Dubai’de yakalanan bahis baronu Mustafa Duran'ın London School of Economics diploması sahte çıktı
Yasal ödeme kuruluşu maskesi altında milyarlık kara para trafiği yürüten IQ Money suç örgütüne yönelik iddianamenin detayları belli oldu. Örgüt lideri Mustafa Duran'ın kurumsal kimlik kazanmak adına Merkez Bankası’na sahte LSE diploması sunduğu ve internette yasa dışı bahis rehberliği yayınlattığı denetim raporlarına yansıdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Kemal Aktaş'a bağlı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, yasal bir ödeme kuruluşu maskesi altında 155 milyar liralık yasa dışı bahis trafiğini yöneten IQ Money suç örgütünün akıl almaz yöntemlerini gün yüzüne çıkardı. Dubai'de yakalanan Mustafa Duran'ın ve beraberindeki 32 şüpheli hakkında, "örgüt kurma", "para aklama" ve "yasa dışı bahse aracılık" suçlarından iddianame düzenlenmişti. Dosyada yer alan en çarpıcı detaylardan biri, örgüt lideri IQ Money Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duran'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) sunduğu sahte belgeler oldu.
DİPLOMA YALANI ORTAYA ÇIKTI
Denetim raporları, örgüt lideri Mustafa Duran'ın kurumsal kimlik kazanmak adına devlet kurumlarını dahi yanıltmaya çalıştığını ortaya koydu.
Duran'ın Merkez Bankası'na sunduğu özgeçmiş belgesinde, dünyanın en saygın eğitim kurumlarından biri olan "London School of Economics" mezunu olduğunu beyan ettiği saptandı.
Ancak Merkez Bankası denetçilerinin bu bilginin teyidi amacıyla talep ettiği öğrenim belgeleri, şirket tarafından hiçbir zaman ibraz edilmedi. Bu durum, Duran'ın özgeçmişindeki beyanların sahte olduğu ve denetim makamlarını yanıltmaya yönelik bir "vitrin" oluşturulmaya çalışıldığı şüphesini resmileştirdi.
İNTERNETTE ALENİ PAZARLAMA
Denetim raporlarında, internet platformunda yapılan araştırmalarda örgütün yasa dışı bahis dünyasıyla ne kadar iç içe olduğu şu bulgularla ispatlandı. YouTube'da "IQ Money Bahis" ve "IQ Money Yatırım" anahtar kelimeleriyle arama yapıldığında, yasa dışı bahis sitelerine para aktarımı sağlayan içeriklere doğrudan ulaşıldığı tespit edildi. Özellikle "GrandPashaBet'te IQ Money ile nasıl yatırım yapılır" başlığını taşıyan videolarla, bahis oynamak isteyen kullanıcılara IQ Money altyapısını bir ödeme kanalı olarak kullanma rehberliği sunulduğu belgelendi.