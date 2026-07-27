Binalardaki tadilat işlemlerinde milyonlarca vatandaşı ilgilendirecek yeni düzenleme geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliği taslağına göre, evlerdeki basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, çardak, kameriye ve benzerlerinin yapımında yeni düzenleme yürürlüğe girecek.

Balkon ve çardak tadilatında yeni dönem. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.) Buna göre, yapı ruhsatı gerekmeyen bu faaliyetlerde artık, her bir bağımsız bölümde benzer uygulama yapılması, görsel ve yapısal olarak bütünlük, tüm kat maliklerinin bireysel rızasını gösteren muvafakatname ve can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması şartı istenecek. Çatı katlarındaki teraslara ise kolaylık sağlanacak. Buna göre, çatı alanının yüzde 40'ını aşmamak koşuluyla, kenarları sabit veya açılır cam panel uygulamaları ruhsata tabi olmayacak.