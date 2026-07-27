İsrail basını: Netanyahu, Trump'ın çekilme talebine "hayır" diyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın; İsrail ordusunun Suriye'nin güneyi, Lübnan'ın güneyi ve Gazze Şeridi'nde işgal ettiği alanlardan çekilmesi yönündeki talebini reddedeceği iddia edildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Netanyahu, ABD ziyareti öncesinde gerçekleştirilen haftalık kabine toplantısında Washington yönetiminin çekilme talebini masaya yatırdı. Haberde, Netanyahu'nun kabine üyelerine hitaben, "Buna şiddetle karşı çıkacağım ve onlara 'hayır' diyeceğim" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

GAZZE İÇİN ULUSLARARASI GÜÇ PLANI

Haberde, Trump'ın çekilmesini talep ettiği Gazze Şeridi'ne Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) konuşlandırılmasına Tel Aviv yönetiminin onay verdiği belirtildi.

Kanal 13'e konuşan kaynaklar ise İsrail yönetiminin, Hamas tamamen silahsızlandırılıp Gazze'den uzaklaştırılıncaya kadar İsrail ordusunun "Sarı Hat" üzerindeki kontrolünü sürdürme kararlılığında olduğunu, bu süreçte herhangi bir geri çekilmenin planlanmadığını ifade etti. Kaynaklara göre, ISF bünyesinde şu aşamada Uganda ve Fas gibi İsrail ile dostane ilişkilere sahip ülkelerden yaklaşık 200 temsilci bulunuyor.

ISF'YE DOKUNULMAZLIK ONAYI

İddiaya göre İsrail kabinesi, ISF personeline "Uluslararası Kuruluşlar İçin Dokunulmazlıklar" yasası kapsamında dokunulmazlık tanınmasını da onayladı. Söz konusu gücün, İsrail ordusunun işgali dışında kalan bölgelerde ve orduyla tam koordinasyon içinde görev yapacağı kaydedildi.

Haberde görüşlerine yer verilen üst düzey bir İsrailli yetkili, "Herhangi bir ISF unsurunun bölgeye girişi; Başbakan, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın ayrı ayrı onayına tabi olacaktır. İsrail, güç gönderecek ülkeleri yalnızca barış anlaşmamız bulunan ve uluslararası alanda ülkemize ya da yetkililerimize karşı faaliyet yürütmeyen devletler arasından seçecektir" dedi.

TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine rağmen İsrail; saldırı, yıkım ve ablukasını hız kesmeden sürdürüyor. Halihazırda Gazze topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal altında tutan İsrail, Filistin halkını bölgenin yalnızca yüzde 30'una tekabül eden dar bir alana sıkıştırmış durumda. Sahadaki bu ağır tabloya karşın, Washington'ın son dönemde İsrail'e Gazze, Lübnan ve Suriye'deki işgal bölgelerinden çekilmesi yönünde baskı uyguladığı iddiaları basında geniş yer buluyor. Gözler şimdi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği ve bölgenin kaderini doğrudan etkilemesi beklenen zirveye çevrildi.

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