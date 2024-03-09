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Kira sözleşmeleri e-Devlet'e taşınıyor

Hakan Tekin Hakan Tekin takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mart 2024 Güncelleme 09 Mart 2024, 07:01
Kira sözleşmeleri e-Devlet’e taşınıyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yazın enflasyonun 20-25 puan düşeceğini belirterek, "Kayıt dışılık ile mücadele edeceğiz. Çok ciddi düzenlemeler çalışıyoruz. Nokta atışı olacak. Haziran'dan itibaren yeni nesil POS makinesi konulacak. Herhangi bir şehrin, çok işlek bir restoranı örneğin. Gün boyu ekmek, su gibi KDV yüzde 1 fiş kesilmiş. Bize haber verecek bu makine ile" dedi.

Tüm kira sözleşmelerini bundan sonra e-Devlet üzerinden yaptırmak niyetinde olduklarını da söyleyen Şimşek, "Son 2 ayda 420 binden fazla kapı çaldık. Elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bu ay sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım" diye konuştu.

Şimşek, Türkiye'nin dahil olduğu gri liste için de "Gri listeden çıkışın eli kulağında, son dönemeçteyiz. Haziran ayında Türkiye gri listeden çıkacak" ifadesini kullandı.

'AFET SİGORTASI DÜŞÜNÜYORUZ'
Bakan Mehmet Şimşek, "Bu yıl içerisinde, 2024'ün 3'üncü ve 4'üncü çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Deprem sigortasının kapsamı çok dar. Sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacak'' dedi.

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