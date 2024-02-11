Kartal’dan rekor: Beşiktaş 28 milyon Euro transfer harcaması yaptı

Çalkantılı bir dönem yaşayan ve devre arası transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren Beşiktaş, tarihinin en yüksek bonservis ödediği sezonu yaşadı.



28 MİLYON EURO BEDEL

Fernando Santos'un talepleri doğrultusunda kadrosuna takviyeler yapan Siyah-Beyazlılar, yaz ve kış transfer dönemi baz alındığında transfere 28 milyon Euro para harcadı. Beşiktaş, 2022-23 sezonunda transfere 25.5 milyon Euro gibi bir bedel ödemişti. 2009-2010 sezonunda 23.9 milyon Euro'yu kasasından çıkaran Beşiktaş, 2008-2009 sezonunda 16.5 ve 2019-2020 sezonunda da 16.4 milyon Euro transfer harcaması yaptı.



REKOR ŞU AN MUCI'DE

Bilindiği gibi Beşiktaş, Al Musrati'yi Braga'dan satın alma opsiyonlu kiraladı. Sözleşmedeki şartlar gerçekleşirse, Libyalı yıldız, 11 milyon Euro ile en pahalı transfer olacak. Kartal'ın şu an için en pahalı transferi 10 milyon Euro ile Ernest Muci.



İMZALAR SES GETİRDİ

Al Musrati ile Ernest Muci'nin Beşiktaş'a transferi başta Portekiz basını olmak üzere Avrupa'da ses getirdi.



AYBABA: SEMİH KALACAK

BJK Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba, "Semih Kılıçsoy, uzun yıllar kalacak" açıklaması yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN