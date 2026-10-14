Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyonu açıklandı! Yıllık TÜFE yüzde 3,7'ye yükselerek tahminleri aştı
ABD'de eylül ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,7 arttı. Yıllık enflasyon piyasa beklentilerinin üzerine çıkarken yükselişte benzin fiyatlarındaki sert artış belirleyici oldu. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 2,6'ya yükseldi.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,7 yükseldi.
Aylık enflasyon ağustosta yüzde 0,4 olarak kaydedilmişti. Yıllık enflasyon ise aynı dönemdeki yüzde 3,4 seviyesinden yüzde 3,7'ye çıktı.
Reuters'ın ekonomist anketinde aylık enflasyonun yüzde 0,6, yıllık enflasyonun yüzde 3,6 olması bekleniyordu. Böylece aylık veri beklentilere paralel gelirken yıllık enflasyon tahminleri 0,1 puan aştı.
BENZİN FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI TAŞIDI
Eylülde enerji fiyatlarındaki yükseliş, tüketici enflasyonundaki artışta önemli rol oynadı. Benzin fiyatları aylık bazda yüzde 9,1 artarak genel TÜFE'deki aylık yükselişin yarısından fazlasını oluşturdu.
Enerji endeksi eylülde yüzde 5,2 yükseldi. Ağustosta yüzde 2,1 artan endeksteki hızlanma dikkat çekti. Enerji endeksi yıllık bazda yüzde 20,4 artarken benzin fiyatlarındaki yıllık yükseliş yüzde 34,2'ye ulaştı.
Elektrik fiyatları aylık yüzde 0,2 artarken doğal gaz fiyatları yüzde 0,3 geriledi.
GIDA FİYATLARI SABİT KALDI
Gıda endeksi eylülde aylık bazda değişim göstermedi. Evde tüketilen gıda fiyatları yüzde 0,1 gerilerken ev dışında tüketilen gıda fiyatları yüzde 0,2 arttı.
Et, kümes hayvanları, balık ve yumurta grubunda fiyatlar yüzde 0,5, süt ve süt ürünlerinde yüzde 0,9 düşüş kaydedildi. Buna karşılık alkolsüz içecek fiyatları yüzde 0,9 yükseldi.
Gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 2,5 oldu. Evde tüketilen gıdalarda yıllık artış yüzde 1,8, ev dışında tüketilen gıdalarda ise yüzde 3,5 olarak hesaplandı.
ÇEKİRDEK ENFLASYON YILLIK YÜZDE 2,6'YA ÇIKTI
Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, eylülde aylık yüzde 0,3 arttı. Bu oran ağustos ayıyla aynı seviyede kaldı. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseldi.
Barınma fiyatları aylık yüzde 0,4 artarken ikinci el otomobil ve kamyon fiyatlarında yüzde 0,7, eğitim fiyatlarında yüzde 0,6 yükseliş görüldü. Hava yolu ulaşım ücretleri yüzde 1,2, giyim fiyatları yüzde 0,3 arttı.
Otel ve ev dışı konaklama fiyatları yüzde 2 yükselirken sağlık hizmetleri fiyatlarında yüzde 0,3 artış kaydedildi. İletişim fiyatları ise yüzde 0,2 geriledi.
GÖZLER FED'İN FAİZ POLİTİKASINDA
ABD'de yıllık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin değerlendirmelerde önem taşıyor. Enerji fiyatlarındaki sert yükseliş manşet enflasyonu yukarı taşırken yıllık çekirdek enflasyonun da artması, fiyat hareketlerinin seyrini yakından izlemeyi gerektiriyor.
Fed'in faiz kararlarında enflasyon verilerinin yanı sıra istihdam ve ekonomik aktivite göstergeleri de belirleyici oluyor. Eylül ayı verilerinin, bankanın enflasyon görünümüne ve gelecekteki faiz adımlarına ilişkin değerlendirmelerinde dikkate alınması bekleniyor.