6 Şubat depremlerinde milyonlarca insanın duygularıyla oynayan ve depremzedelere yardım için topladığı paraları kumar ve bahise aktaran Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in duygusal boşluğundan yararlanıp kandırdığı ABD'de yaşayan Sevda Kurt'un WhatsApp mesajları ortaya çıktı. "Evlilik vaadiyle dolandırıldım" diyen ve 90 milyon lira para kaptıran Kurt'un, borç para karşılığında HLK isimli coin aldığı, sonrasında ise bu coinlerin Levent tarafından bloke edildiği belirlendi. Deprem döneminde gelen coin yardımlarının Ahbap Derneği hesaplarına yatırılmadan Levent'in borçlarına mahsup ettiği yönünde mesaj içeriklerine de rastlandı.

Sevda Kurt, “Haluk Levent Suç örgütü sadece beni değil başka kadınları da kandırdı” diye konuştu. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

HAYIRSEVER DİYE İMZA ATTIRDI

Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışılması sonrası yaklaşık 7 milyar lira para toplayan ve Türkiye'nin en güvenilir kurumu imajı çizilen AHBAP Derneğiyle ilgili başlatılan soruşturmada, derneğin sabıkalı Haluk Levent tarafından nasıl sistemli bir "suç örgütüne" dönüştürüldüğüne yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı. "Borçları ödersem evleneceğiz" yalanıyla kandırdığı ve 90 milyon lira dolandırılan ABD'de yaşayan Sevda Kurt'un borç para karşılığında HLK isimli coin aldığı, sonrasında ise bu coinlerin Levent tarafından bloke edildiği öğrenildi. Kurt'un deprem döneminde gelen coin yardımlarının Ahbap Derneği hesaplarına yatırılmadan Levent'in borçlarına mahsup ettiği yönünde mesaj içeriklerine de rastlandı.