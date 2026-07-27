Altı Üstü İstanbul’da dengeler altüst oldu! Naz öğrendiği gerçekle yıkılıyor

Hasan'ın uçurumdan atlaması Emir ve arkadaşlarını büyük bir çaresizlik içinde bırakır.

Altı Üstü İstanbul 7. bölüm (Fotoğraflar atv'den alınmıştır.)

MAHALLEDE TÜKENEN UMUTLAR

Sado ve Mert, Emir'i tehlikenin eşiğinden döndürürken mahallede umutlar giderek tükenir. Naz, Emir'i ayakta tutabilmek için zor bir karar vermek zorunda kalır. Alina ve Duru ise gençleri bir an olsun yalnız bırakmaz.

Emir'in etrafında kenetlenen dostluğu izleyen Uzay, vicdanı ve yalnızlığıyla yüzleşir. Emir, herkes umudunu yitirmişken Rami'nin de desteği ile harekete geçmeye hazırlanır.