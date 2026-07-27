Sosyal medyada 7 ayda 6 bin 644 hesaba erişim engeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen çalışmaların son 7 aylık bilançosu ortaya çıktı.

Yapılan teknik incelemeler, dijital ağ analizleri ve adli süreçler sonucunda toplam 6 bin 644 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulandı.

Verilere göre erişim engeli getirilen hesapların 3 bin 679'unun FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı yapılarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 2 bin 965 hesap hakkında hukuki ve idari işlemler tamamlanarak erişim engeli kararları hayata geçirildi.

EN FAZLA KİLİT X'TE

Son 7 aylık dönemde erişim engeli uygulanan hesapların platformlara göre dağılımında ilk sırayı X aldı.

X platformunu sırasıyla Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Spotify izledi.

İhanet hesaplarına vurgu yapan yetkililer, terör örgütlerinin ve organize dezenformasyon ağlarının yüksek etkileşim potansiyeline sahip platformları kullanarak kamuoyunu yönlendirmeyi, toplumsal algıyı etkilemeyi ve kriz dönemlerinde bilgi kirliliği oluşturmayı hedeflediğine dikkat çekti.

YAPAY GÜNDEMLERE ANLIK TAKİP

Koordinasyon mekanizmasının yalnızca yasa dışı içeriklere müdahaleyle sınırlı kalmadığı öğrenildi.

Sosyal medya platformlarında oluşturulan trend topic listeleri, etiket kampanyaları, koordineli paylaşım ağları ile troll hesap hareketleri gelişmiş dijital analiz yöntemleriyle gerçek zamanlı takip ediliyor.

Psikolojik harekat amacıyla oluşturulan yapay gündem çalışmaları kısa sürede tespit edilirken, dijital ağ analizleriyle kampanyaların kaynağı ve yayılım modeli ortaya çıkarılıyor.

İlgili kurumların eş zamanlı yürüttüğü teknik ve hukuki süreçlerle koordineli etki operasyonlarının geniş kitlelere ulaşmasının önüne geçiliyor.

SİBER VATAN'DA ÖOK KATMANLI MÜCADELE

Kurumların birlikte yürüttüğü çalışmalarla teknik analiz, adli süreç ve erişim tedbirlerinin tek merkezden uyum içinde işletildiği bildirildi. Bu sayede sadece tekil hesapların değil, organize dijital ağların tespit edilerek etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Sürece dair bilgi paylaşan güvenlik kaynakları, dijital platformların milli güvenliği doğrudan ilgilendiren mücadele sahası haline geldiğini belirtiyor.

Son 7 ayda ortaya çıkan 6 bin 644 hesaplık erişim engeli verisi, Türkiye'nin terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetlerine karşı Siber Vatan'da çok katmanlı ve koordineli mücadele modeli uyguladığını yansıtıyor.