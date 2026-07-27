Konut tadilatı kuralları değişiyor: Balkon ve çardak tadilatında tüm kat maliklerinin rızası şart olacak
Konut tadilatına ilişkin yeni düzenleme yapılıyor. Buna göre, binalardaki balkon, panel ve çardakların tadilatı için tüm kat maliklerinin rızası alınacak.
Binalardaki tadilat işlemlerinde milyonlarca vatandaşı ilgilendirecek yeni düzenleme geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliği taslağına göre, evlerdeki basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, çardak, kameriye ve benzerlerinin yapımında yeni düzenleme yürürlüğe girecek.
Buna göre, yapı ruhsatı gerekmeyen bu faaliyetlerde artık, her bir bağımsız bölümde benzer uygulama yapılması, görsel ve yapısal olarak bütünlük, tüm kat maliklerinin bireysel rızasını gösteren muvafakatname ve can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması şartı istenecek. Çatı katlarındaki teraslara ise kolaylık sağlanacak. Buna göre, çatı alanının yüzde 40'ını aşmamak koşuluyla, kenarları sabit veya açılır cam panel uygulamaları ruhsata tabi olmayacak.
ESKİ BİNA TARİFESİ
Taslağa göre, mevcut yapıların büyük çaplı tamir ve tadil işlemleri; yangın, deprem ve enerji verimliliğine ilişkin mevzuata aykırı olmaması şartı ile imar planı ve yapının ruhsat aldığı tarihteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilebilecek.
Ancak, buna ilave tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat gerekecek. Mevcut yönetmelik uyarınca, yapılacak büyük çaplı tadilatlarda yapının tamamının yürürlükteki tüm mevzuata uygun hale getirilmesi şartının aranması nedeniyle, özellikle eski yapılarda tadilat gerçekleştirilemiyordu. Yeni düzenlemeyle mağduriyete neden olan bu şart ortadan kalkacak.
ASMA KAT YAPILABİLECEK
Taslaktaki bir diğer düzenleme uyarınca da AVM'lerdeki bağımsız bölümlerin kendi aralarında birleştirilmesi veya ayrılması ruhsata tabi tutulmayacak.
Ancak bu işlemlerin, ortak alanları ve toplam inşaat alanını etkilemesi esas olacak. Ayrıca arazi dolayısıyla üst ve alt kotlardan ayrı giriş imkânı bulunan, birbirleri ile bağlantısı ve kotlar arası geçişi bulunmayan sanayi yapılarının bağımsız bölümlerinde asma kat yapılabilecek. Böylece, asma katın sadece zemin kata yapılabilmesine sağlayan mevzuat esnetilerek, sanayi yapılarında asma kat yapımına kolaylık sağlanmış olacak.
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