Başkan Erdoğan'dan şampiyon güreşçilere tebrik: "Büyük gurur yaşattınız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarışan ve madalya alan Türk Milli Takımı sporcuları için tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadeleri kullanıldı.