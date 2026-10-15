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Levent İnanır'dan miras kavgasını alevlendirecek itiraf! Kadir İnanır ile hastanedeki görüşmesini ifşa etti

Geçtiğimiz haziran ayında aramızdan ayrılan Türk sinemasının efsanevi ismi Kadir İnanır'ın vasiyet süreci etrafındaki tartışmalar günden güne büyüyor. Yeşilçam'ın usta aktörünün mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a devrettiği yönündeki iddiaların ardından, yeğeni Levent İnanır mahkeme sürecine ve vasiyetin geçerliliğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Kadir İnanır’ın Vasiyeti Tartışma Yarattı

Türk sinemasına damga vuran dev sanatçı Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirerek tüm sevenlerini yasa boğmuştu. Eylül ayında mahkemede açıklanması beklenen ancak tebligat engeline takılarak aralık ayına ertelenen vasiyet davası, miras krizini beraberinde getirdi.

Levent İnanır’dan Vasiyete İtiraz: İrade Sorunu Vardı

Usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, adliye sürecinin ardından yaptığı "Dayımın irade sorunu vardı" çıkışına yenilerini ekleyerek vasiyetin hukuki açıdan sağlıklı olmadığını savundu.

Levent İnanır: Ben O Vasiyete İnanmıyorum

"BEN O VASİYETE İNANMIYORUM"

Usta sanatçının tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığına dair iddiaları değerlendiren Levent İnanır, Esra Ezmeci'nin programında konuk olarak sürecin arka planını anlattı.

Kadir İnanır’ın Vasiyeti Üzerine Şok İddialar

Yeşilçam'ın büyük değeri Kadir İnanır ile hastane sürecinde yaptığı bir konuşmayı aktaran Levent İnanır, vasiyete inanmadığını vurguladı:

"Ben o vasiyete inanmıyorum. Kadir dayımı çok iyi tanıdığım için o vasiyet sağlıklı bir vasiyet değil. Hatta bir gün hastanede dayıma 'Allah gecinden versin sana bir şey olursa o topraklar ne olacak?' diye sordum. Kadir dayım da 'Vekaletim sende' dedi. Ben kabul etmeyince, buradan çıkınca konuşacağımızı söyledi. Yani bu toprakları vasiyette başkasına bırakan biri neden böyle bir şey söylesin? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var."

Levent İnanır’dan İrade Sorunu Açıklaması

"DAYIMIN İRADE SORUNU VARDI" SÖZLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Daha önce dile getirdiği "İrade sorunu vardı" ifadesinin tıbbi gerekçelere dayandığını belirten Levent İnanır, unutulmaz aktör Kadir İnanır'ın 2018 yılından bu yana ağır ilaçlar kullandığını ve geçirdiği rahatsızlıkların yarattığı stres nedeniyle antidepresan tedavisi gördüğünü ifade etti.

Kadir İnanır’ın Sağlık Durumu ve Vasiyet İddiaları

"Dayımın irade sorunu vardı" sözlerine de açıklık getiren Levent İnanır, "Bunu söylerken tıbbi bir şeyden bahsediyordum. Çünkü 2018'den beri çok fazla ilaç kullanıyordu, hastalığı kendisinde stres yaptığı için antidepresanlar da alıyordu" dedi.

Levent İnanır: Yeğenlerine Bile Miras Bırakmadı

İnanır, sözlerine "Hadi beni geçin, öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil" diye devam etti.

Kadir İnanır’ın Arşivi Müze Olacak

ARŞİVİNİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR

Dayısının arşivinin kendisinde bulunduğunu söyleyen Levent İnanır, Kadir İnanır'ın ödülleri ve saatlerinin de sergileneceği bir müze açmak istediğini belirtti. İnanır, giriş ücretinin cüzi tutulacağı müzeden elde edilecek gelirle kız çocuklarının eğitimine destek olmayı planladığını anlattı.

Kadir İnanır’a Yeterince Özen Gösterilmedi mi?

İHMAL İDDİALARI

Açıklamalarında bakım sürecine dair iddialara da yer veren Levent İnanır, sinemamızın dev isminin son döneminde gerekli özenin gösterilmediğini iddia etti.

Kadir İnanır’ın Zatürre Geçirmesi İhmalle Bağlantılı mı?

2025 yılındaki tedavi sürecinde yürüyebilen Kadir İnanır'ın eve döndükten sonra zatürre geçirdiğini hatırlatan Levent İnanır, evdeki sorumluların ihmali olduğunu düşündüklerini ve konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Levent İnanır: Kadir Dayıma İyi Bakılmadı

Levent İnanır, "Kadir dayıma iyi bakılmadı. 2025'te hastanedeki tedavisi sırasında yürürken, eve gittikten sonra zatürre oldu. Evde kim varsa bu konuda ihmali olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kadir İnanır’ın Evlilik Kararı ve Aile Bağları

Öte yandan Levent İnanır, Kadir İnanır'ın ailesine çok bağlı biri olduğunu belirterek oyuncunun tam bir güven ortamı bulamadığı için evlenmediğini öne sürdü.

Jülide Kural: Ben Acımı Yaşıyorum

"BEN ACIMI YAŞIYORUM"

Julide Kural ise haftalar önce vasiyet konusunda konuşmak istemediğini dile getirerek "Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu" demişti.


(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

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