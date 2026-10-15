Levent İnanır'dan miras kavgasını alevlendirecek itiraf! Kadir İnanır ile hastanedeki görüşmesini ifşa etti
Geçtiğimiz haziran ayında aramızdan ayrılan Türk sinemasının efsanevi ismi Kadir İnanır'ın vasiyet süreci etrafındaki tartışmalar günden güne büyüyor. Yeşilçam'ın usta aktörünün mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a devrettiği yönündeki iddiaların ardından, yeğeni Levent İnanır mahkeme sürecine ve vasiyetin geçerliliğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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