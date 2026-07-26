Kim Milyoner Olmak İster'de edebiyat hocasının zor anları: "Eyvah eyvah hocam!"

Kim Milyoner Olmak İster stüdyosunda bu kez heyecanın adresi yarışmacı koltuğu değil, adeta bir sınıf tahtasıydı. Edebiyat öğretmeni Abdurrahman Günay'ın karşısına Yakup Kadri Karaosmanoğlu sorusu çıkınca Oktay Kaynarca bile kendini tutamadı: "Eyvah eyvah hocam!" İki jokeri cebinde duran Günay ise mesleki itibarını da ortaya koyup soruyu yardımsız çözmeye karar verdi.

SORU TAM DA EDEBİYAT ÖĞRETMENİNİ BULDU

ATV ekranlarına yansıyan bölümde Günay'a, "Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun hangi adda bir eseri vardır?" sorusu yöneltildi.

Seçenekler ise işi daha da ilginç hale getirdi:

SEÇENEK CEVAP A Ahmet Haşim B Sait Faik Abasıyanık C Halide Edib Adıvar D Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Soruyu okuyan Oktay Kaynarca'nın ilk tepkisi "Eyvah" oldu. Ardından yarışmacıya dönerek bunun bir edebiyat öğretmenine gelebilecek en enteresan sorulardan biri olduğunu söyledi.

Günay da baskıyı hemen hissetti. "Bunu bilemezsem ya da joker kullanırsam benim için çok fena bir durum oluşacak" diyerek hem stüdyoyu güldürdü hem de omuzlarındaki yükü açıkça ortaya koydu.

Milyoner'de edebiyat öğretmenine unutulmaz soru!

ROMANLAR YETMEDİ, EDEBİYAT TARİHİ MASAYA GELDİ

Abdurrahman Günay cevabı hemen vermedi. Önce Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanlarını düşündü. Ardından yazarın biyografi, anı ve edebiyat çevresindeki ilişkilerine yöneldi.

Fecr-i Ati dönemini hatırlayan Günay, Yakup Kadri'nin sanat hayatına bu toplulukta başladığını söyledi. Topluluğun en önemli isimlerinden birinin Ahmet Haşim olduğunu anlatınca ibre yavaş yavaş A şıkkına döndü.

Ancak öğretmen olmanın getirdiği o tanıdık şüphe de peşini bırakmadı. Günay, Sait Faik Abasıyanık ve Halide Edib Adıvar seçeneklerini tek tek değerlendirdi. Bir yandan da "Unuttuğum bir şey var mı?" diyerek hafızasını zorladı.

Stüdyoda süre ilerlerken ortaya neredeyse küçük bir edebiyat dersi çıktı. Refik Halit Karay, Yahya Kemal, Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat derken yarışmacı, sorunun etrafında adım adım dolaştı.