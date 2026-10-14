Arnavutluk'ta öğrenci protestoları. Fotoğraf: Reuters

HÜKÜMETTEN ÖĞRENCİLERE, GAZETECİLERDEN POLİSE TEPKİ

Albana Koçiu Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Albana Koçiu, "Şiddet hiçbir zaman çözüm olmadı ve olmayacaktır. Taş atmak, kurumlara ve polise saldırmak ya da kamu malına zarar vermek gençlerin fikirlerini ifade etme biçimi olamaz." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Gazeteciler Derneği de gösterileri takip eden bir gazetecinin polisin sert müdahalesi sonucu yaralandığını ve basın mensuplarının görev yapmasının engellendiğini açıklayarak polisin tutumunu kınadı.

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