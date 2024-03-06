Galatasaray’ın stoperi Davinson Sanchez kalpleri ısıttı

Cimbom'un bu sezonki transferlerinden biri olan Davinson Sanchez saha içinde ortaya koyduğu performans kadar, saha dışındaki hareketleriyle alkış toplamaya devam ediyor. Kolombiyalı savunma oyuncusu, 1-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından dikkati çeken bir harekete imza attı. Sanchez'in, derbi primini Florya'daki çalışanlara dağıttığı öğrenildi. Söz konusu tutarın, 100 bin TL olduğu gelen haberler arasında. Sanchez'in bu jesti, çalışanları mutlu etti. Bu sezon Galatasaray'da 25 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 3 de gol katkısı sağladı. Cimbom ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, senelik 3.2 milyon Euro kazanıyor.

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