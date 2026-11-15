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Sürücüler dikkat! Servislerde kuyruklar oluştu: Zorunlu kış lastiği dönemi başladı

Sürücüleri yakından ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başladı. Lastik uygulamasına uymayanlara 6 bin lira ceza kesilecek. Öte yandan uygulama öncesi lastik servislerinde kalabalık oluşurken, güncel sökme-takma ve otel ücretleri de netleşti.

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Sürücüler dikkat! Servislerde kuyruklar oluştu: Zorunlu kış lastiği dönemi başladı

Trafik güvenliğini artırmak ve zorlu kış şartlarında yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla uygulanan zorunlu kış lastiği sezonu başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemeleri kapsamında her yıl 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında uygulanan kurallar, bu yıl da milyonlarca sürücüyü hareketlendirdi.

Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibarıyla resmen başladı.

Son güne sürücüler servislerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Uygulama nisan ayına kadar sürecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Uygulama nisan ayına kadar sürecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

KİMLER İÇİN ZORUNLU? CEZA NE KADAR?

Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan bütün ticari araçlar için kış lastiği takmak yasal bir zorunluluk.

2026 yılı itibarıyla kış lastiği takmama kuralına uymayan sürücülere kesilecek idari para cezası 6 bin lira olarak uygulanacak.

HUSUSİ ARAÇLAR KAPSAM DIŞINDA

Özel otomobiller için resmi bir zorunluluk bulunmasa da can ve mal güvenliği için uzmanlar kış lastiği kullanımını şiddetle tavsiye ediyor.

Sürücüler dikkat! Servislerde kuyruklar oluştu: Zorunlu kış lastiği dönemi başladı-3

HAVA SICAKLIĞI SINIRI

Hava sıcaklıkları 7 derecenin altına düştüğünde yaz lastiklerinin tutunma özelliğini kaybettiğini ve buzlu, karlı zeminlerde savrulma riskini artırdığını vurgulanıyor.

Sürücüler dikkat! Servislerde kuyruklar oluştu: Zorunlu kış lastiği dönemi başladı-4

SERVİSLERDE BÜYÜK YOĞUNLUK VE "YETİŞTİREMİYORUZ" İSYANI

Uygulamanın başlamasına az bir zaman kala lastikçilerde mesai sabahın erken saatlerinden akşama kadar aralıksız sürüyor. Ankara'da servis işletmeciliği yapan Arif Yiyit, müşterilerin son günleri beklemesinin büyük bir yoğunluğa yol açtığını belirtti:

"15 Kasım yaklaştığı için yoğunluk doruk noktasına ulaştı. Gün içerisinde yetiştiremediğimiz işler oluyor. Normalde yarım saatte tamamlayacağımız sökme-takma işlemi yoğunluk nedeniyle 1-2 saati buluyor. 10 servis elemanımız olmasına rağmen işler yetişmiyor, tam kadro çalışıyoruz."

Sürücüler dikkat! Servislerde kuyruklar oluştu: Zorunlu kış lastiği dönemi başladı-5

Sürücü Hayati Keskin ise lastiklerini değiştirmek için yaklaşık 4 saattir beklediğini ifade ederek diğer sürücülere sabah erken saatlerde gelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Artan maliyetlerle birlikte 2026 yılı lastik değişim (sökme-takma) ve saklama (otel) ücretleri jant ölçülerine göre şöyle şekillendi:
JANT ÖLÇÜSÜ
2026 DEĞİŞİM ÜCRETİ
13, 14 ve 15 İnç
1.500 TL
16 ve 17 İnç
1.750 TL
18 İnç
2.000 TL
19 İnç
2.250 TL
20 İnç
2.500 TL
21 İnç
3.000 TL
Lastik Oteli Ücreti
Değişim ücretiyle aynı
LASTİK OTELİ ÜCRETİ
Dört lastiğin saklanması için alınan sezonluk otel ücreti, değişim bedeliyle birebir aynı düzeyde uygulanıyor.
Geçen yıl 13-16 inç arası 1.300 TL seviyesindeydi.

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