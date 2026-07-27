İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Kemal Aktaş'a bağlı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, yasal bir ödeme kuruluşu maskesi altında 155 milyar liralık yasa dışı bahis trafiğini yöneten IQ Money suç örgütünün akıl almaz yöntemlerini gün yüzüne çıkardı. Dubai'de yakalanan Mustafa Duran'ın ve beraberindeki 32 şüpheli hakkında, "örgüt kurma", "para aklama" ve "yasa dışı bahse aracılık" suçlarından iddianame düzenlenmişti. Dosyada yer alan en çarpıcı detaylardan biri, örgüt lideri IQ Money Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duran'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) sunduğu sahte belgeler oldu.

Duran, İngiltere'deki ünlü okul üzerinden kendine CV hazırlamış. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) DİPLOMA YALANI ORTAYA ÇIKTI Denetim raporları, örgüt lideri Mustafa Duran'ın kurumsal kimlik kazanmak adına devlet kurumlarını dahi yanıltmaya çalıştığını ortaya koydu.

Duran'ın Merkez Bankası'na sunduğu özgeçmiş belgesinde, dünyanın en saygın eğitim kurumlarından biri olan "London School of Economics" mezunu olduğunu beyan ettiği saptandı.