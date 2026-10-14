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Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyonu açıklandı! Yıllık TÜFE yüzde 3,7'ye yükselerek tahminleri aştı

ABD'de eylül ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,7 arttı. Yıllık enflasyon piyasa beklentilerinin üzerine çıkarken yükselişte benzin fiyatlarındaki sert artış belirleyici oldu. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 2,6'ya yükseldi.

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Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyonu açıklandı! Yıllık TÜFE yüzde 3,7'ye yükselerek tahminleri aştı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,7 yükseldi.

Aylık enflasyon ağustosta yüzde 0,4 olarak kaydedilmişti. Yıllık enflasyon ise aynı dönemdeki yüzde 3,4 seviyesinden yüzde 3,7'ye çıktı.

Reuters'ın ekonomist anketinde aylık enflasyonun yüzde 0,6, yıllık enflasyonun yüzde 3,6 olması bekleniyordu. Böylece aylık veri beklentilere paralel gelirken yıllık enflasyon tahminleri 0,1 puan aştı.

Washington'dan gelen ekonomik göstergeler, uluslararası finans çevrelerinin yakın takibinde. (Fotoğraf: AA)Washington'dan gelen ekonomik göstergeler, uluslararası finans çevrelerinin yakın takibinde. (Fotoğraf: AA)

BENZİN FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI TAŞIDI

Eylülde enerji fiyatlarındaki yükseliş, tüketici enflasyonundaki artışta önemli rol oynadı. Benzin fiyatları aylık bazda yüzde 9,1 artarak genel TÜFE'deki aylık yükselişin yarısından fazlasını oluşturdu.

Enerji endeksi eylülde yüzde 5,2 yükseldi. Ağustosta yüzde 2,1 artan endeksteki hızlanma dikkat çekti. Enerji endeksi yıllık bazda yüzde 20,4 artarken benzin fiyatlarındaki yıllık yükseliş yüzde 34,2'ye ulaştı.

Elektrik fiyatları aylık yüzde 0,2 artarken doğal gaz fiyatları yüzde 0,3 geriledi.

Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyonu açıklandı! Yıllık TÜFE yüzde 3,7'ye yükselerek tahminleri aştı-3

GIDA FİYATLARI SABİT KALDI

Gıda endeksi eylülde aylık bazda değişim göstermedi. Evde tüketilen gıda fiyatları yüzde 0,1 gerilerken ev dışında tüketilen gıda fiyatları yüzde 0,2 arttı.

Et, kümes hayvanları, balık ve yumurta grubunda fiyatlar yüzde 0,5, süt ve süt ürünlerinde yüzde 0,9 düşüş kaydedildi. Buna karşılık alkolsüz içecek fiyatları yüzde 0,9 yükseldi.

Gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 2,5 oldu. Evde tüketilen gıdalarda yıllık artış yüzde 1,8, ev dışında tüketilen gıdalarda ise yüzde 3,5 olarak hesaplandı.

Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyonu açıklandı! Yıllık TÜFE yüzde 3,7'ye yükselerek tahminleri aştı-4

ÇEKİRDEK ENFLASYON YILLIK YÜZDE 2,6'YA ÇIKTI

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, eylülde aylık yüzde 0,3 arttı. Bu oran ağustos ayıyla aynı seviyede kaldı. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseldi.

Barınma fiyatları aylık yüzde 0,4 artarken ikinci el otomobil ve kamyon fiyatlarında yüzde 0,7, eğitim fiyatlarında yüzde 0,6 yükseliş görüldü. Hava yolu ulaşım ücretleri yüzde 1,2, giyim fiyatları yüzde 0,3 arttı.

Otel ve ev dışı konaklama fiyatları yüzde 2 yükselirken sağlık hizmetleri fiyatlarında yüzde 0,3 artış kaydedildi. İletişim fiyatları ise yüzde 0,2 geriledi.

Fiyat artışlarının seyri, ABD ekonomisinin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol açısından önem taşıyor. (Fotoğraf: AA)Fiyat artışlarının seyri, ABD ekonomisinin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol açısından önem taşıyor. (Fotoğraf: AA)

GÖZLER FED'İN FAİZ POLİTİKASINDA

ABD'de yıllık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin değerlendirmelerde önem taşıyor. Enerji fiyatlarındaki sert yükseliş manşet enflasyonu yukarı taşırken yıllık çekirdek enflasyonun da artması, fiyat hareketlerinin seyrini yakından izlemeyi gerektiriyor.

Fed'in faiz kararlarında enflasyon verilerinin yanı sıra istihdam ve ekonomik aktivite göstergeleri de belirleyici oluyor. Eylül ayı verilerinin, bankanın enflasyon görünümüne ve gelecekteki faiz adımlarına ilişkin değerlendirmelerinde dikkate alınması bekleniyor.

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Meryem Kartal
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