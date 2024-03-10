İşte Fener’in sırrı

Süper Lig'de Galatasaray'la kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 23 futbolcu skora gol ve asistleriyle katkı verdi.

Bu istatistik Fenerbahçe'nin özellikle hücumda nasıl bir takım oyunu oynadığını da ortaya koyuyor. En çok gol katkısı veren futbolcu 22 gol, 9 asistle Edin Dzeko oldu. Michy Batshuayi 19 gol, 3 asist, Dusan Tadic 13 gol, 11 asist, bir süredir sessiz kalan Sebastian Szymanski de 12 gol, 14 asistlik katkı vererek Edin Dzeko'yu takip etti.