Devlet Bahçeli'den Türkiye-Azerbaycan kardeşliği için sağduyu çağrısı: Ankara'daki zirveye dikkat çekti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının korunması için sağduyu ve ortak akıl çağrısında bulundu. Ekim ayının son haftasında Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin tarihi önem taşıdığını belirten Bahçeli, "Karabağ Zaferinin Başkomutanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın zirvede gerçekleştireceği buluşmanın, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sarsılmaz iradesini bir kez daha ortaya koyacağına inanıyoruz." dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye'nin Dönem Başkanlığı" başlıklı yazılı basın açıklamasında, Türk dünyasının geleceğine, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ve Ankara'da gerçekleştirilecek zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dünyada siyasi, ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin hız kazandığı bir süreçten geçildiğini belirten Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatının ulaştığı seviyenin Türk dünyasının geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
"TÜRK DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNEM ŞEKİLLENİYOR"
Türk Devletleri Teşkilatının ortak tarih, kültür ve gelecek anlayışının kurumsal zemini haline geldiğini vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
"Türk Devletleri Teşkilatı; ortak tarihimizin, kültürümüzün ve müşterek gelecek tasavvurumuzun kurumsal zemini hâline gelmiştir. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan geniş Türk dünyasında siyasi iradenin güçlendiği, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştiği, ulaştırma ve enerji bağlantılarının genişlediği yeni bir dönem şekillenmektedir."
Savunma sanayii, teknoloji, eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki iş birliği imkânlarının arttığına işaret eden Bahçeli, Türk devletleri arasındaki ilişkilerin çok boyutlu bir yapıya kavuştuğunu belirtti.
"HER BİR TÜRK CUMHURİYETİ MÜSTAKİL VE EGEMEN BİR DEVLETTİR"
Teşkilat bünyesindeki ilişkilerin temelinde egemenlik, bağımsızlık ve karşılıklı saygı ilkelerinin bulunduğuna dikkat çeken Bahçeli, şöyle devam etti:
"Bununla birlikte Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki ilişkilerin temelinde, her bir üye devletin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve kendi iç hukukuna saygı ilkesi bulunmaktadır. Her bir Türk Cumhuriyeti kendi içinde müstakil ve egemen bir devlettir. Türk devletleri arasındaki iş birliği, bu egemenlik anlayışını esas almakta; karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak menfaatler temelinde gelişmektedir."
TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ İÇİN SAĞDUYU ÇAĞRISI
Açıklamasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere özel bir yer ayıran Bahçeli, iki ülkenin tarihi ve kültürel bağlarla birbirine bağlı olduğunu belirtti.
Kardeşlik ilişkilerine zarar verebilecek yaklaşımlar karşısında sağduyulu hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Ege'den Hazar'a, geçmişten geleceğe Türkiye ve Azerbaycan aynı gönül coğrafyasının iki güçlü devletidir. İki ülke arasındaki kardeşlik hukukunu zedelemeye yönelik her türlü yaklaşım karşısında sağduyu, karşılıklı anlayış ve ortak akıl temelinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır."
Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını üstlenecek olmasının önemli bir sorumluluk ve fırsat olduğunu ifade eden Bahçeli, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bu sürecin en güçlü dayanaklarından biri olduğunu kaydetti.
İki ülke arasındaki tarihî, kültürel ve kardeşlik bağlarının siyasi gelişmelerin ötesinde, milletlerin ortak hafızasına ve gönül bağına dayandığını vurguladı.
ERDOĞAN-ALİYEV BULUŞMASINA DİKKAT ÇEKTİ
Ankara'da düzenlenecek zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gerçekleştireceği görüşmenin önemine işaret eden Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
"Bu bakımdan Karabağ Zaferinin Başkomutanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede gerçekleştireceği buluşmanın, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sarsılmaz iradesini bir kez daha ortaya koyacağına inanıyoruz."
ANKARA'DAKİ ZİRVEDE DÖNEM BAŞKANLIĞI TÜRKİYE'YE GEÇECEK
Ekim ayının son haftasında Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin tarihî önem taşıdığını belirten Bahçeli, dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye devredileceğini hatırlattı.
Türkiye'nin bu süreçte Türk dünyasının ortak hedeflerinin hayata geçirilmesi bakımından önemli sorumluluklar üstleneceğini ifade eden Bahçeli, ülkenin tarihî birikimi, devlet tecrübesi, ekonomik kapasitesi ve diplomatik gücüyle Teşkilatın gelişiminde önemli bir konumda bulunduğunu vurguladı.
"2040 VİZYON BELGESİ DOĞRULTUSUNDA PROJELER GELİŞTİRİLMELİ"
Türkiye'nin dönem başkanlığı sürecinde kapsamlı bir çalışma gündemi bulunduğunu belirten Bahçeli, bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve sivil toplum yapılarının sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.
Bahçeli, söz konusu kurumların Türk Devletleri Teşkilatının 2040 Vizyon Belgesi doğrultusunda somut, kalıcı ve sonuç odaklı projeler geliştirmesi gerektiğini kaydetti.
"DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK"
İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" anlayışının bugün de yol gösterici olduğunu vurgulayan Bahçeli, eğitim, kültür, ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
Türkiye'nin bilgi birikimi ve kurumsal kapasitesinin Türk dünyasının ortak kalkınma hedefleri doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, Türk devletlerinin sahip olduğu potansiyelin mevcut imkânlarının toplamından daha büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.
Bu potansiyelin gerçek bir güce dönüşmesinin ortak akıl, güçlü koordinasyon, karşılıklı saygı, egemenliklere riayet ve uzun vadeli bir bakış açısıyla mümkün olacağını belirten Bahçeli, Türkiye'nin dönem başkanlığının somut sonuçlar üreten bir süreç olması gerektiğini vurguladı.
"HİÇBİR NİFAK TOHUMUNUN ARAMIZA EKİLMESİNE MÜSAADE ETMEDEN"
Açıklamasının sonunda Türk dünyasının birlik ve dayanışmasına ilişkin mesaj veren Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan başta olmak üzere Türk cumhuriyetleri arasındaki kardeşlik bağlarının korunması gerektiğini belirtti.
Bahçeli, Türkiye'nin izleyeceği istikameti şu sözlerle anlattı:
"İstikametimiz açıktır: Başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu ve gönül bağını zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeden, Türk cumhuriyetlerinin egemenlik ve bağımsızlıklarına karşılıklı saygı temelinde iş birliğimizi derinleştirmek, tarihimizin bizlere yüklediği sorumluluk bilinciyle ortak geleceğimizi inşa etmek, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefini Türk dünyasının yükselişiyle buluşturmaktır."
Türkiye'nin dönem başkanlığı boyunca Türk dünyasının ortak hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceğini ifade eden Bahçeli, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinden aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir."
AZERBAYCAN'DAKİ BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ
Azerbaycan'da Eylül 2026'da kabul edilen okul kıyafet düzenlemesiyle, üniformanın bütünlüğünü bozan ve "eğitimin laiklik ilkesine" aykırı görülen giyim unsurlarına izin verilmiyor. Karar metninde başörtüsü açıkça geçmese de uygulamada başörtülü öğrenci ve öğretmenler okullara alınmıyor. Başörtülü öğrencilerin okula alınmaması Türkiye'de 28 Şubat dönemindeki yasakları hatırlattı. Bu durum Bakü ve diğer şehirlerde protestolara yol açtı.
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