Fırtınanın genç yıldızı Enis Destan'dan önemli açıklamalar: "Bundesliga'da oynamak istiyorum"

Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan, kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Genç yıldız, Polonya'ya gittiğinde ilk başlarda çok zorlandığını, psikolojik olarak adeta çöktüğünü belirterek, "Ama o süreci aştım ve sonrasında daha da güçlendim. O yaşta büyük tecrübe oldu o direnç ve artık hiçbir şekilde, hiçbir konuda pes etmem. Geriye dönüp baktığımda da doğru karar vererek Trabzonspor'a gelmişim, çünkü en doğru yerdeyim" dedi.

Genç golcü, "İlk etapta Trabzonspor'la yeni kupalar kaldırmak, hedeflediğim golasist barajını tutturmak, bunları teker teker başarmak istiyorum. Burada iz bırakıp sonrasında da, çok sevdiğim Bundesliga'da oynamak istiyorum" dedi.

BAŞAKŞEHİR'E ŞANS TANIMIYOR

Trabzon, Başakşehir ile kupada oynadığı maçlarda başarılı sonuçlara imza attı. Bugüne kadar Turuncu- Lacivertlilerle Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 kez karşılaşan Bordo- Mavililer söz konusu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 27 Ocak 2021'de iki takım arasında oynanan Süper Kupa finalini Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.



KUPA MAÇINA YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarı bugün oynanacak Başakşehir maçına büyük ilgi gösterdi. Biletlerin tamamına yakını satıldı. Fırtına, taraftar desteğiyle mücadele edecek.

VAR: DİREKT ELE GELİYOR I AYDIN: KARARIM PENALTI

TFF, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçlarda alınan VAR kararlarında hakemlerin konuşmasını yayınladı. Cumartesi günü oynanan Fenerbahçe- Kasımpaşa maçında Sarı-Lacivertli ekip 90+2'de penaltı kazanmıştı. Pozisyonda Kasımpaşalı oyuncu Yunus Emre'nin topa elle oynaması gerekçesiyle penaltı kararı çıkmıştı.

VAR hakemi Erkan Engin'in, "Temas anı bu, oynatalım" sözüne orta hakem Cihan Aydın, "Tamam, temas anını gördüm" diyerek cevap veriyor. Ardından ikili arasında şu konuşmalar geçiyor: Erkan Engin: "Topun hareketine de bak. Şimdi bir de geniş açıdan seyrettireceğim. Arkada da bir hücum oyuncusu var, hemen arkasında." Cihan Aydın: "Tamam, hücum oyuncusu Çağlar, tamam. Gördüm, teması gördüm, kolu açık, tamam. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi? Direkt eline geliyor değil mi?" Erkan Engin: "Hayır, hayır direkt eline geliyor. Direkt eline geliyor." Cihan Aydın: "Tamam, kararım penaltı. Kart yok." VAR kayıtlarının açıklandığı diğer maçlar ise Gaziantep FK-Başakşehir, Karagümrük- Alanyaspor ve Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmaları oldu.



BİTİGEN: EMİN OLMAM LAZIM

G.Saray-Antalyaspor maçında Tete'nin kazandığı penaltı da tartışılmıştı. VAR'daki Özgür Yankaya ile hakem Abdulkadir Bitigen'in konuşması ise şu şekilde: Hakem: "Topa ilk kırmızılı oyuncu vuruyor." VAR: "Aynen. İlk kırmızılı oyuncu vuruyor." Hakem: Tamam. Tekrar yakından oynatır mısın? Yavaş, emin olmam lazım. Hakem: "Kırmızılı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor. Tamam, teşekkür ederim. Kararım, penaltı."

A SPOR'DA FUTBOL ŞÖLENİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek finalde dün oynanan Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından bugün 2 karşılaşma daha var. Saat 17.30'da Trabzonspor evinde RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 20.45'te ise Beşiktaş, Dolmabahçe'de TÜ- MOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Her iki karşılaşma da A Spor ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.



BEŞİKTAŞ TUR PEŞİNDE

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın Konyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Amir, Chamberlain, Emrecan Uzunhan, Tayfur Bingöl, Mustafa Hekimoğlu ve Arda Kılıç bu maçta forma giyemeyecek.



1914 G.SARAYLI DERBİYİ İZLEYECEK

İstanbul İl Güvenlik Kurulu, sarı-kırmızılı futbolseverlerin maça alınmasına karar verdi. Açıklamada 1914 Galatasaray taraftarının derbi maçı Tüpraş Stadı'nda izleyeceği ifade edildi.

PENDİK'TE ÜZÜLMEZ DÖNEMİ

Ligde son üç maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Pendikspor Portekizli Teknik Direktörü Ivo Vieria ile yolları ayırma kararı aldığı bildirildi. Pendik yeni hoca olarak İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.



SİVAS'TA AYRILIK VAR

Süper Lig ekibi Sivasspor, beklenilen performansı veremeyen Nijeryalı Ahmed Musa ile yollarını ayırdı. Sivasspor'da 28 maça çıkıp, toplam 822 dakika sahada kalan Musa, 8 kez de ilk 11 oynadı ve 1 gol attı.



KAF-KAF GALİBİYETE HASRET

Karşıyaka, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ergene Velimeşespor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Kaf-Kaf play off'a katılıp o yoldan 2. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

ASLAN'A 3 MÜJDE

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sakatlıklarını atlatan oyunculardan Ndombele takımla çalışırken, Ziyech ve Aurier ise bireysel olarak çalıştı. Üç ismin de pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirileceği öğrenildi.



RİZE MAÇININ GÜNÜ DEĞİŞTİ

TFF, UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu sonuçları neticesinde, Trendyol Süper Lig 29. hafta programında değişikliğe gitti. Daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye alındığı açıklandı. 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacak İstanbul-K.Paşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alındı.

GOOGLE'I AÇIN ANANAS YAZIN BAKIN NE ÇIKIYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bilyoner ile imzalanan sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek,"TFF, bundan sonraki dönemde Türk futboluna başarı getiremeyecektir. Türk futbolunun yenilenmeyi düşünmesi gerekiyor. Hiçbir kulüp yaşanan bu tartışmalardan memnun değil. VAR sistemi Türk futboluna gelmesiyle beraber tartışmaları bitirmesini hedefleniyordu ama hâlâ uygulamalarda VAR'ı yöneten kişilerde tereddütler var. Tüm maçlarda büyük hatalar olduğu kanaatindeyim."dedi.

Özbek, "Galatasaray birçok cephede savaşıyor. Bir koalisyona karşı savaşıyor ve yarışmayı sürdürüyor. Bunu herkes biliyor. İsim açıklamaya gerek yok. Aynı ağabeylerimizin Çanakkale'de şehit düştüğü gibi... Galatasaray Yönetimi, koalisyonla mücadele ediyor." diye konuştu. Galatasaray Başkanı, "Rakip takım başkanın bir poje olduğunu olduğunu söylemiştim. Cinayet mahaline ilk olarak katil gelir. Bunu yorumlamanız lazım. Google'a girin bakın. Ananas, tespih, şike, halı sahada dostluk maçları yazın bakın ne çıkıyor karşınıza. İçinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez" dedi.



HAKSIZ BİR CEZA

Özbek, "Mauro Icardi taktik çalışma yaptı. Takım buna göre hazırlandı. otobüste Icardi'nin ceza aldığını öğreniyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Icardi'ye verilen ceza haksız. Yakın tarihte para cezaları verildi, burada Icardi'ye ceza verildi" diye konuştu.



FETÖ İLE BİZ SAVAŞ VERDİK

F.Bahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Dursun Özbek'e şu cevabı verdi: F.Bahçe camiası, Dursun Özbek ve benzerleri korkup, sinerken, onların suyuna giderken FETÖ'ye savaş açmış ve kazanmıştır. O gün FETÖ'nün değirmenine su taşıyanlar malumdur.



MIAMI&NBSP;HEAT SERİYE BAĞLADI

NBA'de Miami Heat, deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings'i 121-110 mağlup etti.Üst üste 4. galibiyetini alan Miami'de yıldız pivot Bam Adebayo 28 sayı, 10 ribaunt ile double double yaptı.



BAYERN'İN GÖZÜ ROBERTSON'DA

Alman medyası Bayern Münih'in sezon sonu Real Madrid'e transfer olması beklenen sol bek Alphonso Davies'in yerine Liverpool'un sol beki Andrew Robertson'ı transfer etmek istediğini öne sürdü.



ECZACIBAŞI SON DÖRT İÇİN SAHADA

Eczacıbaşı DYNAVIT, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında bugün, İtayan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye konuk olacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Temsilcimiz ilk maçı 3-2 kazanmıştı



İLK ADAY RUBEN AMORIM

İngiliz basını Chelsea'nin Mauricio Pochettino ile yollarını ayırması durumunda takımın başına geçirmeyi düşündüğü ilk ismin Sporting'in hocası Ruben Amorim olduğunu öne sürdü.