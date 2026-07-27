Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi! Rota Portekiz ve İtalya
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Portekiz ve İtalya merkezli iki önemli hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Benfica'nın genç golcüsü Franjo Ivanovic için resmi teklif aşamasına gelirken, Napoli'nin Brezilyalı yıldızı David Neres'in şartlarını da masaya yatırdı. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, hücum hattına yönelik çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan Benfica'da forma giyen Franjo Ivanovic transferini sonuçlandırmaya çalışırken, diğer yandan Napoli'nin kanat oyuncusu David Neres için de temaslarını sürdürüyor.
Yönetim, iki futbolcunun transfer şartlarını eş zamanlı olarak değerlendiriyor.
IVANOVIC İÇİN RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği Franjo Ivanovic'te kritik haftaya girildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği 22 yaşındaki Hırvat golcü için Benfica ile görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor.
Sarı-kırmızılıların, genç futbolcu için satın alma opsiyonu şarta bağlı kiralama formülünü masaya koyacağı öğrenildi.
Benfica'da Vangelis Pavlidis ve Jhon Duran'ın ardından üçüncü santrfor konumunda bulunan Ivanovic'in de daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.
Galatasaray scout ekibinin, oyuncuyu Union Saint-Gilloise forması giydiği dönemde yakından takip ettiği ancak transferi Benfica'nın gerçekleştirdiği belirtilirken, yönetimin bu kez transferi sonuçlandırmak istediği kaydedildi.
Geçen sezon Benfica formasıyla 43 resmi karşılaşmaya çıkan Ivanovic, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Genç oyuncunun 10+4 yabancı kuralına uygun profili de Galatasaray'ın transfer planlamasında önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.
DAVID NERES DE GÜNDEMDE
Galatasaray'ın hücum hattı için değerlendirdiği bir diğer isim ise Napoli'nin Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres oldu.
İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla girişimlerde bulundu.
Haberde, Galatasaray'ın şu aşamada resmi bir teklif sunmadığı ancak oyuncunun mali koşulları ve olası transfer sürecine ilişkin bilgi aldığı aktarıldı.
Napoli'deki geleceği netleşmeyen Neres'in durumu, sarı-kırmızılı yönetim tarafından yakından takip ediliyor.
Geride kalan sezonda Napoli formasıyla 25 maçta görev yapan David Neres, 6 gol ve 4 asist üretti.
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.