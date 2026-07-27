ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın bir arada olduğu karede telefonun diğer ucunda Başkan Erdoğan vardı.

YAKLAŞIK 45 YILLIK YAPTIRIM SONA ERDİ



Şara, Sezar Yasası'nın yanı sıra Suriye'nin 1979'dan beri yer aldığı "teröre destek veren devletler" listesinin kaldırılmasının da kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Trump yönetiminin bu yönde adımlar attığını kaydetti.