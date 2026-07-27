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Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: AK Parti MYK'da gündem Terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün partinin genel merkezinde bir araya gelecek. MYK'nın ana gündeminin Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama olması bekleniyor. Gözler yasal düzenleme sürecine çevrilirken, hazırlanan çerçevenin MYK’da bir kez daha değerlendirilecek.

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Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: AK Parti MYK'da gündem Terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. İç ve dış siyasetteki son gelişmelerin ele alınacağı toplantının ana gündemini "Terörsüz Türkiye" süreci, ekonomide yılın ikinci yarısında atılacak adımlar, yaz dönemi saha çalışmaları ve partinin 25. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları oluşturacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YASAL DÜZENLEME YOL HARİTASI MASADA

MYK toplantısında ilk sırada "Terörsüz Türkiye" başlığı yer alacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle yürüttüğü temasların ardından gözler yasal düzenleme sürecine çevrilirken, hazırlanan çerçevenin MYK'da bir kez daha değerlendirilmesi bekleniyor. Yeni haftada Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun koordinatör grup başkanvekillerinin de bir araya gelmesi öngörülürken, düzenlemenin ortak imzaya açılması için izlenecek yol haritası ve yürütülecek siyasi temaslar da masaya yatırılacak.

AK Parti MYK'da ana gündem Terörsüz Türkiye'de yasal düzenlemeAK Parti MYK'da ana gündem Terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme

EKONOMİ BAŞLIĞI VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Toplantının ekonomi başlığında ise yılın ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanan adımlar ele alınacak. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesinin ardından dar gelirli vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik yeni politikalar değerlendirilecek. Enflasyonla mücadelede gelinen son durum ve uygulanacak yeni tedbirler de MYK'nın gündemindeki önemli başlıklar arasında yer alacak.

Toplantıda ekonomi gündemi masaya yatırılacak.Toplantıda ekonomi gündemi masaya yatırılacak.

25. YIL KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ PROGRAMI

AK Parti'nin 14 Ağustos'ta kutlayacağı 25. kuruluş yıl dönümü programı da toplantıda ayrıntılarıyla görüşülecek. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek kutlamaların teması, program akışı, kullanılacak sloganlar ve organizasyona ilişkin hazırlıklar MYK üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.

MYK'da AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına ilişkin programlar değerlendirilecek.MYK'da AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına ilişkin programlar değerlendirilecek.

Öte yandan Meclis'in ağustos ayında çalışmalarına ara vermesinin ardından 1 Ekim'e kadar sürdürülecek saha programı da toplantıda ele alınacak. Milletvekilleri ve teşkilatların yaz dönemi boyunca vatandaşlarla gerçekleştireceği buluşmaların takvimi, izlenecek iletişim stratejisi ve saha çalışmalarının yol haritası MYK'da netleştirilecek.

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Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: AK Parti MYK'da gündem Terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme-6 Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: AK Parti MYK'da gündem Terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme-7 Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: AK Parti MYK'da gündem Terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme-8
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