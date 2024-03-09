Kerem Demirbay coştu bir kere

Süper Lig'in 29. haftasının açılış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u tarihi bir skorla mağlup ederken gecenin yıldızı Kerem Demirbay oldu. Çaykur Rizespor'un golünün ardından 40 ve 45. dakikalarda rakip kaleye adeta 2 füze yollayarak takımının devre arasına 4-1 önde girmesini sağlayan gurbetçi futbolcu, son haftalarda gösterdiği başarılı performanslarına bir yenisini daha ekledi.

Kerem, 2. yarıda penaltıyı da gole çevirerek kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı. Orta sahada Lucas Torreira ile birlikte harika bir ikili olan Kerem Demirbay bu sezon ligde attığı gol sayısını da 5'e yükseltti. Deneyimli oyuncu tüm kulvarlarda ise 34. maçında 6. golüne imza atmış oldu. Orta sahada kalitesini yüksek enerjisi ile birleştiren ve tam not alan Kerem Demirbay karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlara üçlü çektirmeyi de ihmal etmedi. Sonrasında da harika bir gecenin ardından soyunma odasının yolunu tuttu.