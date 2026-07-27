Beşiktaş'ın Salah transferinde en büyük engel: Ramy Abbas! Yönetimi zorluyor

Transferin tamamlandığı yönündeki iddiaların sıklaşması, kamuoyundaki beklentiyi yükseltirken yönetimin pazarlık sürecini de daha hassas hale getiriyor.

Liverpool döneminde yaptığı paylaşımlarla taraftarların ve kulüp yönetiminin üzerindeki baskıyı artıran Abbas'ın, Beşiktaş görüşmelerinde de benzer bir strateji izlediği değerlendiriliyor.

Ramy Abbas, sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyundaki beklentiyi yönlendiren isimlerden biri olarak da öne çıkıyor.

Muhammed Salah

Masadaki görüşmeler yalnızca oyuncunun maaşıyla sınırlı değil.

Sponsorluk gelirleri, ticari kullanım hakları, forma satışlarından elde edilecek gelirler ve Muhammed Salah markasının oluşturacağı ticari değer de pazarlık başlıkları arasında yer alıyor.

İddiaya göre Abbas, Beşiktaş'ın bu gelir potansiyelini de dikkate alarak 7,5 milyon avro komisyon talep ediyor.

Salah için konuşulan yıllık ücretin ise 12 milyon avro seviyesinde olduğu belirtilirken, transferin kaderini tarafların bu ekonomik şartlarda uzlaşması belirleyecek.

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