Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemeleri kapsamında her yıl 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında uygulanan kurallar, bu yıl da milyonlarca sürücüyü hareketlendirdi.

Uygulama nisan ayına kadar sürecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

KİMLER İÇİN ZORUNLU? CEZA NE KADAR?

Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan bütün ticari araçlar için kış lastiği takmak yasal bir zorunluluk.

2026 yılı itibarıyla kış lastiği takmama kuralına uymayan sürücülere kesilecek idari para cezası 6 bin lira olarak uygulanacak.

HUSUSİ ARAÇLAR KAPSAM DIŞINDA

Özel otomobiller için resmi bir zorunluluk bulunmasa da can ve mal güvenliği için uzmanlar kış lastiği kullanımını şiddetle tavsiye ediyor.