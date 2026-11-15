TÜRKİYE'NİN A LİGİ'NDE KALMA ŞANSI SÜRÜYOR

A Milli Takımımız, ilk beş maçını kaybederek grup sonunculuğunu garantilemesine rağmen UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde kalma ihtimalini sürdürüyor.

UEFA'nın 2026-2027 sezonuna özel statüsüne göre A Ligi'ndeki dört grubun en kötü iki sonuncusu doğrudan B Ligi'ne düşecek. En iyi iki sonuncu ise B Ligi'nin grup ikincileriyle play-off oynayacak.

Türkiye'nin Fransa'yı yenmesi durumunda puanı 3'e yükselecek. Ancak ay-yıldızlıların play-off'a katılabilmesi, diğer gruplarda sonuncu olacak takımların sonuçlarına da bağlı.

Son karşılaşmalar öncesinde Sırbistan ve Çekya'nın da puanı bulunmuyor. Norveç ise A Ligi 4. Grup'ta 3 puanla son sırada yer alıyor. Bu nedenle Fransa karşısında alınacak galibiyetin farkı da puan eşitliği ihtimalinde önem kazanacak.