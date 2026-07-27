"Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır."

Gülistan Doku



Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Savcılığın, delillere müdahale iddialarını tüm yönleriyle incelemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

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