Bordeaux'ta kaderimiz belli oluyor! Hedef A Ligi'nde kalmak: Stoper ve golcü kararı
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 6. ve son haftasında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 22.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayımlanacak. Millilerimizin sahaya çıkacağı 11 de netleşti. İşte son gelişmeler ve muhtemel kadro...
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya konuk olacak. İlk beş karşılaşmasından puansız ayrılarak grup sonunculuğunu garantileyen ay-yıldızlılar, Bordeaux'da kazanarak A Ligi'nde kalma umutlarını sürdürmek istiyor. Sergen Yalçın'ın ekibinde Abdülkerim Bardakcı'nın cezası sona ererken Ozan Kabak forma giyemeyecek.
CANLI ANLATIM
SERGEN YALÇIN'DAN 5-6 DEĞİŞİKLİK SİNYALİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fransa karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında ilk 11'de önemli değişiklikler yapabileceğini açıkladı.
Belçika maçından farklı bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacaklarını belirten deneyimli teknik adam, fiziksel olarak tam hazır olmayan oyuncular bulunduğunu ve bazı isimlerin sınırlı süre alabileceğini söyledi.
Yalçın, ilk 11 için "5-6 farklı oyuncu olabilir" ifadesini kullanırken Ferdi Kadıoğlu ile Uğurcan Çakır'ın durumunun son antrenmanın ardından değerlendirileceğini belirtti.
Fransa karşısında daha temkinli bir oyun tercih edeceklerini vurgulayan Yalçın, santrforsuz oynama düşüncesinin bulunmadığını da açıkladı.
FRANSA'DA KYLIAN MBAPPE GERİ DÖNÜYOR
Fransa'da Türkiye maçı öncesinde Kylian Mbappe gelişmesi yaşandı. İtalya karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Real Madridli yıldızın ay-yıldızlılar karşısında görev alabilecek duruma geldiği açıklandı.
Teknik direktör Zinedine Zidane, 14 Kasım'daki basın toplantısında kaptanının Türkiye karşılaşmasında takımda olacağını doğruladı.
Mbappe, 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanan ilk karşılaşmanın 54. dakikasında Fransa'nın galibiyet golünü kaydetmişti. Yıldız futbolcu, aynı mücadelede yaşadığı sakatlığın ardından sonraki maçlarda görev alamamıştı.
Fransa'da Michael Olise de Türkiye savunmasının dikkat etmesi gereken isimlerin başında geliyor. Bayern Münihli futbolcu, İtalya'ya 3-1 kaybettikleri son karşılaşmada takımının tek golünü attı.
FRANSA'YA BERABERLİK DE YETİYOR
Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa, grup aşamasının son haftasına 10 puanla ikinci sırada girdi. Aynı puandaki İtalya averaj üstünlüğüyle liderlik koltuğunda bulunurken Belçika, 9 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Fransa, Türkiye karşısında en az bir puan alması durumunda çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Fransızların grup liderliği için ise Türkiye'yi mağlup etmesi ve İtalya'nın Belçika deplasmanında puan kaybetmesi gerekiyor.
Grubun diğer karşılaşmasında Belçika ile İtalya, Brüksel'de saat 22.45'te karşı karşıya gelecek.
ABDÜLKERİM DÖNÜYOR, OZAN KABAK CEZALI
Türkiye'de Fransa karşılaşması öncesinde savunma hattındaki kadro durumu değişti.
Kart cezasını tamamlayan Abdülkerim Bardakcı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi hâlinde sahaya çıkabilecek. Galatasaraylı savunmacının dönüşü, Belçika maçının ardından stoper rotasyonundaki seçenekleri artırdı.
İzmir'deki Belçika karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ozan Kabak ise Fransa deplasmanında forma giyemeyecek. Deneyimli savunmacı, cezası nedeniyle millî takım kampından ayrıldı.
Sergen Yalçın'ın savunma merkezindeki tercihi, Fransa'nın hücum gücüne karşı uygulanacak oyun planının önemli parçalarından biri olacak.
A MİLLİ TAKIM'IN 24 KİŞİLİK KADROSU
Kaleciler: Berke Özer (Lille), Ersin Destanoğlu (Al Jazira), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor), Uğurcan Çakır (Galatasaray).
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus).
Orta saha: Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş).
Forvet: Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), İlhan Fakılı (Beşiktaş), Oğuz Aydın (Fenerbahçe).
MUHTEMEL 11'LER
Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Barcola, Mbappe.
Türkiye: Uğurcan Çakır (Berke Özer), Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Oğuz Aydın, Enes Ünal.
FRANSA'NIN GÜNCEL 23 KİŞİLİK KADROSU
Fransa Futbol Federasyonunun UEFA'ya yansıyan güncel kadrosunda bazı değişiklikler bulunuyor. Pierre Kalulu ve Marcus Thuram'ın yerine Sael Kumbedi ile Eli Junior Kroupi davet edildi.
Kaleciler: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens).
Savunma: Andy Diouf (Inter), Malo Gusto (Chelsea), Jeremy Jacquet (Liverpool), Ibrahima Konate (Real Madrid), Sael Kumbedi (Wolfsburg), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Münih), Leny Yoro (Manchester United).
Orta saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zaire-Emery (PSG).
Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Desire Doue (PSG), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Senny Mayulu (PSG), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Pablo Pagis (Paris FC).
TÜRKİYE İLE FRANSA 8. KEZ KARŞILAŞACAK
İki ülke, Bordeaux'daki mücadeleyle A milli takım düzeyinde sekizinci kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan yedi maçta Fransa beş, Türkiye bir galibiyet elde etti. Bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu mücadelelerde Fransa 14, Türkiye 5 gol attı.
İki ülke arasındaki ilk karşılaşma 9 Haziran 1996'da Paris'te oynandı. Fransa, hazırlık maçını 4-0 kazandı.
Türkiye'nin rakibi karşısındaki tek galibiyeti ise 8 Haziran 2019'da Konya'da geldi. Ay-yıldızlılar, EURO 2020 Elemeleri'ndeki karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Eylül ayında Kocaeli'de oynanan son mücadelede Fransa, Kylian Mbappe'nin 54. dakikada attığı golle 1-0 galip geldi. Türkiye, kaleci Uğurcan Çakır'ın 87. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
TÜRKİYE'NİN A LİGİ'NDE KALMA ŞANSI SÜRÜYOR
A Milli Takımımız, ilk beş maçını kaybederek grup sonunculuğunu garantilemesine rağmen UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde kalma ihtimalini sürdürüyor.
UEFA'nın 2026-2027 sezonuna özel statüsüne göre A Ligi'ndeki dört grubun en kötü iki sonuncusu doğrudan B Ligi'ne düşecek. En iyi iki sonuncu ise B Ligi'nin grup ikincileriyle play-off oynayacak.
Türkiye'nin Fransa'yı yenmesi durumunda puanı 3'e yükselecek. Ancak ay-yıldızlıların play-off'a katılabilmesi, diğer gruplarda sonuncu olacak takımların sonuçlarına da bağlı.
Son karşılaşmalar öncesinde Sırbistan ve Çekya'nın da puanı bulunmuyor. Norveç ise A Ligi 4. Grup'ta 3 puanla son sırada yer alıyor. Bu nedenle Fransa karşısında alınacak galibiyetin farkı da puan eşitliği ihtimalinde önem kazanacak.
MİLLİLER SONUNCU
Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci sınavına çıkacak ay-yıldızlılarımız, gruptaki ilk beş karşılaşmasını kaybetti. İzmir'de Belçika'ya 2-1 mağlup olan Türkiye, 0 puan ve -10 averajla son sırada bulunuyor.
Fransa ise İtalya deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından 10 puanda kaldı. Zinedine Zidane'ın öğrencileri, Türkiye karşısında kazanarak çeyrek final ve grup liderliği yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor.