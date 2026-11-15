TV'YE SADECE YÜZDE 18'LİK KAYNAK Televizyon, 38 milyar 860 milyon liralık yatırımla yüzde 18.24 pay alabildi. Açık hava reklamlarına 10 milyar 930 milyon lira ayrılarak yüzde 5.13'lük pay elde edilirken, radyo yatırımları 3 milyar 300 milyon lira ile yüzde 1.55'e ulaştı. Sinema reklamlarına yapılan yatırım ise 261 milyon 710 bin lira oldu. Basın yatırımlarında ise 2024 yılında gazete reklamları 919 milyon lira, dergi yatırımları 721 milyon lira olarak gerçekleşti. 2024 verilerine göre televizyonun reklam payı yüzde 18.24’te, basının payı ise yüzde 0.77’de kalırken, gazetelerdeki reklam alanı yüzde 19.4 oranında daraldı. BASINA REKLAM KAYNAĞI YÜZDE 1'İN BİLE ALTINDA Toplam 1 milyar 640 milyon liraya ulaşan basının medya yatırımları içindeki payı yüzde 0.77'de kaldı.

GAZETELERDE CİDDİ KAYIP Gazetelerdeki reklam alanı 2023 yılında 4 milyon 704 bin santim iken 2024'te yüzde 19.4 azalarak 3 milyon 793 bin santime, reklam veren sayısı ise 3 bin 869'dan yüzde 8 düşüşle 3 bin 556'ya geriledi. Küresel reklam pastasında da benzer tablonun yaşandığı dönemde uzmanlar, geleneksel medyanın zayıflatılmasının dezenformasyona kapı araladığını ve toplumun doğru haber alma hakkını tehdit ettiğini belirtiyor.

"CAN DAMARLARINI KESMEYE ÇALIŞIYORLAR" Reklam gelirlerinin televizyon ve yazılı basın için can damarı olduğunu belirten gazeteci yazar Yüksel Aytuğ, şunları söyledi: "Türkiye'de insanların doğru haber alıp temiz bilgiye ulaşmalarını sağlayan, aynı zamanda vatandaşın tek ücretsiz eğlencesi olan konvansiyonel kanallara şu günlerde dış uzantılı bir darbe yapılıyor. Aynı komployu daha önce de yazılı basın için uygulamaya sokmuşlar ve kısmen başarılı olup tirajları düşürerek, boşa çıkan reklam gelirini iç etmişlerdi. Şimdi de dijital platformlar genel reklam harcamasının yüzde 75'ini haksız rekabet sonucu ele geçirip, televizyon kanallarını reklamsız bırakarak can damarlarını kesmeye çalışıyorlar." Yüksel Aytuğ, televizyonların ayakta kalmasının toplumsal değerler ve temiz bilgiye erişim açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

YÜKSEK YATIRIMLA SAPKIN YAYINLAR Dijital eğlence ve dizi platformlarının yayın politikalarına dikkat çeken Aytuğ, "Dijital platformlar bunu sadece kâr amacıyla yapmıyor. Esas hedefleri; Türk aile yapısını, gelenek, örf ve adetleri, ahlaki normları, dini, milli ve kültürel değerleri önce yıpratıp, sonra da yok etmek. Aslında yayın politikaları da tamamen bu gizli amaçlarına hizmet eder nitelikte. Dizilerinde aşırı cinsellik, şiddet, milli değerleri küçümseme gibi yer altına gömülmüş mayınlar var" diye konuştu. Netflixe veri davası: Milyarlarca kullanıcı hareketini reklam pazarına sattılar! Çocuklar da çengelde