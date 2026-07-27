CANLI YAYIN
Geri

Ahbap soruşturmasında 4’üncü dalga operasyon

Ahbap soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda 13 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. Bakan Gürlek, Ahbap Derneğinin mesken ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, düzenlenen çekler ve bütün ticari ilişkilerinin incelendiğini duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında, Levent’e çok sayıda taşınmaz bağışlayan Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran'ın da yer aldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ahbap soruşturmasında 4’üncü dalga operasyon

Haluk Levent'in başrolünde yer aldığı Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 4'üncü dalga operasyonun düğmesine basıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca koordine edilen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ahbap vurgununun gizli suç kadrosu! Sabıkalı isimlerin hesaplarında 10 milyar liralık para trafiğiAhbap vurgununun gizli suç kadrosu! Sabıkalı isimlerin hesaplarında 10 milyar liralık para trafiği

DERNEĞE GİREN ÇIKAN HER ŞEYE MERCEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirlerinin bütün yönleriyle incelendiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, Ahbap Derneği tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkilerin de soruşturma kapsamında araştırıldığını kaydetti.

Ahbap soruşturmasında 4’üncü dalga operasyon-3

BAŞARAN DA GÖZALTINDA... SUÇ DUYURUSU GÖSTERMELİK MİYDİ?

Gözaltına alınanlar arasında, Haluk Levent'e çok sayıda taşınmaz satan Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da yer aldığı öne sürüldü.

Başaran'ın şirkete ait 68 taşınmazı Haluk Levent'e devrettiği öğrenilmişti.

Hüseyin Başaran, yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın "bedelinin ödenmediği ve vaat edilen amaç doğrultusunda kullanılmadığı" iddiasıyla Haluk Levent ve Ahbap Derbeği yetkilileri hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Müşteki olarak "Can Başaran"ın yer aldığı suç duyurusunda, Başaran ailesinin gayrimenkul işlerini takip eden 16 yıllık çalışanı Feyyaz Akgün'ün "işvereninin açık devir talimatı olmamasına rağmen" 22 adet değerli taşınmazın tapusunu Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devrettiği öne sürülmüştü.

Haluk Levent'in Hüseyin Başaran'dan toplamda 68 taşınmaz aldığı belirlenmişti.

Haluk Levent Başaran ailesini ABD fonuyla kandırmış! 22 tapuyla 60 milyonluk dolandırıcılıkHaluk Levent Başaran ailesini ABD fonuyla kandırmış! 22 tapuyla 60 milyonluk dolandırıcılık
Haluk Levent Başaran ailesini ABD fonuyla kandırmış! 22 tapuyla 60 milyonluk dolandırıcılık

Firarilere övgüler düzen rapçi Uzay’a sahnede gözaltı
SONRAKİ HABER

Rapçiye sahnede gözaltı

 Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
ÖNCEKİ HABER

18 şüpheli gözaltına alındı
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler