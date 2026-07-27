Altı Üstü İstanbul’da dengeler altüst oldu! Naz öğrendiği gerçekle yıkılıyor
atv’nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul, bu akşam nefes kesen yeni bölümüyle ekrana geliyor. Hasan’ın uçurumdan atlamasıyla çaresiz kalan mahallede umutlar tükenirken, Emir öğrendiği gerçeklerin peşinden giderken büyük bir tuzağın ortasına düşüyor.
Hasan'ın uçurumdan atlaması Emir ve arkadaşlarını büyük bir çaresizlik içinde bırakır.
MAHALLEDE TÜKENEN UMUTLAR
Sado ve Mert, Emir'i tehlikenin eşiğinden döndürürken mahallede umutlar giderek tükenir. Naz, Emir'i ayakta tutabilmek için zor bir karar vermek zorunda kalır. Alina ve Duru ise gençleri bir an olsun yalnız bırakmaz.
Emir'in etrafında kenetlenen dostluğu izleyen Uzay, vicdanı ve yalnızlığıyla yüzleşir. Emir, herkes umudunu yitirmişken Rami'nin de desteği ile harekete geçmeye hazırlanır.
TESADÜFEN GELEN ZİYARETÇİ
Emir ile Melek arasındaki mesafe büyürken, Naz ile aralarındaki yakınlık giderek derinleşir. Bayram ile Galip'in yaptığı yeni anlaşma tüm dengeleri değiştirecek olayların fitilini ateşler.
Uzay'ın yeni hamlesiyle Emir yeni bir sınav verirken, Naz öğrendiği gerçekle yıkılır ve kendini hiç ummadığı bir yerde bulur. Tesadüfen kapıya gelen bir ziyaretçi Fahriye'yi zor durumda bırakır. Emir'in kendi başına ulaşmaya çalıştığı gerçek Onu büyük bir tuzağın içine çeker.
PAZARTESİ AKŞAMLARI ATV'DE
Hikayesi ve güçlü kadrosuyla reyting rekorları kıran Altı Üstü İstanbul bu akşam 20.00'de atv ekranlarında!