Devletten 917 milyar TL'lik sosyal yardım seferberliği: 44 ayrı kalemde destek
Türkiye, sosyal devlet anlayışı kapsamında doğumdan yaşlılığa, engellilerden ihtiyaç sahibi vatandaşlara kadar sosyal yardımlara 44 ayrı kalemde 917 milyar TL'lik kaynak ayırıyor. Bu rakamın 388 milyar TL'si Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kullanılıyor.
Devlet ile vatandaş arasındaki en güçlü dayanışma köprüsü olan sosyal yardımlar, milyarlarca TL'ye ulaştı. 2026 yılında 917 milyar TL olarak belirlenen sosyal yardımların 388 milyar TL'lik bölümünü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vatandaşa ulaştırıyor. Aile Bakanlığı ilk altı ayda 194.2 milyar TL sosyal yardım harcaması yaptı. Doğum yardımından, yaşlı bakım hizmetlerine, eğitimden gıda, sağlık ve barınmaya her yuvaya her bireye şefkatle el uzatan devlet, 44 ayrı yardım kalemiyle sosyal yardım destanı yazıyor. 1.1 milyon anneye 22.5 milyar TL doğum yardımı ödemesi gerçekleştirilirken, sadece ocak ayında yaklaşık 500 bin haneye 300 milyon TL olmak üzere toplamda 1.6 milyar TL doğalgaz desteği verildi.
Dev sosyal yardım desteklerinin detayları İŞ'İN DOĞRUSU'nda...
YENİ DOĞUM YARDIMI: 1'nci çocuk için 5 bin TL, 2'nci çocuk için 5 yaşını bitirene kadar her ay 1.500 TL ile 3'ncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını bitiren kadar her ay 5 bin TL düzenli ödeme yapılıyor. 29 Temmuz 2026 itibarıyla 1 milyon 175 bin 601 anneye sağlanan toplam destek 22.5 milyar TL'ye çıkacak. İkiz ve üçüz gibi çoklu doğumlarda ise çocuk başına iki ayda bir 2 bin TL ödeme yapılıyor.
ÖKSÜZ YETİM YARDIMI: Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklara çocuk başına aylık 2.000 TL ödeniyor.
ASKER AİLELERİNE NAKİT YARDIMI: Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (MAAY) ve Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım (MAÇY) programları kapsamında 2026 yılı Haziran ayında 10 bin 515 asker ailesine 28.5 milyon TL destek verildi. Aynı dönemde 448 asker çocuğuna yapılan toplam ödeme ise 583 bin 500 TL olarak gerçekleşti.
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE DESTEK: 2026 yılı için şehit yakınları ve gazilere toplam 19 milyar 144 milyon 716 bin lira bütçe tahsis edildi. Mevcut maaş miktarı 11 bin 858 TL. Kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını 52 bin 608 kişiye ulaştı.
TERÖR ZARARI YARDIMLARI: Terör olayları nedeniyle mağdur olan sivil vatandaşlara sosyal yardım vakıfları üzerinden hane başı 1.500 TL destek ödemesi yapılıyor. Şehit yakınları ve gazilere ise acil ihtiyaçları ise 75 bin TL'ye kadar destek veriliyor.
AFET-ACİL DURUM YARDIMLARI: Depremler nedeniyle uzun vadeli projelerle birlikte destekler 3.6 trilyon TL'ye ulaştı. Ayrıca bağış hesaplarında toplanan 147 milyar TL'nin 137 milyar TL'si doğrudan afetzedelerin barınma ve nakdi yardım ödemelerinde kullanıldı. 59.7 milyar TL doğrudan nakdi yardım, 51.9 milyar TL'si çadır gibi barınma giderlerine harcandı. Belediyeler 21.9 milyar TL altyapı ihtiyaçları, 17.4 milyar TL tarım sektörü için harcama yapıldı.
VEFAT YARDIMI: İhtiyaç sahibi hanelerde yakını vefat eden vatandaşlara tek seferlik 4.421,00 TL nakdi destek sağlanıyor. SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) Cenaze Ödeneği 6.398 TL olarak uygulanıyor. Devlet Memurları (4C) Ölüm Yardımı 26.369,55 TL, Kamu İşçileri (4/D) Ölüm Yardımı 70.624,50 TL seviyesinde.
ULUSAL VEFA PROGRAMI: 2026 yılında yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşların ev ve kişisel temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için 132 bin kişiye 5,1 milyar TL ödeme planlanıyor.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI(GSS) ÖDEMELERİ: 2026 yılı Genel Sağlık Sigortası (GSS) aylık prim tutarı 1.981,80 TL olarak belirlendi. GSS'yi kendi ödemeyenler için devletin desteği 100 milyar TL'yi aşıyor.
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA 358 MİLYON TL
Eşit vefat etmiş kadınlara yönelik yardım 5 farklı destek programı kapsamında haziran ayı itibarıyla 52 bin 902 ihtiyaç sahibine 358 milyon TL ödeme yapıldı.
KRONİK HASTALARA 1.3 MİLYAR TL
2026 yılında Tüberküloz (verem) ve SSPE hastalarına verilen Kronik Hastalık Yardımı tutarı temmuz ayından itibaren 15.755 TL olarak güncellendi. Aylık ortalama 100 Milyon TL'nin üzerinde, yıllık ise 1.3 milyar TL nakdi kaynak aktarılıyor.
ENGELLİLER UNUTULMADI
Yıllık bazda kişi başına toplam %40- 69 arası engel için 65.379,84 TL, yüzde 70 ve üzeri engel için ise 98.070,12 TL olarak gerçekleşti. Haziran 2026 döneminde engelli aylıkları kapsamında toplam 3,7 milyar TL ödeme yapıldı.
DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ
Sadece Ocak 2026 döneminde 485 bin 552 hak sahibi haneye toplam 288 milyon 547 bin TL ödeme yapıldı. Toplam destek miktarı ise 1.6 milyar TL'ye ulaştı.
EĞİTİM MATERYALİ DEVLETTEN
İhtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine kırtasiye ve okul malzemesi desteği için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 1.5 milyar TL kaynak aktarıldı.
BARINMA İÇİN KAYNAK
Ev onarımı için 75.000 TL ila 100.000 TL, prefabrik ev yapımı için 600.000 TL'ye varan, betonarme ev yapımı ve konut desteği için ise 1 milyon TL'ye kadar karşılıksız nakdi destek sağlanıyor.
ÖĞRENCİYE BARINMA-TAŞIMA- YEMEK YARDIMI
KYK yurt desteği, taşımalı eğitim yemek/ servis imkanları ve sosyal yardımlaşma vakfı destekleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanıyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere 536 milyon TL ulaşım, 1.5 milyar TL eğitim ve 10 milyar TL üniversite öğrencisine istihdam yardımı yapıldı.
DİĞER YARDIMLAR
Diğer yardım kalemlerine ilişkin başlıklar ise şöyle sıralanıyor:
İşe yönlendirme yardımı: İş görüşmelerine gitmeyi desteklemek için üç kez her defasında 2 bin 807 lira ödeme yapılıyor.
İşe başlama yardımı: İşe başlama yardımı 11 bin 10 lira ödeniyor.
Gıda yardımları: Temel gıda yardımı şeklinde yapılıyor.
Öğle yemeği yardımı
Aşevleri yardımı
Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik konut destek programı
Yakacak yardımı
Doğal gaz tüketim desteği
Elektrik tüketim desteği
Sosyal uyum yardım (SUY)
Tamamlayıcı uyum yardımı (T-SUY)
Yaşlı aylığı
Engelli yakını aylığı
Engelli ihtiyaç yardımları
Şartlı sağlık ve gebelik yardımları
GSS katılım payı ödemeleri
Silikozis hastalarına yapılan ödemeler
Kronik hastalara kesintisiz güç kaynağı desteği ve birikmiş elektirik borcu desteği
Ücretsiz ders kitabı
Şartlı eğitim yardımları
Yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımı
Engelli öğrenci ücretsiz taşıma desteği
Yurt yapımı
Kuran Kursu destek programı
Eğitim yardımları kapsamında ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik yardımlar
Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik yardımlar
Muhtelif eğitim yardımları
Haber: Önder YILMAZ