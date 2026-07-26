Film fırıldak başladı: CHP'nin rozet etkinliğine paralı figüran operasyonu... "950 TL'lik" iddianın arkasından ne çıktı
CHP-Yeni Parti geriliminin ilk yansıması İstanbul Sarıyer’de düzenlenen CHP’nin rozet takma töreninde oldu. Yeni Parti çevreleri, CHP etkinliğinde cast ajansları aracılığıyla paralı figüranlardan kalabalık oluşturulduğunu iddia etti. Etkinlikte ajans görevlilerince dizi ve film oyuncularının koordine edildiği, slogan talimi dahi yapıldığı öne sürüldü. Skandalın merkezinde İmamoğlu/Özel yandaşı Birgün gazetesi yer aldı. Kılıçdaroğlu cephesi, yaşananları “ahlak dışı iftira” olarak nitelendirdi. CHP kurmayları, törendeki kişilerin kendi teşkilat üyeleri olduğunu vurgulayarak sorumlular hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. Takvim, “Netflix yapımı” filmleri aratmayan olayı her iki taraf yönünden satır satır inceledi.
CHP'yi bölen Yeni Parti'nin Netflix'ten çalıntı olduğu iddia edilen logosu üzerinden yapılan "Anlaşılan çok film fırıldak göreceğiz" yorumu daha ilk günden sahaya yansıdı.
Yeni Particilerin, CHP'nin rozet etkinliğine paralı dizi-film oyuncularını yönlendirerek algı operasyonu düzenlediği öne sürüldü.
'GİDENİN YERİ DOLAR' ETKİNLİĞİ
Özgür Özel ve ekibinin 24 Temmuz'da CHP'den istifa ederek Yeni Parti'nin kurulduğunu resmen ilan etmesi sonrasında 25 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rozet etkinliğiyle gidenlere adeta meydan okudu.
CHP'nin İstanbul Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği Üye Katılım Törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve çok sayıda partili katıldı.
Salonun dolu ve coşkulu olması dikkat çekerken, Kılıçdaroğlu ve Tekin'in salondaki konuşmasında CHP'den ayrılanlara yönelik yargı dosyalarını hatırlatan söylemleri öne çıktı.
KALABALIKTAKİLER OYUNCU MUYDU
CHP'ye yeni katılanlara rozetlerinin takıldığı etkinlikle ilgili, cast ajansından "paralı figüranlar" tutularak törenin kalabalık gösterildiği iddia edildi.
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel yönetimine yakınlığıyla bilinen Birgün gazetesinin ortaya attığı iddialara göre, CHP'nin etkinliğine üç farklı cast ajansı üzerinden kişi başı 950 TL ödeme yapılarak yüzlerce kişi getirildi.
Haberde, "Figüranlar arasında işsizler, atanmayan öğretmenler, emekliler; İranlı, Mısırlı göçmenlerin yanı sıra İmamoğlu'nu destekleyen kişiler de yer aldı" denildi.
Haberi yapan muhabir, "kendisine gelen bir mesaj üzerine figüran olarak kayıt yaptırıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet törenine katıldığını" öne sürerek olayın tam göbeğinde yer aldı.
Habere göre, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı CHP üye katılım törenine, üç farklı cast ajansı aracılığıyla kişi başı 950 TL karşılığında yüzlerce figüran getirildi."
Haberde, "figüranların sabah Trump AVM önünde toplanarak yaklaşık 20 servisle Rauf Denktaş Kültür Merkezi'ne götürüldüğü, aralarında işsizler, emekliler, atanamayan öğretmenler ile İran, Özbekistan ve Mısır uyruklu kişilerin bulunduğu" iddia edildi.
Ayrıca etkinlik öncesinde figüranlara hangi sloganları atacakları ve ne zaman alkışlayacakları konusunda prova yaptırıldığı, bazı kişilere CHP Gençlik Kolları yelekleri giydirildiği ve konuşmalar sırasında alkış ile sloganların cast direktörleri tarafından yönlendirildiği öne sürüldü.
Figüranlara tören öncesinde "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Kahraman Kemal" gibi sloganlar için prova yaptırıldığı, alkış ve ıslıkların ajans görevlilerince koordine edildiği savunuldu.
Haberde, bazı figüranların siyasi amaçla değil ücret karşılığında geldiklerini söylediği, etkinlik boyunca salondan çıkışlara izin verilmediği ve konuşmaların ardından figüranların ücretlerini almak üzere ajans ofisine götürüldüğü iddia edildi.
Bazı katılımcıların "Ben İmamoğlucuyum, paramı alır giderim" dedikleri ve kendilerine verilen CHP bayraklarını taşımayı reddettikleri de haberdeki iddialar arasındaydı.
Ortaya atılan bir de konuya ilişkin SMS kaydı servis edildi. Doğruluğu tartışmalı SMS mesajında, "25 Temmuz cumartesi 4 saatlik parti söyleşisi için 18//70// bay, bayan kişiler gerekmektedir. gelmek isteyen herkes dönüş yapabilir. Bütçe 950 TL nakit. İletişim yapım ve ajansların genel koordinotörü Elyo tel 0538 813 xx xx, 0537 681 xx xx // Toplam 100 kişi gerekmektedir..." ifadeleri yer aldı.
'YENİ PARTİCİLERİN KUMPASI'
İddiaların ardından CHP genel merkezinden ve İstanbul İl Başkanlığı'ndan peş peşe çok sert açıklamalar geldi. CHP yönetimi, "Yeni Particileri" işaret ederek kendilerine kumpas kurduğunu, olayın detaylıca araştırıldığını bildirdi.
Törende daha önce Ekrem İmamoğlu'nun organizasyonlarında kullanılan ajans elemanlarının da kullanıldığı gündeme taşındı.
Böylece her iki taraf da birbirini "etkinliklerine paralı figüran getirmekle" itham etti.
Kumpastan Birgün gazetesinin de önceden haberdar edildiği belirtildi.
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, figüran haberini "ahlak ve vicdan dışı bir iftira" ve "tetikçilik" olarak nitelendirdi. Sarı, partiye katılanların gerçek yurttaşlar olduğunu belirterek, bu kişilere "paralı figüran" denilmesinin haysiyetlerine saldırı olduğunu kaydetti.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin organizasyonun "kirli medyanın kimyasını bozduğunu" söyleyerek, iddiaların maksatlı bir dezenformasyon olduğunu ileri sürdü ve bütün sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir ise, görüntülerdeki gençlerin cast ajansı çalışanı değil, CHP Gençlik Kolları üyeleri olduğunu belirterek iddiaları reddetti.
CHP Genel Başkan Basın Danışmanı Atakan Sönmez, "Tertipçiler ve tertibe alet olanları yakında öğreneceğiz. Tüm sorumlular bedelini ödeyecek" diyerek olayın kumpas olduğuna işaret etti.
Akademisyen Deniz Ülke Kaynak, "içeriden birilerinin cast ajansı getirip faturayı Kılıçdaroğlu ekibine kesmiş olabileceği" ihtimali üzerinde durdu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise önce iddiaları yalanladığı daha sonra Birgün gazetesine konuşarak "Birilerinin yanlışı varsa ortaya çıkartırız" diyerek inceleme başlatılacağını ifade ettiği belirtildi.
BİRGÜNCÜLERİN PARMAĞI MI VAR
Daha önce pek çok haberi yalan çıkan ve törendeki paralı figüran olayının öznesi olan Birgün gazetesinin yönetimi, haberin "katılımcı gözlem" metoduna dayandığını savunarak geri adım atmadı. Haberi yapan muhabir Ebru Çelik'in ajansın dağıttığı parayı almadığı iddiasına vurgu yapıldı.
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