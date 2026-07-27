Savunma hattını Chibuike Nwaiwu'nun ayrılığı ihtimaline karşın genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Süper Lig devi Trabzonspor, önemli bir hamle yaptı. Karadeniz devi, Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki stoper Noah Markmann'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Ancak İtalya Serie A kulüplerinden Lazio'nun oyuncunun kulübüyle yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldiği ve masaya 7 milyon Euro'luk resmi bir teklif koyduğu öğrenildi. Çizme ekibi transferde şu an için avantajlı taraf olarak görünse de Trabzonspor geri adım atmadı.