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Ltaief iddiası! Beşiktaş, Basel'in Tunuslu oyuncusunu gündemine aldı

Afrika basını, Kara Kartal’ın İsviçre ekibinin sol kanat oyuncusu ile ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Şubat 2024 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:03
Ltaief iddiası! Beşiktaş, Basel’in Tunuslu oyuncusunu gündemine aldı

Yeni sazonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Afrika basınında yer alan haberde; Siyah-Beyazlılar'ın İsviçre Ligi ekiplerinden Basel'de forma giyen Tunuslu kanat oyuncusu Sayfallah Ltaief ile ilgilendiğini öne sürdü.

Haberde Beşiktaş'ın futbolcuyu maddi açıdan cezbedecek 3 yıllık bir kontrat sunmaya hazırlandığı belirtilirken, Basel'in Ltaief'i kolay kolay bırakmayı düşünmediği ve 24 yaşındaki yıldızı 4 milyon Euro'nun aşağısında bir bedel karşılığında ayrılmasına izin vermeyeceği kaydedildi. 25

MAÇTA 13 GOLE KATKI
Kartal'ın hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelere devam ettiği de haberin detaylarında yer aldı. Bu sezon İsviçre ekibi Winterthur'da kiralık oynayan Ltaief, takımıyla 25 maça çıktı. 1.78 boyundaki oyuncu, söz konusu maçlarda 9 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

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