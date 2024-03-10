Muslera müjdesi: Galatasaray tecrübeli kaptanı ile yeniden anlaşmaya vardı

Yaklaşık 13 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı. Sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek Uruguaylı ile masaya oturan yönetim, Muslera'yı yeni kontrata ikna etmeyi başardı.

1+1 YILLIK İMZAYA İKNA OLDU

Takım kaptanı ile yapılan görüşme olumlu geçerken, yönetim ile Muslera'nın 1+1 yıllık sözleşme konusunda büyük oranda anlaştığı ortaya çıktı. Rize mücadelesiyle birlikte Galatasaray'daki 400. lig maçına çıkan 37 yaşındaki kalecinin performansına göre opsiyonun kullanılacağı öğrenildi. Ayrıca Muslera'nın 2.5 milyon Euro olan maaşının da 1.5 milyon Euro ve bonuslar şeklinde yeniden düzenleneceği belirlendi. Yakın zamanda resmi imzaların atılacağı gelen haberler arasında.

OKUL SORUNU DA ÇÖZÜLDÜ

Yakın zamanda İtalya'ya döneceği iddia edilen Muslera'nın ailesiyle de gerekli görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, İspanyolca eğitim veren bir kurumla Muslera'nın çocuklarının eğitimi adına gereken anlaşmayı yaptığı belirtildi. 6.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'dan transfer edilen Muslera, Galatasaray formasıyla toplamda 498 maça çıktı. Başarılı eldiven, önemli bir parçası olduğu Uruguay adına da 133 maçta görev aldı.

TARİHİN EN İYİSİ

Muslera, Galatasaray formasını en çok giyen (498 maç), en çok kupa kaldıran (15) ve bir sezonda en çok kalesini gole kapayan (16) yabancı oyuncu konumunda yer alıyor.