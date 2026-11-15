Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiği terör belasını tamamen tarihe gömmek ve yeni yüzyıla güçlü başlangıç yapmak üzere düğmesine basılan Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşikler bir bir aşılıyor.

"BÜTÜN TEMEL MESELELERİ ÇÖZMEK İÇİN ŞAFAK SÖKTÜ"

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı özel açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecinde kalıcı çözümler için şafağın söktüğünü kaydetti.

Bahçeli, "Aynı gök kubbe altında birlikte yaşama kültürünü, toplumsal kucaklaşma tecrübesini ve toplumsal uzlaşma şartlarını tesis etmek, bütün temel toplumsal meselelerimizi köklü ve kalıcı çözümlere kavuşturmak için gün doğmuş, şafak sökmüştür. Tanıklık edilen bu gerçeklikler MHP'ye yeni bir tarihsel sorumluluk yüklemiştir. Binyıllık kardeşliğimiz, millet ve devlet olarak en büyük güç ve kudret kaynağımızdır." dedi.

DÜNYADAKİ KRİZLER KARŞISINDA YENİ AKIL İHTİYACI

Bugünkü dünyanın gidişatının ağır bunalımların yaşandığı bir tarihsel dönemin tüm emarelerini taşıdığını aktaran Bahçeli, eskinin ölmeye başladığı ancak yeni olanın da henüz doğamadığı bir yapısal dönüşüm yaşandığını ifade etti.

Dünyanın güvenlikten siyasete, insan hakları ihlallerinden işgallere, çatışma alanlarından savaşlara, ekonomiden toplumsal meşruiyet şemalarına kadar her alanda krizlerin arttığı sancılı bir dönemden geçtiğini dile getiren Bahçeli, "Bu noktayı nazardan bakıldığında Türkiye; devlet ve millet olarak iç huzur ve barışını, milli birliğini ve kardeşliğini, güvenliğini ve çıkarlarını tehdit eden bu gelişim ve değişimi çok yönlü okumak ve çok gerçekçi bir şekilde anlamak durumundadır." diye konuştu.

DÜNÜN KURAMLARI BUGÜNÜN BEKLENTİLERİNE CEVAP ÜRETEMİYOR

Çözümsüz kalan toplumsal sorunların ertelenemez hal aldığını, değerler ve kimlik üzerinden yapılan tartışmaların milleti yorduğunu kaydeden Bahçeli, dünyanın bu fırtınalı döneminde yeni akla, rasyonel stratejiye, milli vicdana ve siyasi sorumluluğa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bahçeli, dünün paradigmalarının bugünün arayışlarına cevap veremediğini, bu şartlar altında yeniden değerlendirme ve inşanın zorunlu hale geldiğini aktardı.

İLERİCİ GERİCİ YOK TÜRK VE TÜRKİYE ASRI VAR

Sorun çözen değil kriz üreten politika dilinin ve çatışmacı siyaset anlayışının boşa çıkarılacağı bir adım için her türlü şartın olgunlaştığını bildiren Bahçeli, Türkiye'nin din, inanç, mezhep ve etnik köken temelinde cephelere ayrıştırılma gayretlerini, ilerici, gerici, seküler, mütedeyyin gibi kategorik tanımlamaları geçersiz kılma vaktinin geldiğini söyledi.

Rehberlerinin ortak akıl, sağduyu, hoşgörü ve karşılıklı anlayış olduğunu ifade eden Bahçeli, "Türkiye'yi ideolojik itirazların dar çemberine teslim edemez, Türk ve Türkiye Yüzyılının inşasını hiçbir dogmatik yargının kurbanı kılamayız. 'Türk ve Türkiye Yüzyılının İnşası' mutlaka atılması gereken bir politik adım, kaçınılmaması zaruri olan bir tasavvur ve asla tehir edilemez bir zaruret olarak tebarüz etmiştir. İşte Terörsüz Türkiye bu düşüncelerin ete kemiğe bürünmüş halidir." ifadelerini kullandı.

50 MADDEDE TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasında yer alan ve sürecin siyasi, hukuki, toplumsal ile jeopolitik boyutlarını ortaya koyan 50 madde şu şekilde sıralandı:

1- Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir karşı karşıya bulunduğu terör sorununu sona erdirme, terörün insan, toplum, ekonomi ve devlet hayatında oluşturduğu tahribatı ortadan kaldırma ve geleceği terörün gölgesinden kurtarma iradesidir. Bu yönüyle mesele yalnızca bir güvenlik başlığı değil, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren stratejik bir devlet meselesidir.

2- Terörsüz Türkiye anlayışının temelinde Türk milletinin birlik ve bütünlüğünü koruma, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğini güçlendirme ve gelecek nesillere daha güvenli, huzurlu ve müreffeh bir ülke bırakma düşüncesi bulunmaktadır.

ACILARI UNUTMAK YOK

3- Bu anlayışın esasında, geçmişte yaşanan acıları unutmadan geleceği inşa etmek vardır. Şehitlerimizin hatırası, gazilerimizin fedakarlığı ve terörle mücadelede ağır bedeller ödeyen milletimizin tecrübesi, Terörsüz Türkiye hedefinin en önemli dayanaklarıdır.

4- Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin kendi iradesiyle, kendi devlet aklıyla ve kendi milli menfaatleri doğrultusunda ortaya koyduğu hedef olarak ele alınmalıdır. MHP'nin yaklaşımında bu süreç herhangi bir dış dayatmanın, pazarlığın veya Türkiye'nin milli iradesini sınırlayacak bir düzenlemenin konusu değildir.

ORTAK GELECEK ETRAFINDA KENETLENME

5- MHP bakımından mesele, Türk milletinin tamamını ortak gelecek fikri etrafında buluşturmak ve devletin güvenliği ile toplumsal huzuru birlikte güçlendirmektir. Bu nedenle Terörsüz Türkiye hedefi, milli birlik ve kardeşlik anlayışıyla birlikte düşünülmektedir.

6- Terörsüz Türkiye'nin siyasi zemini, 1 Ekim 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan yeni siyasi atmosfer içerisinde şekillenmiştir. Bu gelişme, sonrasında ortaya konulacak siyasi iradenin ilk önemli işaretlerinden biri olmuştur.

7- 22 Ekim 2024 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı çağrı, Terörsüz Türkiye kavramının siyasi hedef olarak açık biçimde ortaya konulmasını sağlamıştır. Bu çağrı büyük bir sorunun çözümü noktasında omuzlara alınan tarihi sorumluluktur.

GEÇMİŞİN TEKRARI DEĞİL

8- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu yaklaşımın merkezinde, Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil; ortak akla, samimiyete, toplumsal mutabakata ve milli iradeye dayalı çözüme ihtiyaç duyduğu düşüncesi bulunmaktadır. Bu nedenle Terörsüz Türkiye, geçmişteki süreçlerin tekrarı olarak değil, farklı bir siyasi ve stratejik çerçeve olarak tanımlanmaktadır.

DEVLET VE MİLLET ESASLI SİYASET

9- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu süreçte üstlendiği sorumluluk, MHP'nin devlet ve millet merkezli siyaset anlayışı içerisinde değerlendirilmelidir. "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışı, bu yaklaşımın siyasi referanslarından biri olarak ortaya konulmaktadır.

10- MHP açısından siyaset yalnızca güncel olaylara tepki vermek değil, olaylar arasındaki bağlantıları okuyabilmek, gelişmelerin Türkiye açısından doğurabileceği sonuçları öngörebilmek ve milli menfaatler doğrultusunda stratejik tutum geliştirebilmektir.

SÜRECİN ANA HEDEFİ TAMAM

11- Terörsüz Türkiye'nin temel hedeflerinden biri, terör örgütünün silah bırakması ve örgütsel varlığını sona erdirmesidir. 27 Şubat 2025 tarihinde yapılan silah bırakma ve fesih çağrısı, bu bakımdan sürecin önemli dönüm noktalarından biri olmuştur.

12- 12 Mayıs 2025 tarihinde PKK'nın kendisini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını açıklaması, Terörsüz Türkiye sürecini yeni bir aşamaya taşımıştır. Böylece siyasi çağrıdan örgütün fesih kararına uzanan süreçte yeni dönem başlamıştır.

13- 11 Temmuz 2025 tarihinde bir grup PKK mensubunun silah bırakma eylemi gerçekleştirmesi, fesih ve silah bırakma kararının sahada uygulanmasına ilişkin ilk somut görüntülerden biri olmuştur. MHP'nin açıklamalarında bu gelişme, sürecin fiili boyut kazanması açısından değerlendirilmiştir.

MEŞRU ZEMİN SİYASET VE HUKUK

14- Terörsüz Türkiye hedefinin temel şartı, silahın ve şiddetin siyaset aracı olmaktan çıkarılmasıdır. Siyasi taleplerin meşru zemini demokratik siyaset, hukuk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenidir.

15- Bu nedenle Terörsüz Türkiye, MHP'nin ortaya koyduğu çerçevede bir teslimiyet, taviz veya terör örgütüyle pazarlık anlayışı olarak değil; terörün ortadan kaldırılması ve siyasetin meşru demokratik zeminde yürütülmesi hedefi olarak ifade edilmektedir.

16- Terörsüz Türkiye'nin siyasi anlamı, Türk milletinin bütün fertlerinin aynı milli aidiyet ve ortak gelecek fikri etrafında buluşabilmesidir. Bu anlayış, farklılıkları çatışma nedeni haline getirmek yerine ortak vatandaşlık ve kardeşlik hukukunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

17- MHP'nin Türk milliyetçiliği anlayışında millet, yalnızca bugünün siyasi topluluğu değil; tarih, kültür, devlet ve gelecek tasavvuru içerisinde anlam kazanan büyük bütün olarak değerlendirilmektedir.

18- Bu çerçevede milliyetçilik, toplumu ayrıştıran değil millet bütünlüğünü güçlendiren siyaset anlayışı olarak ortaya konulmaktadır. Terörsüz Türkiye'nin hedefi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının ortak huzur, güvenlik ve refahını güçlendirecek zeminin oluşturulmasıdır.

19- Terörün ortadan kalkması, Türkiye'de siyasetin gündemini de dönüştürme potansiyeline sahiptir. Güvenlik sorunlarının ağırlığının azalmasıyla ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik meselelerin daha güçlü biçimde tartışılabileceği siyasi ortamın oluşması hedeflenmektedir.

20- Terörsüz Türkiye'nin toplumsal boyutu, çatışma yerine uzlaşmayı; ayrışma yerine bütünleşmeyi; şiddet yerine demokratik siyaseti; korku yerine güveni esas alan toplumsal iklimin güçlendirilmesidir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE YENİ KÜRESEL ORTAM GETİRECEK

21- Terörsüz Türkiye yalnızca Türkiye'nin iç güvenlik meselesi olarak görülmemektedir. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişmeler, ülkenin güvenliğini, ekonomisini, dış politikasını ve bölgesel konumunu doğrudan etkilemektedir.

22- Günümüz dünyasında güç dengeleri değişmekte; ABD-Çin rekabeti, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar, Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu siyasi ve ekonomik sorunlar, değişen ticaret ve enerji güzergahları yeni uluslararası ortamı meydana getirmektedir.

23- Türkiye, Avrupa ile Asya, Karadeniz ile Akdeniz, enerji ve ticaret güzergahları arasında bulunan jeopolitik konumu nedeniyle bölgesel gelişmelerden doğrudan etkilenen bir ülkedir. Bu nedenle Türkiye'nin iç güvenliği ile bölgesel güvenlik arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır.

24- Orta Doğu'daki istikrarsızlıkların uzun süre devam etmesi, yalnızca bölge ülkelerini değil, küresel ekonomi, enerji güvenliği, göç hareketleri ve uluslararası güvenlik dengelerini de etkilemektedir.

25- MHP perspektifinde Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin çevresindeki vekalet savaşlarının ve terör örgütlerinin oluşturduğu güvenlik risklerinin azaltılması bakımından da stratejik hedef olarak görülmektedir. Amaç, Türkiye'nin kendi güvenlik iradesini ve bölgesel hareket kabiliyetini güçlendirmektir.

26- Bu yaklaşımın özünde, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeleri yalnızca izleyen değil, kendi milli menfaatleri doğrultusunda değerlendiren ve gerektiğinde yön veren devlet olması düşüncesi bulunmaktadır.

27- Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin yanında ekonomik gücünü de doğrudan ilgilendirmektedir. Terörün yol açtığı güvenlik harcamalarının, yatırım kayıplarının, üretim ve ticaret üzerindeki etkilerin azalması, ülke kaynaklarının kalkınmaya daha fazla yönlendirilmesine imkan sağlayabilecektir.

28- Bu nedenle Terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik bürokrasisinin başarısıyla sınırlı hedef değildir. Ekonomik kalkınma, bölgesel gelişmişlik, eğitim, istihdam, sosyal bütünleşme ve kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi de uzun vadeli Terörsüz Türkiye zemininin ana unsurlarıdır.

BATAKLIK DA KURUTULACAK

29- Terörsüz Türkiye'nin kalıcı olması için terörü besleyen siyasi, sosyal, ekonomik ve jeopolitik zeminlerin de ortadan kaldırılması gerekmektedir. MHP'nin 2026 yılında yaptığı açıklamalarda da mesele, yalnızca silahlı unsurların tasfiyesiyle sınırlı olmayan çok katmanlı milli güvenlik meselesi olarak ifade edilmiştir.

30- Bu anlayış, devletin egemenlik hukukunun Türkiye'nin tamamında eksiksiz biçimde geçerli olması ve hiçbir silahlı veya gayrimeşru yapının vatandaşların iradesi üzerinde vesayet kuramaması esasına dayanmaktadır.

31- Terörsüz Türkiye'nin önemli bir boyutu da Türkiye Büyük Millet Meclisinin sürece dahil olmasıdır. Terör sorununun siyasi, hukuki ve toplumsal sonuçlarının demokratik meşruiyet içerisinde değerlendirilmesi bakımından TBMM'nin rolü büyük önem taşımaktadır.

32- Bu doğrultuda TBMM bünyesinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları yürütülmüş; komisyonun hazırladığı rapor üzerinde siyasi partilerin katılımıyla müzakereler gerçekleştirilmiştir. TBMM Başkanlığı, 18 Şubat 2026 tarihli toplantıda rapor taslağının toplumsal huzur ve sükuneti güçlendirme hedefi taşıdığını açıklamıştır.

33- Böylece Terörsüz Türkiye'nin yalnızca yürütme veya siyasi partiler düzeyinde değil, Meclis zemininde de ele alınmasıyla daha geniş demokratik müzakere alanı oluşturulmuştur.

SÜRECİN 4 SACAYAĞI

34- Sürecin hukuk zemininde ilerlemesi, Terörsüz Türkiye'nin kalıcılığının temel şartlarından biridir. Hukukun üstünlüğü, anayasal düzen, kamu düzeni ve vatandaşların temel hak ve özgürlükleri aynı anda gözetilmelidir.

35- 2026 yılında kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" da terörle mücadelenin hukuki boyutunda yeni aşama olarak ortaya çıkmıştır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu düzenlemeyi terörün yeniden ortaya çıkabileceği siyasi, sosyal ve jeopolitik zeminlerin kurutulması hedefiyle ilişkilendirmiştir.

36- Dolayısıyla Terörsüz Türkiye'nin nihai amacı yalnızca bugünkü terör örgütünü ortadan kaldırmak değil, gelecekte benzer yapıların ortaya çıkmasını mümkün kılacak şartların oluşmasını engelleyecek güçlü devlet ve toplum yapısı kurmaktır.

HEM GÜVENLİK HEM REFAH

37- Bu hedef, Türkiye'nin milli güvenliğini güçlendirirken aynı zamanda vatandaşların refahını yükseltecek ekonomik ve sosyal politikaların önünü açmayı amaçlamaktadır.

38- MHP açısından Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin milli devlet yapısını zayıflatacak politika değil; devletin egemenlik kapasitesini, toplumsal dayanışmayı ve milli birlik anlayışını güçlendirecek siyasi hedef olarak tanımlanmaktadır.

TAVİZ VE PAZARLIK YOK

39- Bu nedenle süreçte taviz, pazarlık veya Türkiye'nin anayasal bütünlüğünü tartışmaya açacak yaklaşımın bulunmadığı vurgulanmaktadır.

HEDEF LİDER ÜLKE TÜRKİYE

40- Terörsüz Türkiye'nin bir diğer hedefi, Türkiye'nin bölgesel aktörlüğünü güçlendirmektir. İç güvenliğini tahkim etmiş, toplumsal bütünlüğünü sağlamlaştırmış ve kaynaklarını kalkınmaya yönlendirebilen Türkiye'nin bölgesel ve küresel gelişmelere daha güçlü biçimde karşılık verebilmesi tartışılamaz gerçektir.

41- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasi yaklaşımında Türkiye'nin geleceği, yalnızca bugünün meseleleri üzerinden değil, gelecek yüzyılın güç dengeleri üzerinden okunmalıdır. Bu nedenle Terörsüz Türkiye, daha kapsamlı "Lider Ülke Türkiye" tasavvurunun güvenlik ve toplumsal bütünlük ayağı olarak değerlendirilmektedir.

42- Bu anlayışta Türkiye'nin güçlü olması, yalnızca askeri kapasiteye değil; ekonomik güce, teknolojiye, diplomasiye, üretime, enerji güvenliğine, toplumsal dayanışmaya ve devlet kurumlarının etkinliğine de bağlıdır.

43- Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada barış ve istikrarın güçlendirilmesi, Irak ve Suriye başta olmak üzere komşu ülkelerde yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin güvenliği üzerindeki etkilerinin azaltılması bakımından da önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı tarafından da terör örgütünün feshi ve silah bırakmasının Irak ve Suriye'nin huzur ve istikrarına katkı sağlayabileceği ifade edilmiştir.

44- Terörsüz Türkiye'nin başarısı, devletin güvenlik politikaları ile demokratik siyasetin birbirlerine alternatif olarak değil, hukuk çerçevesinde birbirini tamamlayan unsurlar olarak ele alınmasına bağlıdır.

HASSASİYETLERE ÖZEL ÖNEM

45- Bu süreçte şehit yakınlarının ve gazilerin hassasiyetleri özel önem taşımaktadır. Terörsüz Türkiye'nin amacı, geçmişte yaşanan fedakarlıkları ve acıları unutturmak değil, aynı acıların yeni nesiller tarafından yaşanmasını engelleyecek kalıcı ve güvenli toplumsal düzen kurmaktır.

BİN YIL DAHA KARDEŞLİK

46- MHP'nin tarih ve devlet anlayışı açısından Terörsüz Türkiye, Türk milletinin bin yıllık kardeşlik hukukunu geleceğe taşıma iradesi olarak görülmektedir. Bu yaklaşımda milli birlik, farklılıkların yok sayılması değil, ortak vatan ve ortak gelecek bilincinin güçlendirilmesi anlamına gelmektedir.

47- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu süreçte aldığı sorumluluk, MHP'nin uzun yıllardır savunduğu devletin bekası, milli egemenlik, güçlü devlet ve toplumsal bütünlük anlayışıyla birlikte değerlendirilmelidir.

SİLAH SUSACAK EKONOMİ GELİŞECEK

48- Terörsüz Türkiye'nin kalıcı hale gelmesi, yalnızca silahların susmasına değil; Türkiye'nin ekonomik, sosyal, hukuki ve demokratik kapasitesini geliştirmesine de bağlıdır. Bu nedenle Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin ikinci yüzyılındaki daha geniş ve yüksek devlet ve toplum vizyonuyla birlikte ele alınmalıdır.

49- Nihai hedef; terörün, silahın ve şiddetin Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatındaki belirleyici etkisini ortadan kaldırmak, Türk milletinin birlik ve beraberliğini pekiştirmek ve Türkiye'nin kaynaklarını güvenlik sorunlarının yarattığı zorunluluklardan ziyade kalkınma, refah ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarına yöneltebileceği dönem başlatmaktır.

50- Terörsüz Türkiye, bu bakış açısıyla geçmişin acılarını geleceğin huzuruna dönüştürme iradesidir. MHP'nin ortaya koyduğu perspektifte mesele; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Türk milletinin kardeşlik hukukunu güçlendirmek, terörün bütün biçimlerini siyaset ve toplum hayatından çıkarmak ve Türkiye'yi değişen dünya düzeninde güçlü, bağımsız ve etkili kılmaktır.