;
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Brezilya’nın Bahia kulübü de Tete’ye kancayı taktı! Galatasaray en az 10 milyon Euro bonservis hedefliyor

Rus ekibi Zenit'ten sonra Brezilya’nın Bahia kulübü de Tete’ye kancayı taktı. Tekliflerin yükselmesini bekleyen Galatasaray, Tete’nin olası satışından en az 10 milyon Euro bonservis hedefliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
Brezilya’nın Bahia kulübü de Tete’ye kancayı taktı! Galatasaray en az 10 milyon Euro bonservis hedefliyor

SACHA Boey'yi Bayern Münih'e ve Cedric Bakambu'yu Real Betis'e satan Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları sürüyor. Sarı-Kırmızılı takıma büyük beklentilerle transfer olan ancak şu ana kadar sınıfı geçemeyen Tete'ye talip olan kulüplerin sayısı artıyor. Rus ekibi Zenit, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 7 milyon Euro civarında bir teklif yaptı. Tete'ye Brezilya'dan Bahia'nın da kancayı taktığı ortaya çıktı. Galatasaraylı yöneticilerin Tete için bonservis beklentisinin 10 milyon Euro olduğu ve bu rakamın altına futbolcuyu satmak istemediği öğrenildi. Cimbom ile 4+1 yıllık kontratı bulunan Tete'nin her bir sezon için 2.8 milyon Euro garanti ücret ile toplam 3.1 milyon Euro imza ücreti alacağı borsaya bildirilmişti.

4 GOLE KATKI
Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 28 mücadeleye çıkan Tete, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gaziantep Nurdağı’nda emniyet helikopteri düştü! 2 pilotumuz şehit... Bakanlardan peş peşe açıklama ve taziye mesajları
2024 SSK ve Bağ-Kur emeklisine kuruşu kuruşuna hesaplar | Zam farkı Salı günü hesaplarda! Kim ne kadar alacak?
Son dakika: SpaceX duyurdu! Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi
Başkan Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan’dan Hatay’daki deprem konutlarının kura ve teslim töreninde önemli açıklamalar
Alev Alatlı’ya veda! Başkan Erdoğan’dan son görev: Ablaların ablasını uğurluyoruz
Filmin adı aynı: Cengol! Fenerbahçe deplasmanda kazandı
Başkan Erdoğan Hatay’da 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim etti 2 hastanenin açılışını gerçekleştirdi! İşte örnek konutlar
CHP’de kriz bitmiyor! Çankaya yine açıklanmadı... İstanbul’da DEM ayarlı bekleme! Kadıköy’de ilçe yönetimi kazan kaldırdı
Murat Kurum’dan İstanbul’da yeni metro müjdesi: 1 Nisan sabahı başlayacağız | Beylikdüzü’ne İDO iskelesi
Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırının şifreleri ortaya çıktı | İlk hedefleri St. Antuan Kilisesi’ymiş! Merkez Kayseri hedef ABD
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan adaylık açıklaması! Bırakıyorum | 31 Mayıs’tan bu yana borç 3 milyar 190 milyon lira arttı
Emekliye ek zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı! Takvim.com.tr maaşları kalem kalem hesapladı: Kim ne kadar alacak? Ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı
CHP’li Erdal Beşikçioğlu Mansur Yavaş’ı bitirdi: En büyük dert ulaşım
SON DAKİKA