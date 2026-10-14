Arnavutluk'ta sokaklar karıştı! Öğrenci protestolarında çatışma: Eğitim ve Spor Bakanlığı binasında yangın çıktı
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yükseköğrenim koşulları, artan maliyetler ve hükümet politikalarını protesto eden öğrencilerin Eğitim ve Spor Bakanlığı önündeki gösterileri şiddetli çatışmalara sahne oldu. Görgü tanıkları bakanlık binasında yangın çıktığını belirtiyor.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Eğitim ve Spor Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce öğrenci ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.Arnavutluk’ta öğrenci protestoları
ARNAVUTLUK'TA SOKAKLAR KARIŞTI
Yükseköğrenim koşullarını, harç ücretlerini ve ekonomik eşitsizliği protesto eden göstericilere polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
BAKANLIK BİNASINI HEDEF ALDILAR
Dün düzenlenen eylemde, öğrenciler bakanlık binasının dış çitlerini ve giriş kapısını tahrip etti. Göstericilerin binaya taş, tuğla, kaldırım taşı, yumurta ve molotofkokteyli atması üzerine bölge adeta savaş alanına döndü. Bakanlık binasının ve etraftaki caddelerin camları kırılırken demir korkulukların söküldüğü bildirildi.
Bugün ise Reuters'ın aktardığına göre bir görgü tanığı protesto sırasında Arnavutluk Eğitim Bakanlığı binasında yangın çıktığını söyledi.
PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?
Öğrenci temsilcileri ve eylemciler, protestonun temel nedenlerini şu şekilde sıraladı:
Eğitim ve Barınma Maliyetleri: Üniversite harçlarının ve öğrenci yurt/ev kiralarının yüksekliği.
Kötü Kampüs Koşulları: Üniversitelerdeki fiziksel imkânsızlıklar ve eğitim kalitesindeki düşüş.
Gelecek Kaygısı ve İşsizlik: Mezuniyet sonrası istihdam olanaklarının yetersizliği.
Hükümet İstifası: Başbakan Edi Rama hükümetinin istifası ve eğitim sisteminde köklü reform talebi.
BİR DE FLAMİNGO DEVRİMİ
Protestoların, Arnavutluk'ta mayıs ayından bu yana yolsuzluk ve şeffaflık eksikliğine karşı devam eden ve "Flamingo Devrimi" olarak adlandırılan hükümet karşıtı hareketle birleştiği belirtiliyor.
HÜKÜMETTEN ÖĞRENCİLERE, GAZETECİLERDEN POLİSE TEPKİ
Albana Koçiu Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Albana Koçiu, "Şiddet hiçbir zaman çözüm olmadı ve olmayacaktır. Taş atmak, kurumlara ve polise saldırmak ya da kamu malına zarar vermek gençlerin fikirlerini ifade etme biçimi olamaz." ifadelerini kullandı.
Arnavutluk Gazeteciler Derneği de gösterileri takip eden bir gazetecinin polisin sert müdahalesi sonucu yaralandığını ve basın mensuplarının görev yapmasının engellendiğini açıklayarak polisin tutumunu kınadı.