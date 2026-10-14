Gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 2,5 oldu. Evde tüketilen gıdalarda yıllık artış yüzde 1,8, ev dışında tüketilen gıdalarda ise yüzde 3,5 olarak hesaplandı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YILLIK YÜZDE 2,6'YA ÇIKTI

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, eylülde aylık yüzde 0,3 arttı. Bu oran ağustos ayıyla aynı seviyede kaldı. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseldi.

Barınma fiyatları aylık yüzde 0,4 artarken ikinci el otomobil ve kamyon fiyatlarında yüzde 0,7, eğitim fiyatlarında yüzde 0,6 yükseliş görüldü. Hava yolu ulaşım ücretleri yüzde 1,2, giyim fiyatları yüzde 0,3 arttı.