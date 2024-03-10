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Başkan Erdoğan-Zelenski zirvesi tüm dünyada manşetlere çıktı

Başkan Erdoğan’ın, İstanbul’da Zelenski ile yaptığı görüşmedeki “Türkiye’de barış zirvesi” önerisi dünyada geniş yankı buldu. Rusya-Ukrayna savaşında son şansın Türkiye’de olduğuna dikkat çekildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mart 2024 Güncelleme 10 Mart 2024, 07:01
Başkan Erdoğan-Zelenski zirvesi tüm dünyada manşetlere çıktı

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Rusya-Ukrayna Savaşı, 2 yılı aşkın süredir devam ederken İstanbul'da kurulan barış masası en büyük umut olmuştu. Ancak birileri devreye girip, barışı engellemişti.

Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile önceki akşam İstanbul'da bir araya geldi. Erdoğan'ın, "Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız" sözleri başta ABD olmak üzere Avrupa ve Asya medyasında geniş yer buldu:

- REUTERS: Erdoğan, Zelensky ile görüştükten sonra Ukrayna- Rusya barış zirvesine ev sahipliği yapmayı teklif etti. Türkiye iki tarafla da yakın görüşebilen ender ülkelerden biri.

- CNN: İstanbul bir kez daha Ukrayna-Rusya toplantısına hazır.

- GUARDIAN: Türkiye kritik bir adım attı. Zelenski'yi İstanbul'da ağırlayan Erdoğan, barış masası teklifini Putin'e de sunacak.

- FRANCE 24: Erdoğan, İstanbul'u önerdi. Bu adım, kritik dönemden geçen savaşın sona erdirilmesi için çok önemli. NATO üyesi olan Türkiye, hem Ukrayna hem de Rusya ile yakın ilişkilerini öne çıkartıyor.

- CHINA DAILY: Türkiye'den kritik adım. Rusya ve Ukrayna, İstanbul'da barış masasına oturabilir. İhtimal güçleniyor.

ERDOĞAN BAŞARIR
İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Zelenski, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk halkına, desteğiniz için teşekkür ederim. Bir an önce topraklarımızda barış istiyoruz. Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik. Barış için her teklif belli bir formüle dayanıyor. Kırım Tatarlarının çoğu esarette. Hiçbir liderin Kırım Tatarlarını geri getirebileceğini düşünmüyorum. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok inanıyorum. Kendisi bunu yapabilir" dedi.

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