Beşiktaş'ın Salah transferinde en büyük engel: Ramy Abbas! Yönetimi zorluyor
Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Muhammed Salah transferinde gözler kulüpten gelecek açıklamaya çevrildi. Ancak görüşmelerde belirleyici isim, Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas oldu. Dünyaca ünlü menajerin yüksek talepleri ve müzakere yöntemi süreci zorluyor.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Muhammed Salah transferinde kritik günler yaşanıyor.
Siyah-beyazlı taraftarlar resmi açıklamayı beklerken, yönetim ise futbol dünyasının en zorlu menajerlerinden biri olarak gösterilen Ramy Abbas ile pazarlık masasında yoğun mesai harcıyor.
Salah'ın sadece menajerliğini değil danışmanlığını ve hukuki süreçlerini de yürüten Abbas, kariyeri boyunca yürüttüğü transfer operasyonlarıyla adından söz ettirdi.
LIVERPOOL'DA İKİ YIL SÜREN PAZARLIK
Ramy Abbas'ın en dikkat çeken hamlelerinden biri, Salah'ın 2017 yılında Roma'dan Liverpool'a transfer sürecinde yaşandı.
Oyuncunun kişisel şartlarını erken aşamada çözen Abbas, Roma'nın istediği bonservis bedeli karşılanana kadar süreci sabırla yönetti.
Liverpool'un tekliflerinin birkaç kez geri çevrilmesinin ardından transfer yaklaşık 42 milyon avro karşılığında tamamlandı.
Abbas'ın müzakere gücü ise 2022 yılında Liverpool ile yürütülen sözleşme yenileme görüşmelerinde daha net ortaya çıktı.
Yaklaşık iki yıl süren pazarlıklarda kulübün ilk tekliflerini kabul etmeyen deneyimli menajer, düşük garanti ücret ve yüksek bonus modeline onay vermedi.
Sabit maaşın yükseltilmesini, Salah'ın performans geçmişinin esas alınmasını ve imaj haklarının sözleşmeye dahil edilmesini talep etti.
Görüşmeler zaman zaman kopma noktasına gelirken Salah, süreç sonunda kulüp tarihinin en yüksek maaşlı sözleşmelerinden birine imza attı.
BEŞİKTAŞ MASASINDA TALEPLER ARTIYOR
Ramy Abbas, sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyundaki beklentiyi yönlendiren isimlerden biri olarak da öne çıkıyor.
Liverpool döneminde yaptığı paylaşımlarla taraftarların ve kulüp yönetiminin üzerindeki baskıyı artıran Abbas'ın, Beşiktaş görüşmelerinde de benzer bir strateji izlediği değerlendiriliyor.
Transferin tamamlandığı yönündeki iddiaların sıklaşması, kamuoyundaki beklentiyi yükseltirken yönetimin pazarlık sürecini de daha hassas hale getiriyor.
Masadaki görüşmeler yalnızca oyuncunun maaşıyla sınırlı değil.
Sponsorluk gelirleri, ticari kullanım hakları, forma satışlarından elde edilecek gelirler ve Muhammed Salah markasının oluşturacağı ticari değer de pazarlık başlıkları arasında yer alıyor.
İddiaya göre Abbas, Beşiktaş'ın bu gelir potansiyelini de dikkate alarak 7,5 milyon avro komisyon talep ediyor.
Salah için konuşulan yıllık ücretin ise 12 milyon avro seviyesinde olduğu belirtilirken, transferin kaderini tarafların bu ekonomik şartlarda uzlaşması belirleyecek.