Can Uzun el yakıyor: Bonservis bedeli 25 milyon Euro

Bu sezon Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de harika bir sezon geçiren Can Uzun birçok kulübün olduğu gibi Galatasaray'ın da listesinde yer alıyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın yeni sezonda kadrosuna katmayı planladığı 19 yaşındaki forvetin fiyatı el yakacak. Alınan bilgilere göre Nürnberg 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Can Uzun'un bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi.

EĞER EURO 2024'TE OYNARSA...

Şu anda milli takım tercihini yapmayan genç yıldız Türkiye ve Almanya futbol federasyonları ile görüşmelerini sürdürüyor. Yıldız futbolcunun Euro 2024'te forma giymesi ve iyi bir performans sergilemesi halinde fiyatının daha da artacağı belirtiliyor. Bu sezon Nürnberg formasıyla 21 maçta 14 gol atıp 3 asist yapan Can Uzun hem forvet hem de 10 numara pozisyonunda oynuyor. Can Uzun'la Avrupa'nın 5 büyük liginden önemli kulüplerin de yakından ilgilendiği ifade ediliyor.



HAFTANIN EN KÖTÜSÜ SEÇİLDİ

Sparta Prag-Galatasaray maçının İngiliz hakemi Anthony Taylor, UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanan maçlarda en düşük gözlemci puanı alan hakem oldu. Tecrübeli hakemin verdi kararlar Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk'tan büyük tepki çekmişti.



CİMBOM'A MÜTHİŞ GELİR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off'unda Sparta Prag'a elenip Avrupa'ya veda eden Galatasaray kasayı doldurdu. Cimbom bu sezon Avrupa kupalarından 30 milyon 140 bin 737 Euro'yu kazanmayı garantiledi.



AURIER'DE UMUT YOK!

Rekor fiyata Bayern'e satılan Sacha Boey'un yerine transfer edilen Serge Aurier, Fildişi Milli Takımı'ndan sakat dönmüştü. Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli sağ bekin Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı açıklanmıştı. Ancak Aurier'den iyi haber gelmedi. Henüz saha çalışmalarına başlayamayan tecrübeli futbolcunun Beşiktaş karşısında forma giyme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi. Aurier'in en iyi ihtimalle 10 gün sonra idmanlara çıkabileceği öğrenildi.



ANTALYA 11'İNE DERBİ AYARI!

Yarın Antalyaspor önünde kritik bir sınav verecek olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Okan Buruk'un Beşiktaş derbisini düşünerek 11'de değişimler yapacağı öğrenildi. Tecrübeli hocanın kart sınırındaki olan Davinson ve Kerem Aktürkoğlu'nu kulübede oturtması bekleniyor. Ağrıları nedeniyle fedakarlık yaparak forma giyen Kaan Ayhan'ın da ilk 11'de olmayacağı öğrenildi. Buruk'un savunmanın ortasında Nelsson'a, hücumun solunda ise Zaha'ya forma vereceği belirlendi. Barış sağ bekte, Tete ile sağ önde olacak.

KAYSERİSPOR'DAN NEFİS GERİ DÖNÜŞ

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. İlk yarının duraklama dakikalarında Bassogog ve Efkan'ın golleriyle 2-0 geriye düşen Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıda 53te Nazon, 63'te Janvier ve 90+3'te Carlos Mane'nin attığı gollerle mükemmel bir geri dönüşe imza attı ve maçı 3-2 kazandı. Bu sonuçla Kayseri puanını 35'e çıkarırken A. Gücü ise 29 puanda kaldı.



BAŞAKŞEHİR 2 MAÇ SONRA GALİP GELDİ

Süper Lig'de Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK'yı 60'da Piatek ve 90+8'de Abeid'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Maçın 75. dakikasında Başakşehir Deniz'le ikinci golü buldu. Ancak, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, oyuncunun topuğunun önde olduğu gerekçesiyle ofsayt kararı vererek golü iptal etti. 77'de Dragus'un attığı gol de VAR uyarısı sonrası faul nedeniyle iptal edildi. Konuk takım 2 maç aradan sorra 3 puanı hanesine yazdırdı.



KONYASPOR'DAN HAYATİ 3 PUAN

Süper Lig'de Konyaspor sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibine 3 puanı getiren golleri 52. dakikada Uğurcan ve 56'da Oğulcan kaydetti. Bu sonuçla Konyaspor puanını 28'e çıkarırken konuk takım ise 29 puanda kaldı. Alt sıralardan kurtulma adına kritik bir galibiyet alan Konya Süper Lig'de haftaya Pendik'e konuk olacak.



BELÖZOĞLU'NDAN İSTİFA SİNYALİ

Süper Lig'de Kayserispor'a 3-2 yenilen ve son 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Ankaragücü'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu, "Başkanımızla bu akşam konuşup gereğini yapacağım. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



HEDEFİM BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK

Necip Uysal, Mehmet Demirkol'un sunduğu Demirkol'un Galaxy Rehberi pogramında önemli açıklamalar yaptı. Necip, "Seneye sözleşmem bitiyor. Kulübüm devam etmek isterse burada kalmak istiyorum hedefim futbolu Beşiktaş'ta bırakmak" diye konuştu. Necip milli takım ile ilgili de "Böyle devam ettiğim sürece çağrılmayı bekliyorum" dedi.



BANDIRMA FARKA KOŞTU

Trendyol 1. Lig'in 24.haftasında Bandırmaspor, Ümraniyespor'u 4-1 yendi. 31'de Muhammed'in golüyle 1-0 geriye düşen ev sahibi 37'de Mücahit'in golüyle skoru eşitledi. 53'te Levent, 61'de Djite ve 66'da Metehan'ın golleriyle de sahadan 4-1 galip ayrıldı.



KARTAL'DA SARI ALARM

Beşiktaş'ta sarı kart sınırında bulunan Necip, Svensson, Masuaku, Amartey, Gedson, Zaynutdinov, Demir Ege ve Semih İstanbulspor maçında kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.



BEŞİKTAŞ 3 PUAN PEŞİNDE

Beşiktaş Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. 19.00'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada mağlup olmayan ve kalesini gole kapatan Kartal ligin son sırasındaki İstanbul maçını da gol yemeden kazanmak istiyor.



JOTA MÜSLÜMAN OLDU

Futbolculuk kariyerinde Celta Vigo, Eibar, Alaves, Brentford, Birmingham City ve Aston Villa takımlarında forma giyen 32 yaşındaki eski İspanyol futbolcu Jota Peleteiro, 11 yıllık arkadaşı olan Kuveytli eski futbolcu Faisal Buresli'nin aracılığıyla İslam'ı tanıyarak Müslüman olduğunu açıkladı. Peleteiro, sosyal medyada yayımladığı videoda, Buresli'yi tekrarlayarak Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İspanyol futbolcu, "Uzun zamandır beklenen ramazandan bir ay önce Allah'a dönmek ne büyük bir nimet" dedi.



LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'in 27. haftasında bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede Sivasspor, Pendikspor'u ağırlayacak. Saat 16.00'da start alacak karşılaşmada ise Karagümrük, Alanyaspor'u konuk edecek.



ROCKETS ALPEREN'LE GÜLDÜ

NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün 17 sayı, 12 ribauntla doubledouble yaptığı maçta Houston, Phoenix Suns'ı 114-110 yendi. Suns'ta Kevin Durant'in 28 sayısı yenilgiyi önleyemedi.



HALİME'DEN BRONZ MADALYA

Tayland'da düzenlenen Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Halime Yıldız, SL3 kategorisinde rakibine 21-10 ve 21- 15'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvayı 3. sırada tamamladı ve bronz madalya kazandı.

SAMSUN'DA GISDOL FARKI

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, takımının başında başarıdan başarıya koşuyor. Lig'in ilk 7 haftasında sadece 1 puan alabilen Samsunspor, Markus Gisdol yönetiminde çıktığı 20 maçta 32 puan toplamayı başardı Samsunspor, Alman teknik adam yönetiminde sahasında oynadığı maçlarda Hatayspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, Karagümrük, Sivasspor, Kayserispor, Antalyaspor ve Rizespor'u yenerken, Başakşehir ve Konyaspor ile berabere kaldı, Beşiktaş ve Galatasaray'a mağlup oldu. Karadeniz ekibi, Gisdol idaresindeki deplasman maçlarında ise sadece Yukatel Adana Demirspor'u mağlup ederken, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve İstanbulspor ile berabere kaldı, Ankaragücü, Pendikspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'a yenildi.



ARJANTİN'DE "SUPERCLASICO"

Arjantin Premier Lig'in 7. haftasındaki "Superclasico" derbisinde bugün River Plate ile Boca Juniors karşılaşacak. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma Spor Smart ve D-Smart GO'dan naklen yayınlanacak



ALMAN YÜZÜCÜLER ERZURUM'DA

Almanya'dan iki yüzme kulübünden aralarında milli takım sporcularının da bulunduğu 19 yüzücü, yüksek irtifanın avantajlarından yararlanmak Erzurum'da kamp yapıyor.



TARSUS SPOR'DAN 131 SAYI

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Tarsus, son sıradaki Hatay'ı 131-92 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Çankaya-Mersin: 72-96, Emlak Konut-Bursa: 69-84, Antalya-F.Bahçe Alagöz: 62-85, Nesibe Aydın-Botaş: 83-82.

FIRTINA'NIN RAKİBİ ADANA DEMİRSPOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bugün sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. Ligde 43 puana sahip Trabzonspor, aynı puanı bulunan Beşiktaş'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor.



BERAT TAMAM FERNANDEZ BELİRSİZ

Adalesinde sorun yaşadığı için önceki gün idmana çıkmayan Fernandez, bireysel çalışmalara devam ediyor. kas spazmı bulunan Berat Özdemir ise takımla birlikte çalıştı.



ANCELOTTI ARDA İÇİN SABIR İSTEDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in, ilk 11'de sahaya çıkması ya da daha fazla süre alması için sabırlı olunması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi. Ancelotti, "Bu, diğer futbolcularla rekabetle ilgili bir mesele. Çok genç ve sabırlı olmak gerek. Ama maça baştan itibaren başlayabilecek bir seviyede" dedi.



MANCHESTER CITY ENES ÜNAL'I ÜZDÜ

Premier Lig'de 26. haftada Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü, 24. dakikada Philip Foden kaydetti. Bu galibiyetle puanını 59'ya çıkaran Manchester City, puan cetvelinde ikinci sırada yer alırken, lider Liverpool ile de 1 puanlık farkı korudu. Bournemouth'ta oynayan milli futbolcu Enes Ünal, 88'de oyuna girdi.



BAYERN MÜNİH'İ KANE KURTARDI

Bundesliga'da son iki maçını kaybeden Bayern Münih, Leipzig'e karşı galibiyeti son anda kurtardı. 56'da Harry Kane'nin golü ile Bayern Münih, 1-0 öne geçerken Leipzig, 70. dakikada Benjamin Sesko'nun golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada Harry Kane, 90+1'de kendisinin ve takımın 2. golünü buldu ve maç da 2-1 sona erdi.