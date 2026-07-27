Şara'dan ABD yaptırımları açıklaması: Başkan Erdoğan kaldırılması için arabuluculuk yaptı
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam yönetimine yaklaşık 45 yıldır uygulanan ABD yaptırımları konusunda lider siyasetini devreye aldığını bildirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkiye'nin geçen yıl yaptırımların kaldırılması konusunda arabuluculuk girişiminde bulunduğunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da ABD nezdinde bu konuda devreye girdiğini söyledi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan ile Türkiye'nin geçen yıl Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda arabuluculuk girişiminde bulunduğunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da ABD nezdinde bu konuda devreye girdiğini söyledi.
ŞARA'DAN AL JAZEERA'YA RÖPORTAJ
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, ABD yaptırımlarının kaldırılması süreci, Rusya ile ilişkiler, Lübnan ve Irak politikası, Körfez ülkeleriyle işbirliği, İsrail ile güvenlik görüşmeleri, yatırımlar ve terör örgütü YPG dosyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE ARABULUCULUK YAPTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde önemli rol oynadığını belirten Şara, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin de bu konuda arabuluculuk yaptığını söyledi.
ESAD REJİMİNDEN KURTULAN HALKIN YAPTIRIMLARA MARUZ KALMASI MAKUL DEĞİLDİ
Suriye'ye uygulanan yaptırımların büyük bölümünün devrik Beşşar Esad rejiminin işlediği suçlar nedeniyle getirildiğini ifade eden Şara, "Eski rejimden kurtulan Suriye halkının aynı yaptırımlara maruz kalmaya devam etmesi makul değildi." dedi.
YAKLAŞIK 45 YILLIK YAPTIRIM SONA ERDİ
Şara, Sezar Yasası'nın yanı sıra Suriye'nin 1979'dan beri yer aldığı "teröre destek veren devletler" listesinin kaldırılmasının da kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Trump yönetiminin bu yönde adımlar attığını kaydetti.
Suriye'nin söz konusu listeden çıkarılması sürecinin ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre nezdinde devam ettiğine dikkati çeken Şara, itiraz süresinin tamamlanmasının ardından kararın yürürlüğe gireceğini belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ
Şara, Suudi Arabistan'ın geçen yıl Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda arabuluculuk girişiminde bulunduğunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da ABD nezdinde bu konuda devreye girdiğini ifade etti.
"KÜRTLERLE SDG FARKLI KONULAR"
Suriye'deki Kürt toplumunun ülkenin asli unsurlarından biri olduğunu belirten Şara, eski rejim döneminde vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan Kürtlerin haklarının iade edildiğini söyledi. Şara, kültürel hakların tanındığını ve Nevruz'un resmi bayram ilan edildiğini anımsatarak, "Kürtlerle SDG farklı konular." ifadesini kullandı.
Terör örgütü YPG ile yapılan anlaşmaların uygulanmasında zaman zaman sorunlar yaşandığını belirten Şara, son dönemde varılan mutabakatın daha güçlü bir zemine sahip olduğunu ve uygulama sürecinin devam ettiğini anlattı.
Şara, "Suriyelileri yeni çatışmalara sürükleyecek her seçenekten kaçınmak gerekir. Çatışmayı önleyen her çözüm değerlidir." ifadelerini kullandı.
Demokratikleşme sürecinde halkın yönetime katılımını artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Şara, Suriye'nin kendi koşullarına uygun siyasi modeli oluşturacağını söyledi.
Halkın yöneticilerini ve kendilerini yönetecek yasaları belirleme sürecinde söz sahibi olması gerektiğini belirten Şara, bu doğrultuda adımlar attıklarını kaydetti.
Şara, "İnsanların yöneticilerini seçme ve ülkenin yönetiminde uygulanacak yasalara ilişkin görüş bildirme hakkına sahip olması için çalışıyoruz. Halk Meclisinin ilk oturumlarının başlaması da bu yönde atılmış önemli bir adımdır." dedi.
Siyasi sistemin şekillendirilmesinin yalnızca cumhurbaşkanının vereceği bir karar olmadığını dile getiren Şara, bu süreçte Halk Meclisi üyeleri ile toplumun farklı kesimlerinin de görüş ve katkılarının önemli olduğunu sözlerine ekledi.