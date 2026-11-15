Başkanların ortak mektupları, Genel Başkan Özgür Özel tarafından kurultay salonunda okutuldu ve uzun süre alkışlatıldı. Özel; açık itiraflara, etkin pişmanlık beyanlarına rağmen Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü yargılaması için "siyasi kumpas davası" demeyi sürdürdü.

Yeni Parti, kuruluş kurultayında "arınma" yerine "rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan" belediye başkanlarının "yeni adresi" olmayı tercih etti. Rüşvet ve irtikâp suçlaması ile tutuklu 7 belediye başkanı, dün 1. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren Yeni Parti'ye katıldı.

Kurultay kapsamında CHP ve diğer partilerden vekillerin ve yerel yöneticilerin Yeni Parti'ye katılacağı beklentisi de boşa çıktı. Yeni Parti'ye geçişler, Özgür Özel tarafından 2024 yılında belediye başkanı adayı gösterilip rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan isimlerle sınırlı kaldı.

Öte yandan, partide geniş kapsamlı katılıma imkan veren "çarşaf listeyi" kaldırıp, genel merkezin yazdığı "blok listeye" geçen Özel, tek aday olarak girdiği kurultayı da "Demokrasi şöleni" diye nitelemekten geri durmadı.

Kürsü konuşmasında İmamoğlu Suç Örgütü Davası için "siyasi kumpas" ve "kumpas davası çöktü" demeyi sürdüren Özel, vahim iddiaların hedefindeki tüm tutuklu belediye başkanlarını selamlamakla kalmadı, Halk TV'nin firari patronu Cafer Mahiroğlu'nun "dayanışma duygularını" andı. Bir kez daha iddianamelerdeki suçlamaların tamamını reddedip şüpheli isimleri savunan Özel, "Cezaevlerindeki tüm masumları kurtaracağız" mesajı vermeyi tercih etti.

Yeni Parti rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla tutuklu bulunan 7 belediye başkanının partiye katıldığı duyuruldu.

Divan Başkanı Murat Karayalçın, genel başkanlık seçiminden hemen önce kurultayda tek aday olduğu için bazı delegelerin seçim olmayacağını düşünerek alandan ayrılmaya başladığını belirterek bu duruma son verilmesi çağrısında bulundu.

Özgür Özel konuşmasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yolundayız" ifadelerini kullandı. Buna karşın kurultay salonunda en dikkat çekici detaylardan biri de az sayıdaki Atatürk fotoğrafı oldu. Atatürk'ün tribünlerdeki ve kürsüdeki toplam fotoğraf sayısı 3-4 ile sınırlı kalırken, Özgür Özel ve İmamoğlu'nun toplam fotoğraf sayısı 30'u geçti.

BLOK LİSTE UYGULAMASI

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası sokak olaylarında muhalefetin adeta isyan sembolü haline gelen "Pikachu" kostümlü bir şahıs da tribünde yer alarak Özel'in konuşmasını alkışlarla takip etti.

Tüzükte çarşaf liste kuralı olmasına karşın parti yönetimi kendi hazırlığı tüzüğe de daha ilk kurultaydan müdahale etti. Seçimlerin, antidemokratik uygulama olarak görülen blok liste usulüyle yapılması yönündeki teklif delegelerin oylarına sunularak kabul edildi. Kürsüye çıkan Bedri Baykam, kararın bu kadar hızla alınmasını eleştirerek, "Blok listeyi yadırgadım" dedi.

PM SEÇİMLERİ BUGÜN

Kurultayın ikinci günü olan bugün Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri olacak. Özel'in çıkaracağı blok liste delegelerin oyuyla kabul edilecek. İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarının hedefi olan Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat ve Veli Ağbaba gibi isimlerin PM'ye girip girmeyeceği dikkatle takip edilecek. Kurultay salonunda hazır bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da yeni PM'de ve MYK'da yer alabileceği de iddialar arasında.