Brezilya’nın Bahia kulübü de Tete’ye kancayı taktı! Galatasaray en az 10 milyon Euro bonservis hedefliyor

SACHA Boey'yi Bayern Münih'e ve Cedric Bakambu'yu Real Betis'e satan Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları sürüyor. Sarı-Kırmızılı takıma büyük beklentilerle transfer olan ancak şu ana kadar sınıfı geçemeyen Tete'ye talip olan kulüplerin sayısı artıyor. Rus ekibi Zenit, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 7 milyon Euro civarında bir teklif yaptı. Tete'ye Brezilya'dan Bahia'nın da kancayı taktığı ortaya çıktı. Galatasaraylı yöneticilerin Tete için bonservis beklentisinin 10 milyon Euro olduğu ve bu rakamın altına futbolcuyu satmak istemediği öğrenildi. Cimbom ile 4+1 yıllık kontratı bulunan Tete'nin her bir sezon için 2.8 milyon Euro garanti ücret ile toplam 3.1 milyon Euro imza ücreti alacağı borsaya bildirilmişti.

4 GOLE KATKI

Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 28 mücadeleye çıkan Tete, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.