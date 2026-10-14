Dünyada siyasi, ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin hız kazandığı bir süreçten geçildiğini belirten Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatının ulaştığı seviyenin Türk dünyasının geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli , "Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye'nin Dönem Başkanlığı" başlıklı yazılı basın açıklamasında, Türk dünyasının geleceğine, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerine ve Ankara'da gerçekleştirilecek zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRK DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNEM ŞEKİLLENİYOR"

Türk Devletleri Teşkilatının ortak tarih, kültür ve gelecek anlayışının kurumsal zemini haline geldiğini vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Devletleri Teşkilatı; ortak tarihimizin, kültürümüzün ve müşterek gelecek tasavvurumuzun kurumsal zemini hâline gelmiştir. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan geniş Türk dünyasında siyasi iradenin güçlendiği, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştiği, ulaştırma ve enerji bağlantılarının genişlediği yeni bir dönem şekillenmektedir."

Savunma sanayii, teknoloji, eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki iş birliği imkânlarının arttığına işaret eden Bahçeli, Türk devletleri arasındaki ilişkilerin çok boyutlu bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

MHP lideri Devlet Bahçeli (Foto: AA)

"HER BİR TÜRK CUMHURİYETİ MÜSTAKİL VE EGEMEN BİR DEVLETTİR"

Teşkilat bünyesindeki ilişkilerin temelinde egemenlik, bağımsızlık ve karşılıklı saygı ilkelerinin bulunduğuna dikkat çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki ilişkilerin temelinde, her bir üye devletin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve kendi iç hukukuna saygı ilkesi bulunmaktadır. Her bir Türk Cumhuriyeti kendi içinde müstakil ve egemen bir devlettir. Türk devletleri arasındaki iş birliği, bu egemenlik anlayışını esas almakta; karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak menfaatler temelinde gelişmektedir."