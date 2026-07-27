Ahbap soruşturmasında 4’üncü dalga operasyon

DERNEĞE GİREN ÇIKAN HER ŞEYE MERCEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirlerinin bütün yönleriyle incelendiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, Ahbap Derneği tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkilerin de soruşturma kapsamında araştırıldığını kaydetti.

BAŞARAN DA GÖZALTINDA... SUÇ DUYURUSU GÖSTERMELİK MİYDİ?

Gözaltına alınanlar arasında, Haluk Levent'e çok sayıda taşınmaz satan Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da yer aldığı öne sürüldü.

Başaran'ın şirkete ait 68 taşınmazı Haluk Levent'e devrettiği öğrenilmişti.

Hüseyin Başaran, yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın "bedelinin ödenmediği ve vaat edilen amaç doğrultusunda kullanılmadığı" iddiasıyla Haluk Levent ve Ahbap Derbeği yetkilileri hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Müşteki olarak "Can Başaran"ın yer aldığı suç duyurusunda, Başaran ailesinin gayrimenkul işlerini takip eden 16 yıllık çalışanı Feyyaz Akgün'ün "işvereninin açık devir talimatı olmamasına rağmen" 22 adet değerli taşınmazın tapusunu Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devrettiği öne sürülmüştü.

Haluk Levent'in Hüseyin Başaran'dan toplamda 68 taşınmaz aldığı belirlenmişti.