İstanbul'daki firar vakası akıllara bunu getirdi: Aslanla boğuşan Antalyalı dayı... "Boynunun kıllı yerlerinden tutup gırtlakladım"
İstanbul Uskumruköy'deki firari aslan alarmı, Antalya'da tarlada aslan saldırısına uğrayan Süleyman Kır'ın verdiği mücadeleyi akıllara getirdi. Temmuz 2025'te hayvan parkından kaçan Zeus isimli aslanın ağır yaraladığı Kır'ın hayvanla boğuşması o dönem çokça konuşulmuştu. "Battaniyeyi kaldırdım, aslan üzerime atladı" diyen talihsiz adam, "Baya bir mücadele ettim. Boynunun kıllı yerlerinden tutup boğazını gırtlakladım. Allah'ım güç kuvvet verdi" ifadelerini kullanmıştı.
Bölgede başlatılan arama çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında devam ediyor. Çevre sakinlerine evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yapılırken çalışmalar aslanın bulunduğu değerlendirilen ormanlık alan ile yanında bulunan villaların çevresinde yoğunlaştı.
"ARABAYLA GEZERKEN BİR ANDA ÖNÜME ATLADI"
Firari aslanı ilk gören vatandaş A Haber canlı yayınında o anları şu sözlerle anlattı:
Arabayla gezerken bir anda önüme atladı. Başta bir korktum. Ondan sonrasında direkt jandarmaya haber verdim. Burada zengin çok şaşırmadık.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp aslanla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında aslanın kime ait olduğu ve nereden kaçtığı araştırılıyor.
ASLAN ZEUS'LA BOĞUŞAN DAYI AKILLARA GELDİ
Öte yandan İstanbul'daki kayıp aslan vakası akıllara geçen sene Antalya'da aslanla boğuşan vatandaşı akıllara getirdi.
6 Temmuz 2025'te hayvan parkından kaçan Zeus isimli aslan, tarlasında çalışan 53 yaşındaki Süleyman Kır'ı saldırıp ağır yaralamıştı. Ormanlık alana yönelen aslan daha sonra etkisiz hale getirilmişti.
"BOYNUNUN KILLI YERLERİNDEN TUTUP BOĞAZINI GIRTLAKLADIM"
Kır, aslanla olan boğuşmasını şu sözlerle anlatmıştı:
"Yer fıstığı ekiyordum. O gün eşimle tarlada çalıştıktan sonra biraz dinlenelim dedik. Battaniyenin altında uyuyorduk. Eşim, ayağımızın ucunda bir şey olduğunu söyledi. Battaniyeyi kaldırdım, aslan üzerime atladı. Ayaklarımı ısırdı, boynunun kıllı yerlerinden tutup boğazını gırtlakladım. Allah'ım güç kuvvet verdi. Bir ara boğazıma sarıldı, mücadele ettik. Sonra biraz uzaklaştı. Jandarma ve polis ekipleri geldi. Önce Manavgat Devlet Hastanesine, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildim."
"BU OLAYDA TEK SUÇSUZ OLAN BEN VE ASLAN"
Saldıran aslanı bazı vatandaşların cep telefonu ile yakından görüntülediğine dikkati çeken Kır, "Aslanı uyuştursalardı, öldürmeselerdi iyi olurdu. Bu olayda tek suçsuz olan ben ve aslan. Diğer suçlu olanlar cezasını çeksin. Orayı yapan, ruhsatı veren, denetleyen, kiralayanlar incelensin ve suçlu kimse bulunsun. Allah'ın bir kuluna, hayvanına dahi bu acıyı yaşatmasın. Çok zorlu bir süreç yaşadık." diye konuşmuştu.
Kır, aslanın hep rüyalarına girdiğini belirtip "Eşim psikiyatri tedavisi görüyor. Ben de geceleri rüyamda bazen aslanla, bazen de farklı hayvanlarla boğuşuyorum. Rüyalarıma giriyor. Aklıma hep geliyor." ifadelerini kullanmıştı.