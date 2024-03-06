4 yıllık yol haritası hazır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir etkinlik düzenleyeceklerini belirterek, "Etkinlikte 2024-2028 yıllarını kapsayan 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. Söz konusu belge ve plana ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, "Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı tüm kurum ve kuruluşların katkılarını alarak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla hazırladık. Söz konusu eylem planı ile Türkiye Yüzyılı'nda kadının hayatın her alanında daha görünür, söz sahibi ve güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

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