Can Uzun müjdesi: Nürnberg’de müthiş bir sezon geçiren genç yıldızın Ay-Yıldızlı formayı giymesi an meselesi

Bu sezon Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri çeken Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanacak. 18 yaşındaki 10 numara bu sezon, Nürnberg formasıyla 21 maçta forma giydi. 14 gol atarken 3 de asist yaptı. Toplamda 17 gole katkıda bulundu.

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın dikkatini çeken yıldız oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Genç yıldızın milli takım için Almanya'nın teklifini kabul etmediği öğrenildi. Can Uzun'un A Milli Takım forması giymesi bekleniyor. İtalyan teknik adam Montella'nın 22 Mart'ta oynanacak Macaristan maçının kadrosuna Can Uzun'u da dahil etmesi bekleniyor.

Müthiş yetenek Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Başta Almanya olmak üzere, İngiltere ve Fransız kulüpleri yıldız oyuncuyu renklerine katmak için yoğun bir mesai harcıyor. Can Uzun'un Nürnberg ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Alman kulübünün Can'dan bonservis beklentisi ise 10 milyon Euro.