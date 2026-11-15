Eksik primi tamamlamanın başlıca yolunu ise hizmet borçlanması ve ihya oluşturuyor. Ocak ayında asgari ücret zammıyla hizmet borçlanması ve ihyata en düşük ve en yüksek tutarlar artacak.

Ülkemizde emeklilik için işe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak bazı koşullarda emeklilik erkene çekilebiliyor.

Emeklilikte eksik primleri tamamlamak için hizmet borçlanması ve ihya seçenekleri öne çıkıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Bu nedenle pek çok kişi daha az ödemeyle prim kazanma telaşına düştü. Prim kazanmak için tek yol da doğum ve askerlik borçlanması değil. İşte 5510 sayılı Kanun'a göre borçlanma imkanı sağlanan durumlar ile ihyadan yararlanabilecek kişiler:

İŞTE FORMÜLLER

- Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/a, 4/b ve 4/c statüsünde çalışan kadınların doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri en çok 2 yıllık süre. En çok 3 çocuk için, her çocuk için 2 yıl borçlanma yapılabilir.

- Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler.

- 4/C statüsündeki kamu çalışanlarının personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri.

Borçlanma tutarlarının ocak ayında artması beklenirken vatandaşlar başvuru koşullarını araştırıyor.

- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.

- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri.

- Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri.

- Grev ve lokavtta geçen süreler.

- Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri.

-Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri.