Kiraya 21 bin TL indirim: İşte 7 soruda vergi rehberi...

Türkiye'de mart ayı özellikle gelir elde edenler için beyanname dönemi olarak belirleniyor. Ev ya da iş yeri sahipleri mülklerini kiraya vermişlerse buradan elde ettikleri gelirlerini Maliye'ye bildiriyorlar. Bildirilen gelire göre de vergi hesaplanıyor. İşte kira gelir vergisinde merak edilenler...



KİMLER BEYANNAME VERECEK?

İş yeri ya da konutunu kiraya veren herkes kira gelir beyannamesi vermek zorunda.

BU YIL HANGİ GELİRLER BEYAN EDİLECEK?

Mart ayının sonuna kadar sürede yapılacak kira gelir beyanı 2023 yılında elde edilen kira geliri ile ilgili olacak.



HER GELİR ELDE EDEN BEYANNAME VERECEK Mİ?

Kira geliri elde edenler için her yıl istisna tutarı belirleniyor. Bu tutarın altında gelirler için beyanname şartı bulunmuyor. Bu yıl için belirlenen tutar 21 bin lira. Bu tutarın altında gelir elde etmişseniz beyanname verilmiyor.



BEYANNAME NEREDE DOLDURULUR?

Kira geliri elde edenler için beyanname hazırlamak artık çok kolay. Gib.gov.tr adresine girerek hazır beyannamelerden birini seçerek bilgilerinizi girmeniz yeterli oluyor.



HANGİ BEYANNAME AVANTAJLI?

Eğer kiraya verdiğiniz konutla ilgili herhangi bir gideriniz olmadıysa, ya da kendinizin de bir kira gideriniz yoksa götürü usulü seçilmelidir. Böylece otomatik olarak istisna tutarı ile birlikte yüzde 15 vergi indiriminden yararlanırsınız. Evinizle ilgili masraflar yapmışsanız, ya da kendiniz de kirada oturuyorsanız bu kez gerçek usulü seçmelisiniz. Yaptığınız tüm masrafları ve giderlerinizi vergiden düşebiliyorsunuz.



HANGİ GİDERLERİMİ VERGİDEN DÜŞEBİLİRİM?

Kiraya verdiğiniz konut için yaptığınız tüm masrafları belgelemek kaydıyla vergiden düşebilirsiniz. Ayrıca kiraya verilen mülk için ödenen sigorta, emlak vergisi harç gibi ödemeler de vergiden indiriliyor. Eğer kiraya verdiğiniz konutu kredi ile almışsanız faiz giderlerinizi de yine indirim konusu yapabilirsiniz. Bunun dışında kendiniz de kirada oturuyorsanız kira ödemelerinizi de indirim olarak beyannameye işleyebilirsiniz.



KİRA GELİR VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Kira gelirinden istisna ve masraflarınız düştükten sonra kalan tutar üzerinden verginiz hesaplanıyor. Eğer giderleriniz veya ödediğiniz kira elde ettiğiniz gelirle eş ya da fazla ise vergi sıfır olarak karşınıza çıkıyor.