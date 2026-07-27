Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YASAL DÜZENLEME YOL HARİTASI MASADA

MYK toplantısında ilk sırada "Terörsüz Türkiye" başlığı yer alacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle yürüttüğü temasların ardından gözler yasal düzenleme sürecine çevrilirken, hazırlanan çerçevenin MYK'da bir kez daha değerlendirilmesi bekleniyor. Yeni haftada Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun koordinatör grup başkanvekillerinin de bir araya gelmesi öngörülürken, düzenlemenin ortak imzaya açılması için izlenecek yol haritası ve yürütülecek siyasi temaslar da masaya yatırılacak.