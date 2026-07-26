Film fırıldak başladı: CHP'nin rozet etkinliğine paralı figüran operasyonu... "950 TL'lik" iddianın arkasından ne çıktı

Figüranlara tören öncesinde "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Kahraman Kemal" gibi sloganlar için prova yaptırıldığı, alkış ve ıslıkların ajans görevlilerince koordine edildiği savunuldu. Haberde, bazı figüranların siyasi amaçla değil ücret karşılığında geldiklerini söylediği, etkinlik boyunca salondan çıkışlara izin verilmediği ve konuşmaların ardından figüranların ücretlerini almak üzere ajans ofisine götürüldüğü iddia edildi. Bazı katılımcıların "Ben İmamoğlucuyum, paramı alır giderim" dedikleri ve kendilerine verilen CHP bayraklarını taşımayı reddettikleri de haberdeki iddialar arasındaydı. Ortaya atılan bir de konuya ilişkin SMS kaydı servis edildi. Doğruluğu tartışmalı SMS mesajında, "25 Temmuz cumartesi 4 saatlik parti söyleşisi için 18//70// bay, bayan kişiler gerekmektedir. gelmek isteyen herkes dönüş yapabilir. Bütçe 950 TL nakit. İletişim yapım ve ajansların genel koordinotörü Elyo tel 0538 813 xx xx, 0537 681 xx xx // Toplam 100 kişi gerekmektedir..." ifadeleri yer aldı.

'YENİ PARTİCİLERİN KUMPASI' İddiaların ardından CHP genel merkezinden ve İstanbul İl Başkanlığı'ndan peş peşe çok sert açıklamalar geldi. CHP yönetimi, "Yeni Particileri" işaret ederek kendilerine kumpas kurduğunu, olayın detaylıca araştırıldığını bildirdi. Törende daha önce Ekrem İmamoğlu'nun organizasyonlarında kullanılan ajans elemanlarının da kullanıldığı gündeme taşındı. Böylece her iki taraf da birbirini "etkinliklerine paralı figüran getirmekle" itham etti. Kumpastan Birgün gazetesinin de önceden haberdar edildiği belirtildi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, figüran haberini "ahlak ve vicdan dışı bir iftira" ve "tetikçilik" olarak nitelendirdi. Sarı, partiye katılanların gerçek yurttaşlar olduğunu belirterek, bu kişilere "paralı figüran" denilmesinin haysiyetlerine saldırı olduğunu kaydetti.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin organizasyonun "kirli medyanın kimyasını bozduğunu" söyleyerek, iddiaların maksatlı bir dezenformasyon olduğunu ileri sürdü ve bütün sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.