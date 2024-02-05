Fenerbahçe bu sezon Avrupa’nın 10 büyük liginde en fazla deplasman galibiyeti alan takım oldu!

Süper Lig'in 24. haftasında zorlu Antalya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe istatistik rekorlarına doymuyor. Fenerbahçe, Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon en fazla deplasman galibiyeti alan takım oldu.

12 deplasmandan 11 galibiyetle dönen Fenerbahçe'yi 11 deplasmanda 9 galibiyet alan Inter takip etti. Real Madrid, Celtic ve Glasgow Rangers'ın da 12 dış saha maçında 9 galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe deplasmanda tek puan kaybını Adana Demirspor'a karşı 0-0'lık sonuçla aldı. Sarı-Lacivertliler 12 deplasman maçında 27 gol atarken kalesinde sadece 5 gol gördü.



TÜM REKORLAR İSMAİL KARTAL'IN

Fenerbahçe, Süper Lig'de averajla liderliğini sürdürürken teknik direktör İsmail Kartal kulüp tarihinde rekorları kırmış durumda. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe yüzde 83 galibiyet oranı ve 2.63 puan ortalaması yakaladı. Bu iki istatistik de kulüp tarihine rekor olarak geçti.



SÜPER YEDEK BATSHUAYI

Fenerbahçe'nin yedek golcüsü Michy Batshuayi, 28 maça 15 gol, 3 asist sığdırdı. Belçikalı yıldız her 61.7 dakikada 1 skora katkı yaptı. Michy Batshuayi'nin bu performansı takımda tutulmasının ne kadar doğru bir karar olduğunu bir kez daha ortaya koydu.



SAMANDIRA'DA KUPA MESAİSİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında çarşamba gecesi deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına da ara vermeden başladı. Antrenman 1.5 saat sürdü.



PENDİK DEMİR'İ ERİTTİ

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Pendik'in gollerini 11'de Diaby, 22'de Umut Nayir attı. Adana Demirspor'un tek sayısı 90+10'da Nani'den geldi. Bu sonuçla ligde 6. kez kazanan Pendikspor, puanını 26'ya çıkardı.



ALANYA'YA PAŞA TOKATI

Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Kasımpaşa, geri düştüğü maçta Alanyaspor'u mağlup etti. 28. dakikada Furkan Bayır'ın içeri çevirdiği topa Porozo ters vurdu: 0-1. 36'da Gökhan Gül'ün penaltı noktasından şutunda top direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-1. 59'da Fall, oluşan karambolde fileleri sarstı: 2-1.



FİLEDE DERBİ FENERBAHÇE'NİN

Sultanlar Ligi'nde 19. haftanın maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi. Sarı-Lacivertliler, setleri 25-20, 25-18 ve 25-20'lik sonuçlarla üstün bitirdi. Fenerbahçe 52 puanla zirvede yer alıyor



PSG GÖZÜNÜ FENA KARARTTI

PSG, Kylian Mbappe'nin muhtemel ayrılığına karşı tedbirini aldı. Fransız devinin, Milan'ın Portekizli sol açığı Rafael Leao için 90 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Avrupa medyasında iddia ediliyor.



GAZİANTEP GALİBİYETİ UNUTTU

Evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Gaziantep FK, ligdeki son galibiyetini Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek almıştı.



STEPHEN CURRY TARİHE GEÇTİ

NBA'de Atlanta, Golden State'i 141- 134 yendi. Golden State'te, Stephen Curry; 60 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle oynadı. Curry, Kobe Bryant'ın ardından 35 yaş ve sonrasında 60 sayı atan 2. oyuncu oldu.

13 YIL SONRA EN KÖTÜSÜ!

Dün Dolmabahçe'de Beşiktaş'a mağlup olan Trabzonspor, kötü gidişatı sürdürdü. Üst üste 4. yenilgisini alan Bordo-Mavililer, 13 yıl sonra en kötü serisini yakaladı. Trabzonspor son olarak Kasım 2010 ve Ocak 2011 arasında üst üste 5 maç kaybetmişti. Fırtına bu sezon üst üste Galatasaray, Rize, Kasımpaşa ve son olarak Beşiktaş'a yenildi.

ÇOK AMATÖRCE HATALAR YAPTIK

Trabzonspor kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır, derbi sonrası konuştu. Uğurcan, "Mağlubiyeti hak etmedik. Çok amatörce hatalar yaptık. 2 tane gol yedik. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma suç bulmuyorum. Bir şanssızlık var. Bazen ileri zıplamak için 2-3 adım geri gitmek gerekiyor. Önümüze bakmalıyız. Toparlanmalıyız işin açıkçası. Kötü durumdayız. Trabzonspor büyük bir camia. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.



DENSWIL&TREZEGUET 6 MAÇ SONRA...

Fırtına'da sakatlığı bulunan Denswil, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçında kulübede yer almıştı. Beşiktaş derbisiyle de 6 maç sonra sahalara döndü. Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Trezeguet de 6 maç aranın ardından dönüş yaptı.

2. BOMBA SASA ZDJELAR

Siyah-Beyazlılar, Joe Worrall'dan sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Amir Hadziahmetovic'in yerine güçlü bir ön libero arayan Kara Kartal, CSKA Moskova'dan Sasa Zdjelar'a talip oldu. 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması bekleniyor. 1.84 boyundaki futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Sasa Zdjelar, bu sezon Rusya'da 21 maça çıktı ve bin 836 dakika sahada kaldı. Tecrübeli futbolcu skora ise etki edemedi. Zdjelar, Sırbistan Milli Takımı'nda ise 3 maça çıktı. Zdjelar 2022'de Partizan'dan CSKA Moskova'ya 500 bin Euro'ya gelmişti.



O BEŞİKTAŞ'IN GÖZBEBEĞİ

Beşiktaş'ta cezası sona eren ve 11'e geri dönen Mert Günok, kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübeli eldiven gelen 2 isabetli şutta başarılıydı. Milli kaleci, "Önemli bir galibiyet. Bir şekilde kazanmalıydık. Çok iyi mücadele ettik, defans yaptık. Rakip kaleye gitmekte zorlansak da gol bulduk" dedi. Semih'e övgü yağdıran Mert, "Semih kardeşimi övmem gerekiyor. İkisi de bireysel sayılacak gol attı. Kendisi Beşiktaş'ın gözbebeği. Ülkenin de gözbebeği olacak" diye konuştu.

DERBİNİN RENGİ SARI-LACİVERT!

Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko, Galatasaray Ekmas'ı ağırladı. Sarı-Kırmızılılar ilk çeyreği 19-16 önde bitirse de devamını getiremedi. 2. periyotta geri dönen Fenerbahçe, 42-35'le devreye girdi. 3. çeyrek 61-50 bitti. Son bölümde üstünlüğünü koruyan Fener, maçı 90-74 aldı. Kanarya 16. galibiyetini, Aslan 10. yenilgisini aldı.



PELLEGRINI'YE LOTITO ENGELİ

Angelino ile yollarını ayırdıktan sonra sol bek arayan Galatasaray için İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi. Çizme basınına göre; Cimbom, Lazio'da kiralık oynayan bonservisi Juventus'ta olan Luca Pellegrini'yi istedi. Aslan'ın 24 yaşındaki yıldız için resmi teklif yapmayı düşündüğü fakat Lazio Başkanı Claudio Lotito'nun buna engel olduğu iddia edildi. Lazio'ya 2 yıllığına kiralanan yıldızın sözleşmesinde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.



BENİ G.SARAY EĞİTTİ

Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bedelle transfer olan Sacha Boey, Telefoot'a konuştu. Cimbom ile ilgili itiraflarda da bulunan Fransız bek, "Galatasaray dönemim eğitici oldu. Mental açıdan sıkıntlıydı. Çünkü çok baskı olan bir kulüptü. Kalitenizi hemen kanıtlamak zorundasınız. Bence Türkiye'de oynadıktan sonra, her yerde oynayabilirsiniz" dedi.



KALPLERİNDE ÇELİŞKİ VARDIR!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin tepkisini çeken eski Galatasaraylı Okan Kocuk, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı hakkında açıklama yaptı. Sosyal medyadan Taylan Antalyalı'nın Emre Kılınç ile gülümseyerek yaptığı paylaşım için Yıldırım, "Bu çocuklarda kötü niyet yok. Beyinleriyle kalpleri arasında çelişki olmuştur. G.Saray'a gol atsalardı, hain diyeceklerdi. Şimdi ise F.Bahçeliler saldırıyor" dedi.



FENERBAHÇE APTALLIĞINDAN KAYBETTİ!

Yüksel Yıldırım, 1-1 biten Fenerbahçe maçı için, "Bize 1 puanı aptallığına verdiler. 20 pozisyona girdin, 40 kere de ceza sahama girdin ama gol atamadın. Ne yapacağız, kendi kalemize mi gol atacağız? Biz bir tane frikik attık, kalecinin aptallığından girdi içeri" açıklaması yaptı.



LİDER EYÜPSPOR'A GİRESUN ÇELMESİ

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile Eyüpspor karşılaştı. Lider Eyüpspor üstün bir oyun ortaya koyarken, mücadele 0-0 bitti. 90'da Robin Yalçın'ın attığı gol, geçerli sayılmadı. Bu sonuçla Eyüpspor 49 puanla liderliğini sürürdü. Giresun ise 7 puanla son sırada kaldı.



AVRUPA'DA OSIMHEN YARIŞI

İngilizler, Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'e Chelsea'den sonra Arsenal'in de kancayı taktığını yazdı. Bu sezon 18 maçta 8 gol, 2 asist üreten Osimhen için Arsenal'in 120 milyon Euro bütçe ayırdığı öne sürüldü.



FURKAN 10 SAYI KAYDETTİ

NBA'de milli yıldızımız Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia evinde Brooklyn'e 136-121 yenildi. Brooklyn'den Thomas 40 sayı, 5 asist üretti. Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadı.



ŞADİ TOKER'DEN ACI HABER

Türkiye Tenis Federasyonu'nda 1997- 2000 arasında başkanlık yapan Şadi Toker, hayatını kaybetti. Toker'in cenazesinin bugün Ankara'da kılınacak öğle namazı sonrası Asri Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.