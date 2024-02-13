Kırılma noktası: Galatasaray’da her şey o tarihten sonra değişti!

Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da 11 Ocak'ta oynanan Sivasspor maçından sonra bir kırılma noktası yaşandığı öğrenildi.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un Sivas maçından 2 gün sonra başkan, futbolcular, teknik heyet ve tüm takım personeli için Galatasaray Adası'nda bir yemek organize etmişti. Alınan bilgilere göre bu yemek sonunda restoran çalışanları dışarı çıkartıldı ve içeride sadece Galatasaraylılar kaldı.

Ardından tüm takım burada kenetlendi ve şampiyonluk yemini edildi. O tarihte Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunan Sarı-Kırmızılılar, Sivasspor maçının ardından çıktığı 8 maçı (6 lig-kupa) da kazandı ve ezeli rakibinin Alanya'ya takılmasıyla birlikte de 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu.