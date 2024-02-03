Fenerbahçe Ganalı stoperi Alexander Djiku’ya gelen teklifleri düşünmeden reddetti!

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine kattığı Alexander Djiku, performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin iştahını kabartıyor. Bu sezon ortaya koyduğu performansla Sarı- Lacivertli taraftarların sevgilisi olan tecrübeli oyuncuya İtalya Ligi'nde transferin son gününde iki takım talip oldu. İki takımın Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak bu tekliflerin geri çevrildiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, son oynanan Ankaragücü maçında 90 dakika sahada kalmış ve futboluyla parmak ısırtmıştı. Ganalı yıldız, Süper Lig'de bu sezon savunma oyuncuları arasında kendi yarı sahasında tehlikeli top kaybı yapmayan tek isim oldu. 29 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe ile 21 maçta forma giydi ve takımına 1 gol katkısı verdi.

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