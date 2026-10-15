Yeşilçam'ın büyük değeri Kadir İnanır ile hastane sürecinde yaptığı bir konuşmayı aktaran Levent İnanır, vasiyete inanmadığını vurguladı:

"Ben o vasiyete inanmıyorum. Kadir dayımı çok iyi tanıdığım için o vasiyet sağlıklı bir vasiyet değil. Hatta bir gün hastanede dayıma 'Allah gecinden versin sana bir şey olursa o topraklar ne olacak?' diye sordum. Kadir dayım da 'Vekaletim sende' dedi. Ben kabul etmeyince, buradan çıkınca konuşacağımızı söyledi. Yani bu toprakları vasiyette başkasına bırakan biri neden böyle bir şey söylesin? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var."