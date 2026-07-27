Trabzonspor Danimarkalı stoper Noah Markmann için sürpriz bir atak yaptı: Fırtına defansa yıldız futbolcu arıyor
Bordo-mavililer, Nordsjaelland'ın 19 yaşındaki stoperi Noah Markmann için İtalyan ekibi Lazio ile transfer yarışında...
Savunma hattını Chibuike Nwaiwu'nun ayrılığı ihtimaline karşın genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Süper Lig devi Trabzonspor, önemli bir hamle yaptı. Karadeniz devi, Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki stoper Noah Markmann'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Ancak İtalya Serie A kulüplerinden Lazio'nun oyuncunun kulübüyle yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldiği ve masaya 7 milyon Euro'luk resmi bir teklif koyduğu öğrenildi. Çizme ekibi transferde şu an için avantajlı taraf olarak görünse de Trabzonspor geri adım atmadı.
Genç savunmacının potansiyeline son derece güvenen bordomavili kurmaylar, İtalyan kulübününbu transferi henüzresmi olarak bitirmemesinedeniyle bir hamle yapmakararı aldığı öğrenildi.
AVRUPA ONU İZLİYOR
Danimarka alt yaş milli takımlarında da görev yapan 1,89 boyundaki genç stoper, savunmadaki soğukkanlılığı ve top kullanma becerisiyle Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. İki kulüp arasındaki transfer rekabetinde son kararı oyuncu ve kulübünün vermesi bekleniyor.
Haber: Yunus Emre Sel