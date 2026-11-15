Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, diplomatik gündemde önemli bir yer edinirken, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları da uluslararası medyada manşetlere taşınıyor. CNN International'dan Becky Anderson'a röportaj veren Kurum, COP31 Başkanlığı'nın "2035'e kadar enerjide yüzde 35 elektrifikasyon" hedefini anlattı. Kurum, Anderson, "Sizin için başarı tam olarak ne anlama gelecek?" sorusuna "İşin özü evet biz Antalya'da bu kararları aldık diyebileceğimiz Antalya'da işler değişti diyebileceğimiz bir COP Başkanlığı bizim için başarı" cevabını verdi. Ülkelerin iklim krizinin etkilerine hazırlanmak için, NATO'nun savunma bütçesi hassasiyeti göstermesi gerektiğine bir kez daha vurgu yaptı: "Yaşayacak bir doğanız yoksa (savunma) bütçeleri artırmanın ne anlamı var?..."

COP31 BAŞKANI KURUM, CNN INTERNATIONAL'A KONUŞTU

Antalya'da devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) Türkiye'nin etkin diplomasisini bir kez daha gözler önüne serdi. COP31 Başkanı Kurum'un iklim eylemi için 'adil ve etkin' mücadele vurgusu dünya basınında geniş yer buluyor. Antalya'daki COP31 Alanı'nda bulunan Medya Merkezi 190'dan fazla ülkeden gelen basın mensuplarını ağırlıyor. Sosyal medya ve TV yayınlarında iklim eylemini dünya gündemine taşıyan basın mensuplarından biri de Becky Anderson oldu. Uluslararası televizyon haberciliğinin önde gelen kuruluşlarından CNN'in en önemli isimlerinden Anderson'a konuk olan Murat Kurum'un "İklim taahhütlerinden somut uygulamaya" söylemi yabancı basının ilgisini çekti. Türkiye'nin iklim müzakerelerinde bugüne kadar verilen taahhütlerin somut uygulamalara dönüştürülmesi ve 'Uygulama COP'u' anlayışı, Paris Anlaşması kapsamında belirlenen hedeflerle ülkelerin sahadaki uygulamaları arasındaki mesafenin kapatılması için dünyaya umut verdi.