2025'te Antalya'da firar eden Zeus isimli aslan Süleyman Kır'ı ağır yaralaşmıştı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) ASLAN ZEUS'LA BOĞUŞAN DAYI AKILLARA GELDİ Öte yandan İstanbul'daki kayıp aslan vakası akıllara geçen sene Antalya 'da aslanla boğuşan vatandaşı akıllara getirdi. 6 Temmuz 2025'te hayvan parkından kaçan Zeus isimli aslan, tarlasında çalışan 53 yaşındaki Süleyman Kır'ı saldırıp ağır yaralamıştı. Ormanlık alana yönelen aslan daha sonra etkisiz hale getirilmişti.

"BOYNUNUN KILLI YERLERİNDEN TUTUP BOĞAZINI GIRTLAKLADIM" Kır, aslanla olan boğuşmasını şu sözlerle anlatmıştı: "Yer fıstığı ekiyordum. O gün eşimle tarlada çalıştıktan sonra biraz dinlenelim dedik. Battaniyenin altında uyuyorduk. Eşim, ayağımızın ucunda bir şey olduğunu söyledi. Battaniyeyi kaldırdım, aslan üzerime atladı. Ayaklarımı ısırdı, boynunun kıllı yerlerinden tutup boğazını gırtlakladım. Allah'ım güç kuvvet verdi. Bir ara boğazıma sarıldı, mücadele ettik. Sonra biraz uzaklaştı. Jandarma ve polis ekipleri geldi. Önce Manavgat Devlet Hastanesine, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildim."

Aslanla boğuşan talihsiz adam hastane yatağında ʺBu olayda tek suçsuz olan ben ve aslanʺ demişti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





"BU OLAYDA TEK SUÇSUZ OLAN BEN VE ASLAN"



Saldıran aslanı bazı vatandaşların cep telefonu ile yakından görüntülediğine dikkati çeken Kır, "Aslanı uyuştursalardı, öldürmeselerdi iyi olurdu. Bu olayda tek suçsuz olan ben ve aslan. Diğer suçlu olanlar cezasını çeksin. Orayı yapan, ruhsatı veren, denetleyen, kiralayanlar incelensin ve suçlu kimse bulunsun. Allah'ın bir kuluna, hayvanına dahi bu acıyı yaşatmasın. Çok zorlu bir süreç yaşadık." diye konuşmuştu.

Kır, aslanın hep rüyalarına girdiğini belirtip "Eşim psikiyatri tedavisi görüyor. Ben de geceleri rüyamda bazen aslanla, bazen de farklı hayvanlarla boğuşuyorum. Rüyalarıma giriyor. Aklıma hep geliyor." ifadelerini kullanmıştı.