Öte yandan özellikle Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin 40 derece ve üzerine çıkması bekleniyor. Şanlıurfa'da sıcaklığın 44 dereceye kadar ulaşabileceğine dikkat çeken Adil Tek, Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının da kritik seviyelere geldiğini ifade etti. Uzman isim, sonbahar aylarında sıcak deniz ile serin havanın karşılaşması sonucu kuvvetli yağış riskinin artabileceği uyarısında bulundu.

BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Hafta sonu yurdun batı ve kuzey kesimlerinde etkili olan sistem özellikle Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlara neden oldu. Adil Tek, geçen hafta bölge için yapılan uyarıları hatırlatarak Kastamonu'da 222 kilogram, İnebolu'da ise yaklaşık 148-149 kilogram yağış ölçüldüğünü aktardı.

Bazı ölçüm yapılamayan noktalarda yağış miktarının daha da yüksek olduğunu belirten Tek, cuma gecesinden itibaren batıdan giriş yapan yağışlı sistemin cumartesi günü etkili olduğunu ve pazar itibarıyla yurdu büyük ölçüde terk ettiğini söyledi.

İstanbul'da da kuvvetli yağış ve zaman zaman şiddetli hava olayları yaşanmasına rağmen büyük çaplı bir sorun meydana gelmedi.

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu’da yeniden yükseliş bekleniyor.

YENİ HAFTADA TÜRKİYE'Yİ NASIL BİR HAVA BEKLİYOR?

Adil Tek'in değerlendirmesine göre Türkiye genelinde yeni haftada aşırı sıcaklardan ziyade mevsim normalleri civarında veya yer yer normallerin altında sıcaklıklar etkili olacak.

Özellikle Ege'nin güneyi, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yeniden yükselirken, kuzey ve iç kesimlerde daha ılımlı bir hava görülecek.

Tek, Avrupa'da ise yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olduğunu belirterek Fransa'dan Almanya'ya uzanan geniş bir bölgede sıcaklıkların yeniden ciddi şekilde artacağını söyledi. Avrupa'daki sıcak hava döngüsünün yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.

Avrupa’da sıcak hava dalgası yeniden etkili oluyor. Fransa’dan Almanya’ya kadar sıcaklıkların artması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 33 DERECEYE ÇIKACAK

İstanbul'da bugün sıcaklıkların 29-30 derece civarında olması beklenirken, önümüzdeki günlerde termometrelerin 32-33 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Ancak bu sıcaklık artışının uzun süreli bunaltıcı bir hava oluşturması beklenmiyor. Adil Tek, sonraki günlerde İstanbul'da sıcaklıkların yeniden 28-29 derece seviyelerine gerileyeceğini belirtti.

Gece sıcaklıklarının ise 20 derecenin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ayın 28'ine doğru poyrazın kuvvetlenmesiyle birlikte İstanbul'da havanın daha ferah hissedilebileceği ifade edildi.

Kuzeyli rüzgarların çarşamba ve perşembe günlerinde deniz ulaşımında zaman zaman sorun oluşturabileceğini belirten Tek, rüzgarın şiddetinin gün yaklaştıkça daha netleşeceğini söyledi.

İstanbul’da sıcaklıklar 33 dereceye kadar yükselirken, poyrazla birlikte yeniden serinleme bekleniyor. (Görsel: MGM)

EGE'DE SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELİYOR

Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların yeniden artışa geçeceğini belirten Adil Tek, Aydın'ın 39 dereceyle bölgenin en sıcak ili olacağını söyledi.

İzmir'de ise önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Kentte sıcaklıkların 36-37 derece civarında seyretmesi ve 40 dereceyi aşmaması bekleniyor. Bölgede genel olarak güneşli bir hava hakim olacak.

İç kesimlerde ise gece sıcaklıklarının daha düşük olması nedeniyle özellikle Uşak ve Afyonkarahisar gibi illerde gecelerin daha rahat geçmesi bekleniyor.

Antalya’da sıcaklık 40-41 dereceye kadar yükselirken, Adana ve Kahramanmaraş’ta da yüksek sıcaklıklar etkili olacak.

Hava Sıcaklığı ANTALYA'DA 40-41 DERECE UYARISI Akdeniz Bölgesi'nde de sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Antalya'da kuzeyli hava akışının etkisiyle sıcaklıkların 40-41 dereceye kadar çıkabileceğini söyleyen Tek, nem oranının çok yüksek olmaması nedeniyle sıcaklığın daha kuru hissedilebileceğini belirtti. ADANA 37 derece KAHRAMANMARAŞ 38 derece civarında

Akdeniz’de deniz suyu 31 dereceye ulaşırken, sonbaharda Antalya çevresinde kuvvetli yağış riski bulunuyor. (Görsel: MGM)

AKDENİZ'İN DENİZ SUYU 31 DERECEYE ULAŞTI

Adil Tek'in dikkat çektiği konulardan biri de Akdeniz'deki yüksek deniz suyu sıcaklığı oldu. Antalya çevresinde deniz suyu sıcaklığının 30-31 derece seviyelerine ulaştığını belirten Tek, önümüzdeki günlerde bu değerin 32 dereceye yaklaşabileceğini söyledi.

Uzman isim, sıcak deniz yüzeyi ile sonbaharda bölgeye gelecek daha serin hava kütlelerinin karşılaşmasının kuvvetli yağışlara zemin hazırlayabileceği konusunda uyardı.

Özellikle Antalya ve çevresinde ekim-kasım aylarında şiddetli yağış riskinin bulunduğunu belirten Tek, seralar ve tarım alanları açısından şimdiden planlama yapılması gerektiğini ifade etti.

İç Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, bunaltıcı sıcaklar beklenmiyor.

İÇ ANADOLU'DA BUNALTICI SICAKLAR BEKLENMİYOR

İç Anadolu'da sıcaklıkların genel olarak büyük değişiklik göstermeyeceği belirtildi. Başkent Ankara'da sıcaklık yaklaşık 26 derece civarında seyrederken, Eskişehir'de 31 derece görülecek.

Önümüzdeki günlerde bölgede sıcaklıkların yaklaşık 27-28 derece seviyelerinde seyretmesi ve mevsim normalleri civarında bir yaz havasının hakim olması bekleniyor.

İç Anadolu’da sıcaklıklar 27-28 derece civarında seyredecek, bunaltıcı sıcaklar beklenmiyor. (Görsel: AA)

DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR ETKİLİ

Doğu Karadeniz'de bu hafta yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Adil Tek, yağışların çok kuvvetli olmayacağını, daha çok kısa süreli ve yerel geçişler şeklinde etkili olacağını belirtti.

Bölgede sıcaklıkların 26-27 derece civarında olması bekleniyor. Trabzon'da bugün yağmur görülebilecek, sonraki günlerde ise yağış zaman zaman ara verecek.

Tek, özellikle Doğu Karadeniz'de yaz döneminde görülen bu yağışların mevsimsel açıdan olağan olduğunu belirterek fındık açısından da yağışların önemine dikkat çekti.

Doğu Karadeniz’de kısa süreli yağışlar etkili olurken, sıcaklıklar 26-27 derece civarında seyredecek. (Görsel: AA)

KARADENİZ'DE DENİZE GİRECEKLER DİKKAT

Hafta sonu Şile'de yüksek dalgaların görüldüğünü ve denize girmenin yasaklandığını hatırlatan Adil Tek, Karadeniz'de kuzeyli rüzgarların oluşturduğu dalga ve akıntıların boğulma riskini artırabileceğini söyledi.

Bu hafta perşembeye kadar deniz koşullarının daha uygun olması beklenirken, perşembeden sonra kuzeyli rüzgarların yeniden kuvvetlenebileceği belirtildi.

Güneydoğu’da sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken, Şanlıurfa’da termometreler 44 dereceyi gösterecek. (Görsel: AA)

HAVA DURUMU GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIK 44 DERECEYE ÇIKACAK Türkiye'nin en sıcak bölgelerinden biri yine Güneydoğu Anadolu olacak. Bölgede sıcaklıkların genel olarak 38-39 derece civarında seyretmesi beklenirken, önümüzdeki günlerde 40 derecenin üzerine çıkma ihtimali bulunuyor. ŞANLIURFA 44°C Cuma günü Sıcaklığın 44 dereceye ulaşabileceği belirtildi. HAVA SİSTEMİ Basra bölgesinden gelen sistem Adil Tek, bu sıcaklıkların Basra bölgesinden gelen ve meteorolojik literatürde farklı bir yapıyla ifade edilen hava sistemiyle bağlantılı olduğunu aktardı. GECE SICAKLIKLARI Gece sıcaklıklarının da bazı noktalarda 30 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi. UYARI Güneş altında uzun süre çalışılmamalı Yüksek sıcaklıklarda özellikle güneş altında uzun süre çalışılmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar yükselirken, Erzurum’da hafif yağış ve parçalı bulutlu hava bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA SICAKLIKLAR ARTIYOR

Doğu Anadolu'da da sıcaklıkların yükselişe geçtiği görülüyor. Güneydeki illerde sıcaklıklar daha yüksek seyrederken kuzey kesimlerde değerler nispeten daha düşük kalacak.

Erzurum'da sıcaklıkların önümüzdeki günlerde artması beklenirken, 29 Temmuz Perşembe günü hafif yağış görülebileceği, diğer günlerde ise parçalı bulutlu ve sıcak bir havanın etkili olacağı belirtildi.

Hafta sonu yağışları İstanbul barajlarındaki doluluk oranını yüzde 58’e yükseltirken, su tasarrufu uyarısı yapıldı. (Görsel: AA)

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ARTTI

Hafta sonundaki yağışların İstanbul'un su kaynaklarına da olumlu katkı yaptığı belirtildi. Adil Tek, yağışların ardından İstanbul barajlarındaki doluluk oranının yaklaşık yüzde 56 seviyelerinden yüzde 58'lere kadar çıktığını ifade etti.

Ancak uzman isim, uzun vadede su kaynaklarının korunması gerektiğine dikkat çekerek yağışların devam etmesine rağmen su tasarrufunun ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

"Yaz uzun sürecek, aşırı sıcaklarla boğuşmayacağız"

Adil Tek'in uzun vadeli değerlendirmesine göre yaz mevsimi bu yıl uzun sürecek. Sıcak havanın eylül ve ekim aylarına kadar sarkabileceğini belirten Tek, bu aylarda sıcaklıkların normal değerlerin biraz üzerinde seyretmesinin beklendiğini söyledi.

Bununla birlikte uzman isim, uzun sürecek yaz döneminin her zaman aşırı sıcak anlamına gelmediğini, Türkiye'nin özellikle birçok bölgesinde çok bunaltıcı sıcak hava dalgalarıyla sürekli karşılaşılmasının beklenmediğini vurguladı.

Adil Tek, yazın eylül ve ekime kadar uzayacağını ancak aşırı sıcakların etkili olmayacağını belirtti. (Görsel: Takvim foto arşivi)

UZMAN İSİMDEN SICAKLIK VE NEM UYARISI

Adil Tek, programın sonunda özellikle güney bölgelerde sıcaklık ve nem değerlerindeki değişimin ilerleyen yıllarda daha fazla önem kazanacağına dikkat çekti.



Küresel ısınmayla birlikte sıcaklıkların artması ve nemin de yükselmesinin insan sağlığı açısından risk oluşturabileceğini belirten Tek, ıslak termometre sıcaklığı kavramına dikkat çekti. Bu değerin 20 derecenin üzerinde daha sık görülmeye başlamasının sağlık açısından sorunları artırabileceğini ifade eden Tek, bugüne kadar ölçülen en yüksek ıslak termometre sıcaklığının 31 derece olduğunu ve bunun Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaydedildiğini söyledi.



Uzmanlara göre yeni haftanın hava tablosunda Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri daha ılımlı bir seyir izlerken, Ege, Akdeniz ve özellikle Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yeniden yükselecek. Doğu Karadeniz'de ise kısa süreli yağış geçişleri devam edecek.