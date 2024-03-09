La Liga devi, Kara Kartal’ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy’u yakından takip ediyor

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve Avrupa ekiplerinin radarına giren Semih Kılıçsoy ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid'in sportif direktörü Andrea Barta'nın, Diego Simeone'nin de isteğiyle Beşiktaş'ın genç yıldızını izlemek için Türkiye'ye bir gözlemci gönderdiği öğrenildi.

Görevlendirilen gözlemcinin Semih'i takip ettiği ve performansı hakkında İspanyol ekibine raporlar yolladığı ifade edildi. Atletico'nun 18 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar takip ettireceği ve olumlu raporlar gelmesi halinde de sezon sonu Beşiktaş'ın kapısını çalmayı planladığı da gelen haberler arasında. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkan genç forvet, söz konusu karşılaşmalarda 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Semih'in Beşiktaş ile olan kontratı 2028'de bitecek.