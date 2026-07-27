Devlet ile vatandaş arasındaki en güçlü dayanışma köprüsü olan sosyal yardımlar, milyarlarca TL'ye ulaştı. 2026 yılında 917 milyar TL olarak belirlenen sosyal yardımların 388 milyar TL'lik bölümünü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vatandaşa ulaştırıyor. Aile Bakanlığı ilk altı ayda 194.2 milyar TL sosyal yardım harcaması yaptı. Doğum yardımından, yaşlı bakım hizmetlerine, eğitimden gıda, sağlık ve barınmaya her yuvaya her bireye şefkatle el uzatan devlet, 44 ayrı yardım kalemiyle sosyal yardım destanı yazıyor. 1.1 milyon anneye 22.5 milyar TL doğum yardımı ödemesi gerçekleştirilirken, sadece ocak ayında yaklaşık 500 bin haneye 300 milyon TL olmak üzere toplamda 1.6 milyar TL doğalgaz desteği verildi.

Dev sosyal yardım desteklerinin detayları İŞ'İN DOĞRUSU'nda...

Devletten sosyal yardımlara 917 milyar TL kaynak. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.) YENİ DOĞUM YARDIMI: 1'nci çocuk için 5 bin TL, 2'nci çocuk için 5 yaşını bitirene kadar her ay 1.500 TL ile 3'ncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını bitiren kadar her ay 5 bin TL düzenli ödeme yapılıyor. 29 Temmuz 2026 itibarıyla 1 milyon 175 bin 601 anneye sağlanan toplam destek 22.5 milyar TL'ye çıkacak. İkiz ve üçüz gibi çoklu doğumlarda ise çocuk başına iki ayda bir 2 bin TL ödeme yapılıyor.