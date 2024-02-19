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Minderde iki altın daha: Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 92 kiloda Feyzullah Aktürk ve 125 kiloda Taha Akgül, altın madalyayı kaptı. Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Şubat 2024 Güncelleme 19 Şubat 2024, 07:02
Minderde iki altın daha: Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül Avrupa şampiyonu oldu

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'na Türkiye damga vurmaya devam ediyor. İlk olarak mindere çıkan serbest stil 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk, Slovakya'dan Boris Makoev'i 8-0 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Feyzullah Aktürk, bu zaferle üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Serbest stil 125 kilo finalinde ise diğer milli sporcumuz Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı. Minderden 5-4 galip ayrılan Taha, peş peşe 4'üncü, toplamda 11'inci Avrupa şampiyonluğunu elde etti. A Milli Takım, serbest stilde 115 puan toplayarak şampiyon oldu. Organizasyonda 2'şer altın, gümüş ve bronz madalya kazanan Ay-Yıldızlılar, en son 1993 yılında İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olmuştu.

Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül altın; 57 kiloda Muhammet Karavuş ve 74 kiloda Soner Demirtaş gümüş; 86 kiloda Osman Göçen ve 97 kiloda İbrahim Çiftçi, bronz aldı. Güreşçileri, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak telefonla kutladı.

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