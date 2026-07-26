Kim Milyoner Olmak İster'de edebiyat hocasının zor anları: "Eyvah eyvah hocam!"
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’e katılan edebiyat öğretmeni Abdurrahman Günay, mesleğiyle ilgili gelen Yakup Kadri Karaosmanoğlu sorusunu joker kullanmadan yanıtlayarak stüdyoda adeta ders verdi. Başarılı bir grafik çizen Günay, 300 bin TL'lik soruda mantıklı bir kararla çekilerek yarışmadan 200 bin TL ödülle ayrıldı.
Kim Milyoner Olmak İster stüdyosunda bu kez heyecanın adresi yarışmacı koltuğu değil, adeta bir sınıf tahtasıydı. Edebiyat öğretmeni Abdurrahman Günay'ın karşısına Yakup Kadri Karaosmanoğlu sorusu çıkınca Oktay Kaynarca bile kendini tutamadı: "Eyvah eyvah hocam!" İki jokeri cebinde duran Günay ise mesleki itibarını da ortaya koyup soruyu yardımsız çözmeye karar verdi.
SORU TAM DA EDEBİYAT ÖĞRETMENİNİ BULDU
ATV ekranlarına yansıyan bölümde Günay'a, "Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun hangi adda bir eseri vardır?" sorusu yöneltildi.
Seçenekler ise işi daha da ilginç hale getirdi:
Soruyu okuyan Oktay Kaynarca'nın ilk tepkisi "Eyvah" oldu. Ardından yarışmacıya dönerek bunun bir edebiyat öğretmenine gelebilecek en enteresan sorulardan biri olduğunu söyledi.
Günay da baskıyı hemen hissetti. "Bunu bilemezsem ya da joker kullanırsam benim için çok fena bir durum oluşacak" diyerek hem stüdyoyu güldürdü hem de omuzlarındaki yükü açıkça ortaya koydu.
ROMANLAR YETMEDİ, EDEBİYAT TARİHİ MASAYA GELDİ
Abdurrahman Günay cevabı hemen vermedi. Önce Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanlarını düşündü. Ardından yazarın biyografi, anı ve edebiyat çevresindeki ilişkilerine yöneldi.
Fecr-i Ati dönemini hatırlayan Günay, Yakup Kadri'nin sanat hayatına bu toplulukta başladığını söyledi. Topluluğun en önemli isimlerinden birinin Ahmet Haşim olduğunu anlatınca ibre yavaş yavaş A şıkkına döndü.
Ancak öğretmen olmanın getirdiği o tanıdık şüphe de peşini bırakmadı. Günay, Sait Faik Abasıyanık ve Halide Edib Adıvar seçeneklerini tek tek değerlendirdi. Bir yandan da "Unuttuğum bir şey var mı?" diyerek hafızasını zorladı.
Stüdyoda süre ilerlerken ortaya neredeyse küçük bir edebiyat dersi çıktı. Refik Halit Karay, Yahya Kemal, Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat derken yarışmacı, sorunun etrafında adım adım dolaştı.
ÖĞRENCİLER EKRAN BAŞINDA, HOCA SON KARARINI VERDİ
Uzun değerlendirmenin ardından Günay kararını açıkladı:
"A şıkkı Ahmet Haşim, son karar."
Oktay Kaynarca bu kez yarışmacının öğrencilerini hatırlattı. "Bütün öğrencilerin şimdi eli yüreğinde. 'Ne olur hocam' diyorlar" sözleri stüdyodaki baskıyı biraz daha artırdı.
Günay'ın aklında ise başka bir hesap vardı. İki jokeri hâlâ duruyordu. Bu kadar yardım hakkı varken soruyu yanlış cevaplamak, onun için sadece yarışmadan elenmek değil, ertesi gün sınıfa girmek açısından da epey zor olacaktı.
Beklenen an geldi. Ahmet Haşim cevabı doğru çıktı.
Günay derin bir nefes alırken, edebiyat öğretmenine gelen edebiyat sorusu da bölümün en eğlenceli anlarından birine dönüştü.
İLK JOKER TÜRKÜ SORUSUNDA DEVREYE GİRDİ
Yarışmacının gecesi yalnızca edebiyat bilgisiyle ilerlemedi. Karşısına müzikten matematiğe, coğrafyadan futbola kadar farklı alanlarda sorular çıktı.
"2018'de vefat eden, 'Değirmen Başında Vurdular Beni' adlı türküyü seslendiren kimdir?" sorusunda Günay, seyirci jokerini kullandı.
Seyircilerin dağılımı şöyle oldu:
Günay çoğunluğa güvendi ve Nuray Hafiftaş cevabını verdi. Seyirciler bu kez yarışmacıyı yarı yolda bırakmadı.
TELEFONUN DİĞER UCUNDAN "4" CEVABI GELDİ
"Beş basamaklı en küçük doğal sayının sonunda kaç tane sıfır yer alır?" sorusu geldiğinde bu kez telefon jokeri kullanıldı.
Yarışmacı Erhan Üner'i aradı. Sorunun cevabı 10000 sayısında gizliydi. Telefonun diğer ucundan gelen destekle "4" seçeneği işaretlendi ve bir basamak daha geçildi.
Günay daha sonra coğrafya sorusunda Türkiye'yi, Kurşun Asker sorusunda oyuncak balerini, tek kullanımlık ürün ifadesinde "kullan-at" seçeneğini ve futbol sorusunda kırmızı kartı doğru bildi.
Yarışma ilerledikçe stüdyodaki hava da değişti. İlk sorulardaki temkinli yarışmacının yerini, büyük ödüle doğru ilerleyen daha rahat bir Günay aldı.
200 BİN TL'LİK SORUDA JOKERLER PEŞ PEŞE GELDİ
Gecenin en zorlu anlarından biri 200 bin TL değerindeki soruda yaşandı.
Günay'a, Guinness Dünya Rekorları'na "dünyanın en doğurgan kadını" olarak giren Valentina Vassilyev'den 69 çocuğu olan Feodor Vassilyev'in ikinci eşinden kaç çocuğu olduğu soruldu.
Seçenekler şunlardı:
- 0
- 1
- 18
- 68
Bu kez edebiyat bilgisi de genel kültür de tek başına yeterli değildi. Günay önce 50:50 jokerini kullandı. İki seçenek elendi, geriye 0 ve 18 kaldı.
Risk hâlâ büyüktü. Yarışmacı bu kez çift cevap jokerine başvurdu. İlk tercihini 18'den yana yaptı.
Doğru cevap ekrana geldiğinde Günay 200 bin TL'lik soruyu da geçmişti. Üstelik gecenin en kritik sorularından birini, iki jokeri art arda kullanarak geride bırakmıştı.
300 BİN TL'LİK SORUDA AİLE HESABI AĞIR BASTI
Günay artık 300 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazanmıştı. Karşısına TÜİK verilerine dayanan ve renk seçenekleri içeren bir soru çıktı.
Yarışmacı bir süre düşündü. Ancak bu kez bilgiden önce evdeki huzuru hesaba kattı. Gülerek "Aile saadeti önce gelir" dedi ve yarışmadan çekilmeye karar verdi.
Bu kararla birlikte 200 bin TL'lik ödülü garanti altına aldı.
Oktay Kaynarca, geleneksel soruyu yöneltti: "Devam etseydiniz hangi cevabı verirdiniz?"
Günay'ın tercihi "beyaz" oldu.
ÇEKİLME KARARININ SONUCU
- Günay'ın devam etse vereceği cevap beyazdı.
- Doğru cevap gri olarak açıklandı.
- Yarışmadan çekilerek 200 bin TL'lik ödülü garanti altına aldı.
Doğru cevap açıklandığında çekilme kararının değeri daha iyi anlaşıldı. Cevap griydi. Günay devam etse 300 bin TL'ye ulaşamayacaktı.
Böylece edebiyat sorusunda joker kullanmayı kendine yakıştıramayan öğretmen, gecenin sonunda en doğru kararı bilgiyle değil, risk hesabıyla verdi. Yarışmadan 200 bin TL ile ayrılırken hem öğrencilerinin yüzünü güldürdü hem de "aile saadeti"ni garantiye aldı.
(Haberde yer alan görseller ATV ve takvim.com.tr grafik servisine aittir.)