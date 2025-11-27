PODCAST CANLI YAYIN

Bergüzar Korel’den sıcacık ev paylaşımı: Leyla ve Han ile keyifli hallerine beğeni yağdı

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kızı Leyla ve oğlu Han ile evde geçirdiği samimi anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlarda Ergenç ailesinin samimi halleri dikkat çekti.

Bergüzar Korel, 2009 yılının Ağustos ayında meslektaşı Halit Ergenç ile hayatını birleştirdi. İlk kez anneliği 2010 Şubat'ında Ali isimli oğlu ile deneyimleyen Korel, ardından 2020 Mart'ta Han ve 2021'de kızı Leyla'yı dünyaya getirdi. Ünlü oyuncu, hem kariyeri hem de özel yaşamıyla sık sık adından bahsettirdi.

Ailece Sıcak Anlar 👩‍👧‍👦

Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, Son paylaşımında kızı Leyla ve oğlu Han ile evde geçirdiği vakitleri gözler önüne serdi.

Televizyon Keyfi ve Doğal Halleri 📺

Korel'in paylaştığı görüntülerde çocuklarıyla birlikte televizyon izlediği görüldü. Çocuklarının yüzlerini göstermemeyi tercih eden ünlü oyuncu, mahremiyete verdiği önemi de bir kez daha ortaya koydu. Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma yoğun ilgi göstererek, özellikle Leyla'nın son haline dikkat çekerek "Ne kadar büyümüş" yorumunda bulundu.

Takipçilerden Yoğun İlgi 💬

Paylaşılan içerikler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçiler hem Bergüzar Korel'in anneliğine hem de aile yaşantısının samimiyetine övgü dolu yorumlar yaptı.

Ev Dekorasyonu ve Annelik Vurgusu🏡

Paylaşımın altına "Erken paydos" notunu düşen Bergüzar Korel, yoğun iş temposunda fırsat bulduğu her anı çocuklarına ayırdığını vurguladı. Paylaşılan karelerde, oyuncunun zevkle döşenmiş salonu da dikkat çekti. Samimi ve sıcak atmosfer, takipçiler tarafından beğeniyle karşılandı.

Bergüzar ve Halit'in Aşk Serüveni❤️

Bergüzar Korel, geçen haftalarda eşi Halit Ergenç'in açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Katıldığı programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Ergenç, 16 yıllık eşi Bergüzar Korel ile tanışma hikayesini ilk kez anlatmıştı.

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan oyuncu, "Eşin Bergüzar Korel ile bir kafede kulak misafiri olduğun bir konuşma sayesinde tanışmışsınız. Sonrasında iletişimde kalmak için bir şey yaptın mı?" sorusuna, "O kısım biraz gri. Orada öyle bir tanıştık sadece. Sonrasında ufak görüşmeler oldu. Çok uzun bir hikaye. Beyoğlu'nda bir restoranda keşkek yerken tanıştık" yanıtını vermişti.

Evlilik Teklifi 💍

Ergenç, evlilik teklifinin nasıl gerçekleştiğini de samimi bir dille paylaştı. O dönemde yurt dışında olduklarını söyleyen ünlü oyuncu, "Çok sevdiğimiz bir şarkıyı müzisyen arkadaşımla söylemiştim. Buradan hoparlörümü taşıdım, güzel bir yerde yemek ayarladım. Müziği açtım, 'Aa Türkçe çalıyor' dedi. Evlenme teklifi edince şaşırdı" ifadelerini kullanmıştı

