Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi! Rota Portekiz ve İtalya

Yönetim, iki futbolcunun transfer şartlarını eş zamanlı olarak değerlendiriyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan Benfica'da forma giyen Franjo Ivanovic transferini sonuçlandırmaya çalışırken, diğer yandan Napoli'nin kanat oyuncusu David Neres için de temaslarını sürdürüyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği 22 yaşındaki Hırvat golcü için Benfica ile görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor.

Franjo Ivanovic

Benfica'da Vangelis Pavlidis ve Jhon Duran'ın ardından üçüncü santrfor konumunda bulunan Ivanovic'in de daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Galatasaray scout ekibinin, oyuncuyu Union Saint-Gilloise forması giydiği dönemde yakından takip ettiği ancak transferi Benfica'nın gerçekleştirdiği belirtilirken, yönetimin bu kez transferi sonuçlandırmak istediği kaydedildi.